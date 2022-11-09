跑步小品／關於跑步 夢想是留給堅持到底的人

其實，夢想並不遙遠 不怕太晚開始，就怕不曾開始

我雖然跑不快卻很喜歡跑步，剛接觸跑步的狀況至今仍印象很深刻，依然清晰的記得當時跑不到500公尺的距離就已經氣喘吁吁，上氣不接下氣了。讓我一度懷疑人生，我還那麼年輕，體力竟然比公園𥚃運動的阿公還要差！也不知哪裡來的勇氣還是睹氣，也或是只是想證明自己體力還可以的，自己居然報名了25公里組的超半馬馬拉松比賽；沒有努力沒有練習，結果可想而知，自嗚槍起跑後不久肌肉開始有痙攣的狀況，大小腿也接力輪流抽筋，只能一拐一拐的拐回終點，最終以3:21:14完賽，那時25公里的均速是8:13跑一公里，8分速可能只比走路快一些些而已。自此之後，因為不為人知的種種因素所致就無法參加賽事。不過，喜歡跑步的種子在那時卻已在我心中已發了芽，時不時也暗自對自己說，總有一天，我會再一次站在起跑線上的。

人生最美的是走在夢想的道路上 全力以赴到連自己都感動

這些年，都是一個人的武林，獨自一個人的跑著跑著。在今年，很幸運地遇到一群志同道合的好夥伴們可以一起練習，一起朝夢想前進；從五月的夏天就開始堆疊跑量，在南台灣炎熱的夏天裡要堆疊跑量真的很虐心，但我們卻甘之如飴；因為我們有著共同的夢想，都期待著在終點能夠遇見更好的自己。我們大家並不是專業跑者，都是素人跑者每天早上都必須要接送小孩上學，緊接著要趕著上班，每天只能利用凌晨三、四點起床練習，日復一日地按表操課，把目標賽事放在10月的高雄國際馬拉松。

終於，來到了這一天。再次站在起跑線前，閉上眼睛，我似乎感覺到了，你來了你回來了，那個更好更棒的自己，悄悄的回來了。

SUB4 全馬破4

全馬跑進4個小時內，對很多跑者而言，或許是垂手可得再稀鬆平常的事但，對我來說卻曾經是遙不可及的夢想達成它，這可是連作夢都會笑的事呢！普通平凡不太會跑步的我，總是這樣告訴自己的；天道酬勤！！時間不會辜負努力，夢想不會遺忘付出！跑過的每一步路，灑下的每一滴汗水，付出的每一分努力，都是期待在終點能夠遇見你，而你真的來了，真的來了！

原來，賽道上最美麗的風景，並不是前胸後背一身勁裝長髮飄逸，跑起乃左右搖晃，跟在後面跑，時不時空氣中還瀰漫著淡淡香味的馬尾妹妹。而是在補給站中擔任志工為所有參賽跑者專業的補給服務，也一直為我加油的女神大人，原已累癱無力的雙腳，跑到這裡看女神大人聲嘶力竭的喊著，加油，老公加油！！不可思議地竟然讓我雙腳瞬間恢復惹動力，可以繼續地往前跑起來，真是愛的力量啊，愛妳哦，啾咪🫰我想，這才是賽道上最美麗的風景。

當我跑進世運主場館的那個moment我的眼角是泛著淚水的因為，我知道你真的在；而且一直都在，在終點線的那一頭等著我回來。那個更好更棒的自己，謝謝你能來！高雄在地初次全程馬拉松42.195K的虐人距離最終以3:54:23跨過終點線，轉身向賽道深深的一鞠躬。

也謝謝一直陪著我練習的早餐乾爹，也是指導我很多跑步專業知識的師父，毓裕哥哥。也謝謝一直會來找我蹭早餐並且順便一起練跑的裕榮&鐘億；還有還有跑步銀行5421南九組的好伙伴們，有你們陪伴真的好幸福哦，讓我們繼續一起快樂的跑下去，謝謝你們！

不用很厲害才能開始，要先開始才會很厲害！

雖然現在也沒有很厲害，呵呵。但，一路走來不變的是那顆喜歡跑步的初心！