跑步小品／關於跑步 我想說的是：憑著一股熱愛 你能做到更多

「跑步那麼無聊又那麼累，你為什麼要這樣跑下去？」面對朋友的詢問，內心總有許多答案，為了變瘦、為了身體健康、為了......不對，好像沒那麼複雜。：「不為什麼！僅僅是憑著一股熱愛。」有點抽象但也許你也懂，畢竟我們有那麼一點相似。跨一步、再跨一步，左腳伴隨著右腳......跑步就是這樣，簡單容易入門的運動。呼吸、吐氣，有點喘、但再忍耐一下下......伴隨著冬日晚風以及快要抽筋的雙腿，2017年底在河濱跑了兩個小時，總算跨過第一個半馬終點。滿是薩隆帕斯味的會場記憶猶新、獎牌掛在脖子上閃閃發光。這是我第一次跑那麼長的距離，以至於完賽後在樓梯上大抽筋，休息了好一會才恢復過來。

第一場半馬，誰沒菜過

多麼疲憊卻又美好啊！完賽的那一刻，我知道我會一直一直跑下去。時間輾轉來到高三，趁著放學與晚自習的空檔，我會去操場跑上半個小時、或更久一點。接著換上乾淨的衣服回教室刷刷考古、背點單字，過上普通的考生生活。當時熱愛跑步的我在班上顯得有些特別，畢竟一個高中男生不就應該在球場上撞來撞去、揮灑青春的汗水？久而久之，「那個喜歡跑步的」便成為我的標籤，同學們漸漸從不理解轉為好奇，跑步成為偶爾的茶餘飯後、也早已融入生活之中。

高中的跑步場地(新北高中)

上大學後加入學校不是很熱門的田徑隊。身為唯一一位長跑的隊員，教練允許我進行自己的課表，住在台北也不用去桃園校區集訓。往後的一切都很新鮮、第一次穿釘鞋、第一次跑場內賽、第一次擁有昂貴的鞋款，每個第一次心裡都很是感激。五千一萬的成績在大學後扶搖直上，憑著那股熱愛，度過好多個冬季細雨綿綿的早晨、好多個艷陽高照的夏日午後。儘管第一步偶爾會不情願，但最後一步總是滿足，就這樣日復一日、平淡而努力的活著。

大學後的訓練場地(東吳大學)

更多的經歷也讓我明白我不再特別，有太多太多更努力、條件更好的人，當然這怎麼比都比不完、而成為心目中最好的自己，那便足夠。跨一步、再跨一步，左腳伴隨著右腳......跑步就是這樣，簡單容易入門的運動。呼吸、吐氣，有點喘、不對，是好喘好喘......2022年五月，同樣的夜晚、同樣的微風，比賽來到最後五圈，這是我參加的第二場全大運。跑到6000公尺後就開始不斷掉速；內心深知這是肌力不足所導致，但當務之急還是好好完成這五圈。很可惜配速沒能咬住，最後以37:17、乙組第十完賽。肯定還可以再更好，但今天確確實實的努力過、也許這樣就夠了。

我是後面比較胖的那位XD

容易抽筋的體質還是不免在樓梯上掙扎了一陣、隨後拖著沉重的步伐搭乘捷運踏上歸途。這五年間經歷了好多，成年的生日、大學的錄取通知單、做了兩年的打工......而不變的是我依舊跑著。至於是為了什麼而跑，心裡不再有許多答案等著選擇。：「不為什麼！僅僅是憑著一股熱愛。」有點抽象但也許你也懂，畢竟我們有那麼一點相似。

最後祝大家在每一場賽事#超越你的以為