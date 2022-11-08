跑步小品／當確定無法完賽的時候…

（楊皇蘭整整奮戰了52天最終卻無法達成完賽目標 照片提供：楊皇蘭）

距離3100英哩超馬賽塵埃落定已經近兩星期了，台灣兩位選手羅維銘、楊皇蘭都突破了自我，可能因為我是女生，對於皇蘭的關心要多那麼一點點，尤其見她距離完賽只差100英哩，心裡實在覺得可惜，也心疼這樣一位努力的選手整整奮戰了52天最終卻無法達成完賽目標。

當52天的漫長比賽結束，我請她為〈肉腳的跑步人蔘〉錄下最想跟自己說的一段話，她是這麼說的：「我想跟自己說，我已經每天盡力讓自己做到最好，剩下的就交給老天。因為不小心跌倒，多少有點遺憾，但是老天爺讓我學習到，要怎麼樣應變突發狀況，以及對自己做更多準備，才能在賽事裡有足夠的能力。」

楊皇蘭在2020年的希臘超馬賽就已經寫下亞洲女子4000公里紀錄，然而，這次的3100英哩相當於4989公里，難度又勝一籌，賽前我對她抱以厚望，因為她是如此自信又有天賦，這次她本來每天都跑得穩穩的，直到賽程第49天，我發現她當日達成的公里數只有57.4K，跟原先每天至少都跑到90K以上驟降許多，她的FB又有幾天沒更新，心裡就覺得不妙。發訊息問她怎麼回事？原來在前一天，當眾人慶祝羅維銘大哥完賽時，意外發生了。來聽楊皇蘭親口描述當時到底發生了什麼事…

👂收聽本集〈肉腳的跑步人蔘〉podcast請點 這裏楊皇蘭賽後親口訴說心聲（約15分鐘）

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黑暗中意外跌倒 始料未及！

「那天是因為羅維銘大哥完賽，先生引領我走另一條小道，但是沒想到那裡台階很暗，再加上身體有點疲累，不小心跌倒，右膝有點擦傷。當天還需要再跑三小時左右，又有目標的壓力，所以還是繼續跑。因為左腳有多使用到力氣，隔天明顯發現左腳的疲累，膝蓋後方肌肉疲乏，有一點軟腳的情形。當我發現這樣的情況，心裡難免有點緊張，可是對於這個賽事，我必須冷靜做個判斷，當下就跟先生說，我應該無法完成或彌補昨天的圈數。先生是擔心我繼續參賽會有後遺症，希望我當下放棄，但是我認為賽事還有好幾天，我不該輕易放棄，所以思考之後，最接近、最有意義的數字是3000 miles，所以就計算里程，我每天應該走多久，按摩師幫我調整腿，在不擴大受傷的狀況下，我以快走訓練調整我的腿，至少總比待在家裡什麼事也不做，我想這樣對腿是好的，所以做這個抉擇，即使先生反對。」

（羅維銘完賽後，兩對夫妻笑著合影，其實楊皇蘭當時已經跌倒 照片提供：楊皇蘭）

（第50天，受傷的楊皇蘭部分路段改以步兵模式繼續最後的賽程 照片取自賽事官網）

當確定無法超越 無法完賽時該怎麼調整策略？

回顧楊皇蘭52天的努力，賽程第17天她完成了第一個1000英哩（16d:3:10:18），然而，也就是在這個當下，對手紐西蘭籍的Susan Marshall以一圈超越了她；這次參賽女選手總共只有三位，38歲的Susan Marshall最年輕，也是第一次參賽，而另一位是3100英哩世界紀錄保持人–52歲斯洛維尼亞籍的Kaneenika Janakova。比賽一開始，楊皇蘭就跟Susan Marshall呈現拉鋸的狀態，兩人每天只差一兩英哩，而這位同樣也是初次參賽的對手一直保持強勁的實力，第18天兩人打成平手，楊皇蘭的心理壓力可想而知，但她全力穩定自己的心理素質，提醒自己不能躁進，「我不要去跟對手比，才能盡速調整自己的身體節奏，比賽那麼長，現在只完成1/3，未來路還很長…。」不過，Susan Marshall在超越楊皇蘭後，距離越拉越遠，而世界紀錄保持人Kaneenika Janakova則是越來越落後，最終Susan Marshall是這次唯一完賽的女性選手，在第51天（50 days 16h 23m 53s）成為女總一、全總五。相機捕捉了她接下獎牌終於坐下休息的瞬間，那種疲累和終於完成的放鬆完全寫在臉上。

（照片上的女總一Susan Marshall 剛完賽就坐下閉目養神 'A moment of contemplation after nearly 51 days of running. ' 大會官網是這麼形容的。 照片取自賽事官網）

楊皇蘭也分享了這次她觀察另外兩位女選手的心得：「此次冠軍Susan Marshall有她的優勢，她的速度和穩定性都是我需要學習的；另外一位世界紀錄保持人Kaneenika，她的快走速度滿快的，未來我需要走路及跑步都能均勻使用，甚至交替運用，才能使肌肉不致太過疲乏。我希望下次回到賽場上能輕鬆應付、神色自如。只能說，這個賽事學習到很多，關於體能和各方面的調節；或許我在運動方面也需要做些其他選擇，讓我的肌肉更強。心靈意志也需要再提升，因為意志力也是最主要的關鍵。」

大破2000英哩 4000公里PB 刷新亞洲女子紀錄

雖然楊皇蘭初次嘗試3100英哩賽事沒有完賽，但她大幅刷新自己和亞洲女子紀錄仍不容小覷，2020年時，她的亞洲女子紀錄2000英哩，是花了38天22小時59分11秒完成，這一回則是33天2小時43分50秒，大大推進了5天20小時15分21秒。此外，在賽事第42天，她以41天6小時33分57秒完成4000公里，也大大刷新她在2020年的57天23小時12分56秒的4000公里記錄，進步幅度驚人！當跑到第4060公里時，她說，「到目前為止，在我的比赛中，曾在希臘跑了60天4058公里，我已經更新了比賽的最長距離，從現在開始，我將跑自己從未經歷過的距離，比賽還在繼續，感謝大家的支持！」只可惜，五天之後，她就發生了跌倒意外。畢竟這個賽事太緊湊，每天所需的目標里程十分艱難、氣候…等等，這不是一般人能承受的賽事（苦笑），可以說是人生的縮小版，加速縮小放大版，把所有問題浮出檯面，也讓我體會到人生就是如此瞬息無常...」

（第52天，楊皇蘭的最終成績收在3000.29英哩 照片提供：楊皇蘭）

52天的苦戰已經結束，楊皇蘭和先生也返回日本的家，未來她還會想再挑戰一次3100英哩嗎？她說：「基本上想到再挑戰的心是有的，只是要如何做、賽前的準備，以及如何調整、如何把自己能力再度提升，休息的時間足夠嗎？不知道明年會不會時間太緊？或者是休息一年？也有人說，傾聽妳的心和妳的身體，或許有一天我會知道答案，那我就會知道怎麼做。所有細節，包括這次的補給員、能量和食物的補給，都是我需要再檢討的地方。」賽後回想，楊皇蘭認為她所做最正確的決定就是抵達3000英哩，這是她人生至今創下的最高公里數紀錄，也是亞洲女子第一個紀錄，她感謝所有贊助支持者，表示「我會再挑戰的！」但是，如果計畫不夠周詳的話，她不會貿然行動。

「皇蘭的個性屬於理智型，不是衝動派；長跑這麼長的距離，耗了這麼久的時間，不論如何，總是要做最適切的抉擇，就像人生一樣，妳的抉擇總是在當下，當下的妳才能做最明確的判斷。不論如何，不要為過去後悔，為未來前進。我也希望繼續跑步，帶給大家歡樂與喜悅，若能帶給大家正向與幸福感，這才是皇蘭比賽的最大意義。」

（漫長艱苦的賽程，楊皇蘭的臉上始終帶著笑容 照片提供：楊皇蘭）

聽到她的聲音，我只想跟她說：真是辛苦了！讓我們繼續為這位女子超馬好手加油！希望她好好休養生息，相信很快又會在賽道上看見她最燦爛的笑！

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