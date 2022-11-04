快訊

農遊券4.0來了！買600送600限量9萬份 怎麼拿搶先看

台積電「美籍員工結訓」 網揭內幕鬆口氣：巨嬰終於走了

才替澎恰恰還清巨債 金主林秉文驚傳涉嫌洗錢遭逮

賽前情報／戀戀二水跑水馬拉松 半馬245列車配速策略

運動筆記／ Tzu-chun Chen

嗨～大家好久不見啦！本週日(11/06)就是期待已久的二水馬！相信大家都已經準備好了

賽事資訊

半馬起跑時間：11/06(日) 06:40 (限 4 小時)

半馬路線：會場外-二水鄉員集路3段530號前→直行沿文昌路→至濁水溪北岸渠道左轉→至引水公園左轉→舊員集路過水森路直走→至平交道右轉後至員集路左轉→紫薇宮牌右轉(本路段可選擇涉水跑八堡圳300公尺)→過八堡圳紫薇橋後左轉→直行大園巷→右轉山腳路一段→至坑內坑橋左轉→沿自行車道直行→至修仁路左轉→員集路二段左轉直行→上裕民陸橋至民族路右轉→上裕民陸橋至民族路右轉→至惠民路左轉→至火車站前左轉光文路→二水國小東側門→終點  (資料來源：活動官網)

地圖與坡度圖

波度變化不大，是平穩好跑的路線！ (資料來源：活動官網)

氣象預測

11/06(日) 最高溫會達到 28 度，不會下雨，紫外線強度 5。跑步時要注意防曬與補水喔！(資料來源：交通部中央氣象局)

配速計畫

21 km 完賽時間 2 小時 45 分，此班列車不下水。全程以均速 1 公里 7 分 30 秒至 7 分 50 秒前進，中途會經過 6 個補給站，每一個補給站都會停留 30秒 ~ 1分鐘，出站時速度會慢慢調回預定配速，慢慢跟上即可。最終預計在 2 小時 42 分至 2 小時 45 分之間抵達終點。歡迎各位跑友搭乘，一起完成一場熱鬧輕鬆快樂的馬拉松賽事

馬拉松

相關新聞

跑步小品／關於跑步 重點不是在於跑步本身 而是過程中得到什麼

關於跑步，我想說的是，不是在於跑步本身，而是在於過程中我得到什麼，以下是我的故事，一起來看看吧。 一切都是從當兵的體悟開始的，四個月的義期沒有跑過三千，從沒跑過三千的我，在退伍後還是想試試看三千

跑步小品／關於跑步 我想說的是：憑著一股熱愛 你能做到更多

「跑步那麼無聊又那麼累，你為什麼要這樣跑下去？」面對朋友的詢問，內心總有許多答案，為了變瘦、為了身體健康、為了......不對，好像沒那麼複雜。：「不為什麼！僅僅是憑著一股熱愛。」有點抽象但也許你也懂

賽事心得／宜蘭馬拉松 雨神蒞臨人生的第50馬

這一馬完賽等了693天，也就是22個月，2021年的宜蘭馬未舉辦、冬山河超馬50公里出發時間從06:00改成05:30太早了，認為自己無法勝任而跳過，中斷2012-2020連續在冬山河參加路跑的年份，

賽前情報／戀戀二水跑水馬拉松 半馬245列車配速策略

嗨～大家好久不見啦！本週日(11/06)就是期待已久的二水馬！相信大家都已經準備好了 賽事資訊 半馬起跑時間：11/06(日) 06:40 (限 4 小時) 半馬路線：會場外-二水鄉員集

賽前情報／戀戀二水跑水馬拉松 半馬200列車配速策略

二水跑水節的儀式已經有三百多年的歷史，是祈求上蒼風調雨順、年年豐收的心意與儀式，八堡圳是彰化最重要水利設施，也是台灣早期最大的埤圳工程，深深影響彰化平原的開發。很容幸能夠擔任2022年戀戀二水馬拉松2

賽前情報／戀戀二水跑水馬拉松 半馬145列車配速策略

二水跑水節的儀式已經有三百多年的歷史，是祈求上蒼風調雨順、年年豐收的心意與儀式。八堡圳是彰化最重要水利設施，也是台灣早期最大的埤圳工程，深深影響彰化平原的開發。希望透過這項跑水活動，讓民眾感受先民開墾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。