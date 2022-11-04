賽前情報／戀戀二水跑水馬拉松 半馬245列車配速策略

嗨～大家好久不見啦！本週日(11/06)就是期待已久的二水馬！相信大家都已經準備好了

賽事資訊

半馬起跑時間：11/06(日) 06:40 (限 4 小時)

半馬路線：會場外-二水鄉員集路3段530號前→直行沿文昌路→至濁水溪北岸渠道左轉→至引水公園左轉→舊員集路過水森路直走→至平交道右轉後至員集路左轉→紫薇宮牌右轉(本路段可選擇涉水跑八堡圳300公尺)→過八堡圳紫薇橋後左轉→直行大園巷→右轉山腳路一段→至坑內坑橋左轉→沿自行車道直行→至修仁路左轉→員集路二段左轉直行→上裕民陸橋至民族路右轉→上裕民陸橋至民族路右轉→至惠民路左轉→至火車站前左轉光文路→二水國小東側門→終點 (資料來源：活動官網)

地圖與坡度圖

波度變化不大，是平穩好跑的路線！ (資料來源：活動官網)

氣象預測

11/06(日) 最高溫會達到 28 度，不會下雨，紫外線強度 5。跑步時要注意防曬與補水喔！(資料來源：交通部中央氣象局)

配速計畫

21 km 完賽時間 2 小時 45 分，此班列車不下水。全程以均速 1 公里 7 分 30 秒至 7 分 50 秒前進，中途會經過 6 個補給站，每一個補給站都會停留 30秒 ~ 1分鐘，出站時速度會慢慢調回預定配速，慢慢跟上即可。最終預計在 2 小時 42 分至 2 小時 45 分之間抵達終點。歡迎各位跑友搭乘，一起完成一場熱鬧輕鬆快樂的馬拉松賽事