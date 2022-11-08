賽事心得／三重馬拉松 遲了八年終於完賽

事情是這樣子的，2014年，有個初入馬場的歐巴桑，她雖然體型微胖隨便練練，但總有莫名的信心，認為只要報名人人都可以跑全馬，3月底狼狽完成了初馬-岱宇馬拉松，又在4月準備挑戰另外一場馬拉松-三重馬拉松，只差一個月且天氣炎熱，前一天全家人從台中北上，住在三重的小旅店，晚上竟然開始畏寒瑟瑟發抖，疑似流感或卡到陰，但第二天清晨就復活了，獨自步行2公里到河邊參加比賽，前10公里感覺還不錯，從八里折返後太陽漸漸出來，最後熱到受不了，判斷無法再跑一趟，只好在半馬棄賽。

沒錯，那個歐巴桑就是我本人，AKA女乙組女神~經病(女神沒辦法，女神經病差不多)，2022年終於有空再次挑戰三重馬，好消息是比賽從4月改為11月，壞消息是路線沒有變(三重到八里來回跑兩趟)。這些年雖然很吃力，成績和體重一直卡住，但陸陸續續也完成了26場全馬，這次就徹底跟三重馬拉松做個了結，拿下第27馬。

禮拜六入住三重捷絲旅飯店，八年前還沒有這一家飯店，這家真的很棒，房間乾淨有一股淡雅清香，隔音很好，床很好睡，一早就出門跑馬無法趕上早餐，飯店二話不說就答應準備餐盒，讓我們跑完回來可以飽餐一頓。入住之後，趕緊出門超補，先買了丹祿車輪餅，紅豆餡料整個滿出來，旁邊是三重的媽祖廟義天宮，樓梯很多，為了節省體力，就在底下直接跟媽祖祈求隔天順利完賽。晚上在飯店附近吃平價的桔客義大利麵，150元就一大盤紅醬雞柳義大利麵，25元還有義式番茄清湯，冷冷的天氣喝個熱湯很不錯。晚上到附近的老店買麵包，google只有450公尺，可是走了好久才到，巷弄狹小，人車爭道，走走停停很不順暢，買到傳統口味的炸彈麵包。

第二天一早四點多，準備到大廳喝一杯免費咖啡(前一天忍耐不喝)，才發現咖啡要6:30才開始供應，只好泡一杯綠茶配麵包。前一天走450公尺就花超多時間，今天乖乖叫了計程車，新北計程車很多，2分鐘就有車，到會場2公里，115元搞定。

參加者是在地跑團居多，三重馬的號碼布很"那個"，上面大辣辣的寫著你是40歲組，比賽樂趣就是看對面的人號碼布幾歲，看到最誇張的一個外國女生，上面寫60歲，臉和身材是20歲，我好像看透什麼玄機，她跟女兒靈魂互換了吧?也有阿伯頭部以上70歲，頭部以下30歲，全身肌肉，北部的跑友太神奇了。

6點準時起跑，一起跑就有一個普攏共斜切跑過去，絆到我的腳，差一點要倒下並且撞倒一堆人，所幸媽祖保佑，我竟然單腳站穩沒跌倒也沒撞到人。普攏共先生，起跑人很多不要隨便換跑道，你知不知道這樣子很危險啊?本來賽後要去蓋他布袋的，跑回來太累，也忘記他的長相，這次就先饒他一命。

第一趟三重到八里，天氣涼爽，跑起來還蠻順，風景也很美，到八里那一段路線變窄，且腳踏車多狗多，比較不好跑。回程太陽照在淡水河上，波光淋漓，非常美麗，想說下一趟回來再拍照，結果下一趟剛好變陰天，看到美景一定要馬上拍，看到想買的一定要馬上買。回程有一段逆風跑起來頗吃力，第一次回程還好，第二次回程體力消耗差不多，就更吃力，沿途雖然有太陽，但因為有風，氣溫約20度，不會覺得熱。要跑第二趟的時候，跟半馬組分流，多繞一圈才跑回去，因此最後加量不加價，多了將近一公里。全程有3個補給站，來回2趟可以進12次，沒有里程標記，數補給站數目，就大概知道距離。補給是最基本的水、運動飲料、香蕉、七七乳加等等，我只有喝水和運動飲料，自備兩片荷蘭煎餅和鹽糖補給，回程有點餓，能量還夠回到終點。

賽後是超小餐盒、中毛巾和一罐水，前一個禮拜參加的免費半馬餐盒還比較大，第一次跑全馬沒拿到便當，八年前我棄賽也只拿到一條小毛巾。牛爸早早完賽騎ubike回飯店，我打算搭公車回去，經過路邊好心的媽媽指點，找到公車站牌，順利搭回飯店。回到飯店，在大廳享用飯店準備的餐盒，裡面有土司夾火腿、半熟蛋、番茄、起司，生菜沙拉，番薯和水煮蛋和水果，超級豐盛，加上免費的卡布奇諾和拿鐵，整個人都溫暖了起來，為這次三重馬拉松之旅畫下完美的句點，完成了八年前未能完成的比賽，事情沒有想像中的容易，但結果很美好。牛爸問我有沒有破PB，我說沒有，跟萬金石差不多，牛爸說，那你就有破啊，因為今天里程數是42.9，意外破PB，真開心。