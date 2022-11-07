跑步小品／關於跑步 我想說的是「我和毛孩的故事」

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運動筆記／ 翔

年過三十後，體重嚴重發福，且不知未來人生方向的我，在一次偶然的機遇中，帶著家中毛孩（小賴）參加寵物跑步競賽，傻賴在中小型犬中，奪得第一名。

在傻賴臉上看見那份單純的自信笑容，深深烙印在我心中，那份開心的模樣，我能擁有嗎？或許我可以試著跑步？

既然傻賴這麼喜歡跑步，那麼如果可以能一起完成一場路跑，應該是件很難忘的回憶。

於是剛好家鄉有場小型的路跑活動，我們報了12公里的賽事，還能有3個月的時間做準備。

記得第一天，跑了2公里就開始走了起來，當時體重九十幾公斤，但還是很堅持，每天要跑走個5公里。

就這樣帶著兩個毛孩，每天跑跑走走5公里。直到比賽前，體重也已經減少快10公斤。

運動好像為自己帶來不少自信，對12公里已經有充分的信心了，但畢竟小型犬不適合長跑，於是讓傻賴跑一段，然後我抱著走一段。

途中許多民眾與跑者為我們打氣加油，這是我想都沒有想過的，這種加油熱情的力量，也在我心底種下另一顆種子。

或許我們可以跑一場42公里馬拉松？但翻找許多賽事都有規定，賽道上不能帶寵物，直到發現日月潭馬拉松可以。

但關門時間6個半小時，加上起伏上下坡很多，我又必須推著推車載毛孩，只好更加緊練習體能。

記得那一場馬拉松，我們關門前5分鐘回來，除了腳痠手更痠，但心裡滿足的喜悅，是一輩子都難以忘懷。

日月潭的全馬賽道，風景十分優美，起伏的坡道，也像極了人生的縮影，不可能永遠是平坦順遂的道路，但唯有認真跑步，酸甜的滋味才能值得擁有體會。

隔年為求公平，換家中另一毛「小乙」，也來完成一趟日月潭42公里，也感謝主辦單位加購的初馬獎，都有幫刻上毛孩的名字。

跑步對於我來說，是毛孩送給我很珍貴的禮物，於是自己也開始，對跑步做了些功課。

了解跑步的起源，菲迪皮德斯的故事，或許我可以在那裡找尋到，這份禮物的意義，帶著毛孩的信念，一起完成那場比賽吧。

於是給了自己最終的目標，在未來毛孩離世後，跑一場希臘斯巴達246公里的超級馬拉松。

剛好超級馬拉松比的不是速度，而是心裡所裝的東西。希望能有機會帶著，毛孩送的這份禮物，出現在斯巴達國王列奧尼達的腳下。

目前跑齡8年完成8場100公里以上的路跑賽事最多24小時200公里。

個人徒步經驗埔里～武嶺來回106公里新高山登山口～玉山100公里環大南投路線103公里。

最後也感謝已故的毛孩，小乙。我會帶著你的信念與勇氣，繼續築夢下去。

馬拉松 毛小孩

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