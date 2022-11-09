賽事心得／永慶盃路跑 染疫痊癒後的第一場路跑！

永慶盃路跑，以北台灣一整年的路跑賽事來說，絕對排得上CP值前三名競賽組10.5公里，有紀念T、交管封路、晶片計時，完賽還有毛巾跟早餐禮盒只收費兩百元，真的是非常划算。 六點起跑，依照慣例三點半起床吃早餐、盥洗四點開始著裝，四點半騎車往總統府會場出發平常停在中央氣象局前的機車位還非常空，想必是因為同一天撞期太多路跑活動。

停好機車後慢慢走向會場，出入口一樣有體溫檢測設備及酒精消毒時間還早，先到起跑拱門、總統府前自拍，把抽獎聯投入主舞台旁的摸彩箱後慢慢前往跟其他跑友相約集合的地點，原來大家都到了有高大、哇哈哈、頭目、婕莉、超人及大師兄。

起跑前大家一起前往起跑拱門，之前有問哇哈哈打算跑怎樣的配速，她說可能跑5分10秒配速心想或許可以跟看看，順便試看看這雙新買的碳板鞋，大家拍完合照後等到六點準時鳴槍起跑。 起跑被人潮帶起了速度，高大跟哇哈哈衝出人群！不是說好配5分10秒的嗎？看到這衝出去的速度，當下立馬決定放棄，身邊的超人開玩笑說前兩公里熱身降速跑6分半慢慢從5分速降回5分40秒配速，看著超人、頭目、婕莉這個速度還可以，那就先維持這樣的速度前進吧！

前面兩公里我在前面帶，之後有時超人跑前面，有時頭目跑前面大概就是維持5分40秒上下的速度前進，順順跑過折返點本想稍微再加速個10秒配速，問了一下大家，超人說等八公里再開出去所以我就維持速度繼續在前面帶，直到過了八公里牌子，超人率先加速開了出去我則是稍微加速個10-20秒配速前進，最後接近終點拱門還可以稍微衝刺進終點。

感染新冠痊癒後的第一場路跑，體感還可以，但心率偏高新買的碳板鞋第一次跑路跑很滿意，跟大家一起跑步是一件快樂的事。最後10.5公里以57分50秒完賽，平均配速5分30秒，沒有跑的以前快但以染疫休養一段時間而言，這樣的成績還算滿意。