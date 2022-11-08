2022矽品半程馬拉松 12/25台中廍子公園起跑
連年榮獲跑者好評的矽品馬拉松，今年已正式邁入第六屆，首度逢上12月經典節日-聖誕節，更是破例加碼擬定『聖誕計畫』，現場除了將增添溫馨的聖誕氣氛外，還提供「iPad Air 64G」、「Apple Watch SE」等多項摸彩好禮，只要報名活動並完成繳費，就享有摸彩資格。
除了精彩的活動規劃，伴手禮更是堪稱「多到可以用聖誕老公公的雪橇車來載」，包括了紀念衣、運動毛巾、完賽獎牌、飛狼冰霸杯(市值$900)、飛狼圓筒包(市值$800)、彼得兔隔熱玻璃杯(市值$159)、彼得兔方型玻璃保鮮盒(市值$159)、矽品L型證書夾、統一麵包餐盒。送那麼多伴手禮，竟然各組別報名費通通都不超過$1, 000元，號稱「年底CP值最高路跑賽事」
賽事分為半馬組(21公里)、挑戰組(10公里)及樂活組(5公里)，擬於12月25日上午6時在廍子公園起跑，報名熱度激烈，主辦單位更是加碼提供給成績表現突出的跑友們，高達$15,000的獎金。
多樣豐富好禮、精彩聖誕活動、聖誕大餐的補給、還有專業配速員帶你一起飛！皆採網路報名，報名請上「樂活報名網」：https://lohasnet.tw/Spil2022/
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