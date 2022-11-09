跑步小品／關於跑步 天賦只是起點、自律才是通往終點的道路

關於跑步，我想說的是，我是一位天生好手，但是屬於那種只靠天賦跑步，卻不想認真練習的「假好手」!

在2019年，在表弟的慫恿下，我參加了一場半馬，初半馬成績1:41，這個成績是很多人努力的目標 (離破百就差一點點) ，但我憑著天賦跟些許的練習就達成了，所以，在我心中，跑步實在不太需要練習。

但上帝好像看不太過去我這樣的態度，有了一點點天賦，但卻沒有太認真地珍惜、看待。於是，在2021年，我被診斷出了甲狀腺腫瘤，還是惡性的那種，必須切除整個甲狀腺，成為一個必須要長期服用藥物，沒有甲狀腺的男人。

確實，當時整個人真的很沮喪，也很頹廢，一直在想怎麼會是我？明明我也沒有什麼惡習，不抽菸、不喝酒，怎麼原本以為沒有任何交集的癌症會找上我，然後終身與藥品離不開。

或許上帝只是想給我一個教訓，而不是放棄我。在這時，一群好朋友的出現，再次把我帶回跑道上，在跑步這條路上，讓我又看到老天賜與我的小小天賦。

於是我真的開始「跑步」了！我開始很認真的對待跑步這件事情，我找書、找資料，研究各種訓練方法，分析自己跟夥伴的跑步資訊，自己設計課表，調整再調整，認真的執行。為了平衡練習根與家人相處的時間，我把原本下班之後才去跑步的習慣改成早上4點起床，4:30起跑的行程。

就這樣，每天從披星戴月跑到日出東方，我很堅持，也很自律地跑了一年多。在疫情期間，沒有任何的賽道馬舉辦的情況下，我不設立目標的堅持著。還好，有一群好夥伴，在這段時間中，跟我一樣，自律的跑步、自由地享受樂在其中。

疫情都會過去，在今年報名了2022高雄馬，準備迎向我的人生初馬。在初馬來臨前，我還報名了台南秋季馬的半馬，來當作一個熱身，在這場比賽中，太興奮了，也太大意了，一過終點，我整個人就昏過去了，所幸夥伴們及時把我送到醫護站，並一路陪著我到醫院。而這期間，我都不知道發生了甚麼事情。(包括好朋友億哥幫我換褲子) 而這場半馬，我也以分組第三的成績，有了一個好的開始。

終於踏上了初馬的起點，這次我不再只是憑藉自己的天賦跑步了。因為開刀後沒有甲狀腺，新陳代謝會比較差，加上賽前兩個星期前剛確診、秋季馬的昏迷狀況，老婆其實蠻擔心我的身體狀況，畢竟是第一次要嘗試那麼遠的距離。賽前老婆幫我禱告著讓我平安完賽，我也答應她如果不舒服不會逞強，我會坐車回來。

起跑後身體狀況感覺是不錯的，只不過因為剛確診完，還是咳了整路。感謝我的隊友蔡鐘億一路幫我淨空跑道，只有我們兩個獨跑，從一開始就以配速440的速度很順的跑到35K處。然後就剩7k的時候，慘劇就這麼發生了！大腿突然抽筋，我不得不停下伸展，我知道如果再逞強跑會大抽筋，那就真的不能跑了。

於是接下來的7k是我人生中最為漫長的一段路，就這樣跑一下、伸展一下，停停跑跑了6k，但唯一慶幸的是，我整個過程體力是好的，也沒遇到撞牆期，精神也意外的好，其實在這漫長的6K，我心裡只想著有個人還在終點等我，我一定要平安回去。眼看時間快超過3:30了，在最後一公里，神奇的事發生了，腳突然好轉，我試著加速居然也沒有不適，原本配速已經掉到6：28，直接拉回4:35。

進體育館時抬頭跟老婆揮揮手就衝線，當下其實也沒太在意成績了，突然就很感動，好朋友貴中哥在終點過後攙扶住我、抱抱我，讓我眼睛差點就「流汗」了。

謝謝跑團好友賽前一直提醒我記得吃藥、幫我加油。在這過程中，除了夥伴的鼓勵打氣，我自己也不斷地在心中提醒自己，為自己打氣。我不再只是憑藉天賦，我要相信自己在練習時踏出的每一步、留下的每滴汗水、翻閱的每份資料、累積的每一段里程。我除了天賦，我還有自律，我自律的去實踐一種對自己負責，一種追求更好的態度。

我的初馬，完賽成績3小時26分，成績雖然不是頂尖好手，但我很開心有完成賽前設定目標330內。老婆的辛苦陪伴（等待比跑步辛苦啊～)、一路上夥伴的不離不棄！總之人生初馬好像驚喜的旅程，讓我印象深刻。

對於跑步，我想說的是，我不再只是天生好手，我還是個自律的運動員，一個從天賦出發，憑藉自律抵達終點的跑者！