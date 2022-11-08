賽事心得／清水馬拉松 烏龍不斷中的意外分三

清水馬拉松今年前導車帶錯路，而我剛好遇上了

跟著跑友黃大哥初次造訪清水，前一天先到鰲峰山探路

一整路我都就唸著要破PB因為很少半馬賽事所以還是想盡力跑，希望可以比前兩週的長榮半馬好一些

大哥說前面有上坡喔來石頭堆上做魔鬼訓練

起跑前合照，老公因腳傷，試著慢跑看看，結果一起跑就覺得還是要休息一下

玉萍問我怎麼跑？我說以破PB為目標，若體力不行再說，先拼拼看

遇到鍾鼎帶著春成大哥

前6公里都是上坡

過了國3下方的里程指示繼續爬坡想著應該沒有希望了

8K左右遇到變瘦的苗栗林志玲，聽到跑友們說，跑前面的1百多人被帶錯路，只有4個人跑對，8K後看著高腳一一追上來

看到林大哥竟然也跑錯路，很替他們感到惋惜，因為多了3K，跑法和配速就亂掉了，敘獎才是最大問題？

結果應該有機會總排的黃大哥竟然也跑錯，獎金飛走了？都己經是11K才被他們追上，也因為看到他們兩位突然想到快腳多跑3公里，我如果認真跑？會不會撿到分組？

有一段路看到自行車隊，還偷看了一下，會不會遇到一日北高的姐兒。

一路上就加快腳步跑，但看到美麗的稻田畫面，還是忍不住拍一下

就很認真的跑著，朝破PB努力，最後10K也跑出了我的PB，58分多，總成績沒有破，但證書上竟然有：得獎名次：分組第3，真的撿到一個大大的不思議。

也慶幸有堅持要破PB的支撐力……

方姐多跑了3公里分4，我的分3好心虛啊

分六，分一，分二，分三，分四但其實分四的方姐才是真正分一因為她多跑了3公里

第一次上台領獎，而且還占在方姐前一位，還好方姐大器鼓勵我，說我跑的很好，就算沒有帶錯路事件，也可以上台，不然我實在不好意思。

黃大哥領獎的表情說明一切這是他的心情寫照：第一次半馬成績超過二小時，被擺二道， 第一次三公里被帶回原埸地，第二次又被告之跑錯路線，義工要加強訓練，全馬半馬當作三公里 指揮～

同樣領獎，兩種心情，我有點樂過頭了吧～我在歡樂的同時，對應有總字的他，又感到難過，大會前導車烏龍事件應如何平息才好！

慶功宴-1梧棲漁港的美味壽司

熱鬧的梧棲漁港

高美溼地遇見雙彩虹

高美溼地的美麗夕陽玉萍分享心得：上週六跑了清水馬拉松，說真的，本來應該是場熱鬧、有人情味的在地馬拉松，卻搞成大烏龍賽事，真的太可惜了！到底有多烏龍呢？

1. 賽道全程沒指標、沒里程數、交叉路口沒指引。

2 全馬、半馬起跑後，前導車帶錯路，把衝在前面的一百多名跑者帶成3K路線，繞一圈山路後跑回終點（起跑點），然後再重新起跑。半馬變成超半馬，全馬變成超馬，一路上聽到幹聲連連。

3. 因為總排有高額獎金，很多高手有企圖心。但前段班跑者跑錯路影響總排和各分組名次。

4. 有人抄捷徑拿到名次，又振振有辭說自己有跑足21K。看到完賽 證明就很怪了。分段成績12.7K跑1:27，21K。完賽成績1:32，最後8.3K只需跑8分鐘，真的太神奇了！而這狀況不只一位。

5. 好幾位總字輩的分段成績都是空白。有位女Ａ組總字輩高手，半馬大會成績1:42，但個人成績1:03。對！就是1小時03分，原來國內最強半馬跑者在此，太不可思議了。這場賽事物資、補給都很不錯，但卻出了這樣大烏龍！

不可思議的半馬成績，應該是國內男子菁英選手成績了吧，而且個人成績跟大會成績差了39分？

紅色框起來都是我的疑問點，大都沒有完整的6K和12K檢查成績，有的話，12K跟終點的完賽成績也是快的驚人？

男生都有檢查成績，同行黃大哥前兩週長榮半馬分四，多跑了3公里，6公里檢查點成績是51分，只是奇怪總排好像是當地跑團，都跑在正確的路線上，外地人就吃虧了？ 同組的大姐說有人沒有跑在跑道上，也在台上領獎，根據賽事規則，沒有在賽道上可以算完賽? 可以領獎？疑問點很多？？？？？女總一最後8K均速1分速，女總二最後8K是2分速，女總四個人成績63分鐘，這都己經是世界記錄了吧～

這場賽事路線不錯，小而美，又有獎金，辦了幾年，應該是第一次出現大烏龍，我想沒有人想要有這樣的結果，有疑問的地方也致電主辦單位，希望找到問題點，讓跑友們明年繼續跑在美麗的清水小鎮。

主辦聯絡人TONY：對於我們賽事的疏失，造成諸多跑者不愉快的體驗，我們深深感到抱歉，我們有錯我們改進，如果對於自己成績有爭議的跑者，請直接跟我們聯絡LINE: tony120