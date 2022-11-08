跑步小品／ 關於跑步 有什麼樣的朋友就會有什麼樣的成果

大家好，我是Sam。在跑步這條綿延冗長的路上，彼此都曾遇過很多朋友，有人陪你一哩路、也有人陪你完成數場賽事，但最後留在身旁還一起變好變強的屈指可數；如同搭乘公車般，有人上車也有人下車；人生目標不一樣不能強求每個人都要一起回到終點站。

那時還105公斤，烏來馬有重量組時，再怎麼努力也跟不上這群變態。備註：2019烏來馬重量組就是我的初馬

最醜的時候遇上了最帥的北12們，原來跟如來的緣分早在數年前就結下善緣了🤨

而我很幸運，在一開始最入門的時候遇上了一群最強的朋友，從只能看著他們的背影到逐漸能並行，並不會因我跟不上而被白眼拋棄；那時候默默就種下了我要變強的種子，這就是推動我前進的原動力，而養分就來自每一次跟著這群朋友砥礪磨練。但天下無不散之宴席，相聚總有離別時，跑友一個個到站下車，此刻的我還在跟傷痛掙扎，寸步難行，很感謝那時候沒有放棄復健的自己，才能繼續站在起跑點上。

每次打開手機的相簿除了工作照片外，就是出發幹大事的我們，回憶起這些點滴都變成超馬撞牆時想到會笑出來的養分，口味越來越重的意思應來源於此。以前聽北12的朋友講如來神掌100k的虐心事蹟，都瑟瑟發抖，但今年他們說如果我們願意挑戰，他們要當補給員私補，錯過今年機會將不再，縱使我認為我還沒準備好，卻也不想放過這次天賜良機於是……

北12取經五勇士就此誕生

我的時間一直與這些朋友們不同，大部分的時候都是一個人獨推。一個人獨推50公里海馬、一個人獨推頭城到雙溪走台二的57公里，路上的點滴我是享受的。為了完成人生夢想清單的如來神掌100k，嘗盡酸甜苦辣；講的雲淡風輕的阿隆哥、阿邦哥、府欣哥、杰哥，我明白這些都是苦練後的成長蛻變。

一步步累積的不只是里程，更是跟跑友紮根的印記，回憶起來會烙印在心裡

亂入觀音山馬拉松只為了找雅芬姐跟發哥拿衣服，我明白這一定是雅芬姐安排的訓練，只為了考驗我的意志汰除不適任的跑者對吧😆

我一直都認為被人家講變態是一種稱讚，因為你做到別人覺得不可能的事情；若你為了興趣投入心力費盡心思，卻還沒有被說一句變態，這就表示其實你還不努力而已。

亂入拍照😆

北12勇士與大黑哥

淋了整路的雨，吃上這些壞朋友的熱食熱飲，暖人心脾外，更暖了我的心靈🥺

正常人下大雨會出門幫忙朋友補給嗎？我想很難吧！但我真的有一群不正常的朋友，我感到很滿足跟幸福

牛排我吃五分熟就好😆太熟會咬到抽筋

他們不正常，但他們是我朋友😆

賽道上的點滴在心頭，超馬路上就是不斷的追求自我突破，反正里程很長，想怎麼跑就怎麼跑、想吶喊嘶吼就吶喊嘶吼，只要理智沒有停下，身體就會跟著前行。

被變態說變態的小邱哥，他真是我認證的變態🙄謝謝你帶我跑前面的55k，讓我留體力獨自面對後面45的摧殘😆

太子廟前一隅，正巧遇到補給完畢要回家的府欣哥，還特別繞過來給我一包巧克力碎片跟能量飲，要不是這兩個法寶我小拇指上坡恐怕就爆炸了🥲

這一路上受過的幫忙實在太多了，我以為會有很多心得跟感想，沒想到話到喉頭卻哽咽了，只有天涼好個秋啊！

崩潰的94公里於懷恩聖地若你問我伸手不見五指時路過福地會不會怕，我一點也不怕，比起福地我更怕狗會衝出來。

已經習慣一個人訓練了，即使前後完全看不到人影的情況下依然繼續往前進，相信的只有頭燈跟自己。90公里以後每一個跨步都是煎熬，明明覺得跑很久了，低頭看錶只有300m、明明覺得體感430配速，低頭看錶只有630，我明白一切都會好起來，剩下十公里的路途一點也不遙遠。

山高自有客行路，水深自有渡船人。取自［西遊記·第七十四回］《吳承恩》原以為進終點的時候會流淚，真到了進終點的時候只剩下滿滿完賽的感動；那些一路上支持鼓勵的朋友及志工，比起我完成這項夢想你們更偉大。要不是有這些朋友在身旁，我想這輩子不可能會選擇100公里的賽事去挑戰，而且還只有完成五場標馬的情況下，沒超馬經驗就選擇號稱五上五下最硬的如來神掌，也許我真的是變態是瘋子，但我明白這些都是稱讚，我也甘之如飴。

小邱哥：「超馬就是練心。」杰哥：「慢慢跑也會到終點。」邦哥：「不放棄就會看到終點。」隆哥：「白沙灣上去的上坡會很想死，你要有心理準備。」（哈哈哈，不知道為什麼想到阿隆就想到這句話😆）府欣哥：「能完賽的沒有是運氣好的都是有實力，何況你是高速前段班。」若問我如來神掌100公里前訓練得到什麼？我會回答你，我得到了一個更好的自己、更珍惜身體的自己、更愛自己的自己。

這不是黑歷史，而是我的成長回憶。誰說100公斤不能跑步的？只要心裡不放棄，身體就會前行。

謝謝彬哥大雨天的賜照，這應該是我瘋子的寫照，沒想到旁邊還有人跟我一起瘋！

一起跑過的圖案真的回憶滿滿，印象最深的就是這場共伴下的英女王圖形😆

感謝我身邊有一群被人家稱為變態的朋友，我想你們身邊也有這樣的朋友吧？關於跑步，我想說的是有什麼樣的朋友，就會有什麼樣的成果。一起挑戰不可能，完成人生清單。

感謝看到最後的最後 按照慣例發文附上梗圖是禮貌

我是Sam，我們有緣馬場相見。