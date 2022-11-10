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跑步小品／關於跑步 就是一次次探索的歷程

運動筆記／ 施文翔

5公里、10公里，接著半馬然後全馬，跟絕大多數的跑者一樣，我在開始投入跑步之後，隨著時間就一步步地將距離越跑越長，當不再滿足於田徑場上繞著跑道的吃甜甜圈模式，就開始跑出田徑場，藉由自己的步伐來探索著一座座的城市。

       

就在一次澳洲的旅途裡，我正跑在當地的健行步道上，偶然地遇見一隻野生袋鼠從我面前一躍而過，霎那間我感到又驚又喜，在那次的相遇之後，著實地打開了自己的眼界，在那之前我完全想像不到，原來⋯跑步這項活動是可以在這樣的大自然環境裡進行的。

       

回國後，開始探尋著各種可能，於是我先從國內的山裡跑到國外的山裡，接著從山裡來到了高原、再從高原前往了沙漠，後來甚至還到了冰天雪地的北極圈內。       

在截然不同的大自然環境中，跑步有著各式各樣不同的風貌，當我身處在海拔近4000公尺的玻利維亞高原上，深深地可以感受到每一步都比起在平地時要來的沈重，每一次的呼吸也都比平常要來的更加費力，氣喘吁吁是大家共同的表徵，甫踏進烏尤尼那片一望無際的白色鹽沼時，當下的感動更是永生難忘。

       

2022年初，我再次出發！生長在亞熱帶的臺灣，下雪對大多數的人而言相當地奢侈，而不用說是在冰天雪地的環境下跑步了，為此我在冬天時節來到芬蘭，抵達了地處北極圈內的城市參加比賽。這場比賽雖說是超馬跑步競賽，但是其實基本上也跑不起來，因為我們各自拉著一台沈甸甸的雪橇，所有的求生裝備都放在裡面，鳴槍時，一行人從著名的聖誕老人村出發，就像聖誕老人一樣拉著雪橇向前行，我指的是像聖誕老人的「麋鹿」一樣拉著向前！這是一次很有意思的體驗，但是過程真的很虐！稀少的日照時間、極寒的嚴酷環境，同時還要抵抗體力流失帶來的極度疲憊感。

 

黑夜，孤獨與恐懼一點一滴地佔據內心，我為何而來？又為何而走？疑惑伴隨著雪橇拖行的聲音，繚繞在自己的耳際，而當我探索著自己內心的同時，漆黑的天空劃出了一道光彩，如同上天的恩賜一般，如夢似幻的極光映入眼簾！我為的不就是這個嗎？探索著未知的世界，同時也探索著自己，期待⋯下次的冒險再續！

照片來源：#文翔的跑步日誌#CanalAventure

超馬

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