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跑步小品／關於跑步 重點不是在於跑步本身 而是過程中得到什麼

運動筆記／ 張右儒

關於跑步，我想說的是，不是在於跑步本身，而是在於過程中我得到什麼，以下是我的故事，一起來看看吧。

一切都是從當兵的體悟開始的，四個月的義期沒有跑過三千，從沒跑過三千的我，在退伍後還是想試試看三千公尺能不能在20分鐘內跑完，假日就開始練習，直到八月我聽說有花蓮馬拉松的報名，想都沒想，五公里直接上。 

穿過終點的那條線，我所有的情緒全部抒發出來，我做到了，我真的做到了，而且還是第七名，好幾百個人跑我第七名，根本就是做夢吧！不敢置信，要比賽的前兩天我訓練根本還跑不了5公里，最多3公里我就停了，我也不知道我哪裡來的狂妄，我還是覺得我有辦法前幾名，隔天我就帶著我的狂妄進入會場。 

很喜歡一個演員她叫張鈞甯，有人問她運動對你來說是什麼，她回答它代表著是一種舒壓，一種把身體裡面不好的東西揮灑出來的樣子，也是一個有目標一步一步挑戰自己的極限在哪裡的樣子。  

比賽當天，6-7點那個時候，迎接著晨曦，開始著我第一次路跑，也開始著我運動的新的篇章，這時候沒有分年紀也沒有分你是哪裡來，只有一起奮鬥，一起往終點線衝刺的跑者，從折返點回來，經過的人群都說已經有人回來了，那個人太厲害了吧，已經回來了，每個人都說加油加油！

但其實那時候我的小腿已經在燃燒了，很熱很濕，現在的我已經在靠意志力在撐著，好幾次我後面的人想超過我，但他又停下來，只因為我還沒停但他已經停了開始用走的，距離終點還有一公里，真的快撐不住了，肺臟在燃燒雙腿快不能跑了，已經超出我所有的極限，但不想這樣停止，這是我的舞台，我要撐下去，本來可以第四名，距離終點剩一公尺被小朋友們追過，這就是我的成績第七名。前三名他們都是運動領域的佼佼者，不是全中運的教練不然就是原住民，各各都很厲害，跟強的人比賽，也會激起我的好勝心。  

正所謂台上1分鐘，台下10年功，備戰時也是花了一點時間找資料，配件也是經過挑選的，也學到了跑前暖身，跑後拉筋收操，讓我今天跑完明天起床不會有任何疼痛感。今年5公里，明年挑戰10公里，或是挑戰自行車也有可能，繼續挑戰我身上究竟有多少的不可能，讓我ㄧㄧ的打破。

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