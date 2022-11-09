賽前情報／田中馬拉松 超半馬130列車配速策略

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運動筆記／ 宋庭帆

彰化馬拉松嘉年華又開始了，連續兩週的彰化賽事大家都有參與嗎？今年我一樣兩場都有參加歐!!

而即將到來的壓軸田中馬是號稱全台灣最溫度、最有人情味的賽事，更是許多跑馬人畢生一定要跑過的賽事之一，而這麼受到歡迎是因為，賽道上滿是流水席般的豐盛補給(先說聲抱歉本班列車無法享受到)，跟全賽道的加油團(全賽道的加油團一定是可以搭完此班列車最佳的幫助)。

【列車長介紹】

車長：庭帆

大家好，我是庭帆，彰化人，平時運動以跑步跟單車為主，目前半馬最佳成績1小時18分；因為我熱愛運動和交朋友，所以希望藉着配速可以認識更多朋友。

車長：俊凱

大家好，我是俊凱，台中人，熱愛運動且喜愛交朋友，我們有一群熱愛運動的朋友們，都會聚集在逢甲團練，歡迎大家一起來互相交（ㄕㄤ）流（ㄏㄞ、），而次田中半馬列車也歡迎大家一起搭乘。

【賽道資訊】

圖片來源：田中馬官網

田中公所前建國路斗中路口、建國路、大社路二段、高鐵站區、大社路三段、東彰路直行、右轉張厝三巷、右轉縱貫線鐵道旁產業道路、張厝一巷、八堡圳東岸、世芳宮、過八堡圳地下道直行八堡圳西岸、左轉復興路、右轉山腳路三段、左轉山腳路三段347巷、過山巷(★賽道感應點)、山腳路三段570巷、右轉山腳路四段、復興路、右轉八堡圳東岸、過八堡圳地下道後直行八堡圳西岸、三潭國小陸橋、員集路、福安路、火車站、興工路、文化街、田中高中、員集路、大社路、建國路、鎮政一街。

【超半馬130配速策略】

圖片來源：田中馬官網

本次賽道起跑後一路到約6.8公里都是非常平緩的下坡所以配速會設定在3：50±5秒，接下來的約7至16.2公里中約有一公里的陡上坡配速會落在約5：30外其餘緩上坡路段配速會設定在4：00±5秒，而剩下最後的約6.4公里除剛下山的約800公尺配速會落在約3：30外其餘路段因無長距離得上下坡並且較為平緩故配速會設定在3：55±5秒。

圖片來源：田中馬官網

賽前小提醒

全程8個水站皆進站不停站，抓水就離開。因為本班次列車配速微快，建議開跑前一定要充足的熱身，讓身體一開始就能夠順跑。13公里處補給站請一定要進，因為接下來要爬完陡上坡才能再補給了。

田中馬 田中馬拉松

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