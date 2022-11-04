賽事心得／宜蘭馬拉松 雨神蒞臨人生的第50馬

這一馬完賽等了693天，也就是22個月，2021年的宜蘭馬未舉辦、冬山河超馬50公里出發時間從06:00改成05:30太早了，認為自己無法勝任而跳過，中斷2012-2020連續在冬山河參加路跑的年份，12月礁溪馬又因疫情而取消，這些理由讓自己首次整年無任何賽事的參與。隨著時間推進來到2022年上半年，花蓮好友告訴我04月底舉辦宜蘭馬的訊息，自己慢半拍不知道訊息，報名繳費偏偏再次疫情而延期。

「感謝」或「可惜」腦海中都有，有一次還夢到參加跑馬睡過頭而錯過時間開跑，從夢中驚醒，「感謝部分」，一年多以來半馬以上完全沒跑過，肌耐力明顯不足，有時間可以慢慢準備；「可惜部分」，已經完成49馬許久，一直卡在這裡，心裡很不是滋味，50馬和1-50集紀念日記無法書寫，恨不得快點跑完。

2022下半年天氣逐漸轉涼，於十月初完成22公里，釋放些許壓力，代表身體還是可以跑全馬的，賽前一週將賽事物資準備好，期待1029早上開跑。這幾天宜蘭的天氣處在不穩定，因此預定先穿透明風衣加短䄂來參賽，到現場觀察天空烏雲，立即改成短袖加長袖衣。

01-10公里（跑1小時03分02秒）：像平日的練習，慢慢熟悉賽道上的氣氛，傾聽自我跑步的節奏，這次路線都在河岸邊來回繞繞，可以看看對向跑者臉部表情，分快跑認真型和休閒度假型，剛好也遇到好友打招呼。

11-20公里（跑2小時13分49秒）：這時路線為河岸邊路線，涼風吹的更明顯，一大片的甜根子草非常壯觀，此時身體狀態仍達到預期目標，準備進入蘭陽橋旁的河岸路線。

21-30公里（跑3小時34分22秒）：此時身體疲備感開始了，在22公里處時，左膝蓋瞬間1-2秒，感到一痛點，過往在練習小跑極少會碰到，可調整避免，時間點在一半，心裡會一直在想：”怎麼辦……”邊跑邊看看，不到一會兒，領先集團已經在我的面前，看著對向公里數指示為34公里，多了10公里，太恐怖了，天氣方面，雨一直下不來，還出太陽，瞬間溫度上升，戴上帽子，熱到想脫衣，讓我氣的是在28公里和29公里處告示牌，對比里程數，官方28公里（手錶29.4公里）、29公里（手錶29.6公里）比賽當下有點疑惑，多1.4公里突然又回到正常，可能工作人員放錯邊。這段路也看到新設置的小公園，草皮石牆及柵欄都是新的，尚未開放，配合自行車道，是假日休閒好去處。

31-42公里（跑5小時15分42秒）：接下來就是意志的考驗，剛剛的路線跑回家，風是從西北方吹向跑者，感受到都是逆風，腳步沉重速度更慢，偶爾碰到快抽筋的時刻，感受到小腿肌肉有小球在上下移動，一不注意真的會抽筋，細雨開始在飄，在最累的時候想到「小時候，微胖又跑不快，運動一下就容易臉紅，當時面對跑步，印像中在大隊接力臉部朝下用餘光看上方，有穩定身心的效果，感覺速度可以很快」用此模式固定的8分速提升到7:30。

最神奇的一段100公尺路線，去程是直線柏油路，回程是先下坡直線再上坡又回到柏油路，參與跑馬以來沒看過這樣短的變化路線。跑者內心都是孤獨的，但這次後面幾公里，前後面幾乎快沒人，剩下4公里結束河岸旁回到終點的路線，只能詢問工作人員才能知道如何前進，可能跑到腦袋累到空白無法思考，當下只看到多名警察指揮和工作人員，路線指示不清也是因素，最後一個補給站吃下小蛋糕，準備回終點。

在一個路口聽到另一跑友詢問剩下距終點多遠，工作人員告訴他再經過「9個」路口，看著手錶剩下1公里多，很模糊的回答，感覺又有點遠的距離，和剩下1公里告示牌自拍後，用愉悅的心情來迎接自己的50馬完賽紀念。看著往體育館的路線，以為要入內跑1圈400公尺接受觀眾呼喊再入終點拱門，有點失望只有50公尺的終點線，用快走的比出勝利50的手勢完成個人的第50場馬拉松，時間為5小時15分42秒。

回顧這場宜蘭馬，和上屆2020一樣預估5小時內完成，確實2020年冬山河50公里其中42公里有在5小時內完成，所以預估的合情合理，但是經過22個月沒有全馬賽事，沒有藉口就是實力的退步，比賽天氣非常舒適，就是無力追趕，前面3小時有達到預估的25-27公里（實際26公里）就有機會拚5小時內，差別在於補給站停留時間，現在速度不若以往，假設補給能減少不去，頂多拿水壺快速喝幾口衝，或許可以拉近些。

這次腿部抽筋的控管得到好的結果，也謝謝天候涼爽舒適的幫忙，只發生幾次抽一下又回歸正常，完全無抽筋而停頓的情形，上屆2020多次抽筋停頓而亂了配速，跑步當下想起第1馬到50馬的完賽心路歷程，初馬的酸甜苦辣，受傷回歸2次，待會兒進入終點要大喊還是不自覺的流下喜悅眼淚，結果那一刻是喜悅而心情平穩，立即請工作人員幫我拍下帥氣的照片，完賽後大雨這時才落下。此時的雨再大都澆不熄內心的喜悅，看一旁大會完賽顯示看版，一度以為是完賽選手經過終點所列出名字，詢問工作人員只要輸入編號即可列出名字及完賽成績，跑馬以來最棒的一刻，領取獎牌眼睛為之一亮，漂亮度可以排在第一。

賽後坐在休息區高興的聽到大會司儀宣布還舉辦2年，回顧宜蘭馬的開端2009 04月19日首次參與路跑賽事10公里組，2014、2015、2016宜蘭國道馬-都是全馬組、2020宜蘭國際馬拉松全馬組、和2022宜蘭馬，有跑國道線、河岸河濱線、城市街道線，報名全馬的人數分別為2014（870人）2015（851人）2016（669人）2020（1100人）2022（779人），很明顯2020年因疫情緩和加上久未舉辦，吸引多人參與，這次2022年的補給過於簡單，造成扣分影響下屆的參與度，跑馬拉松對於我來說只要水份、運動飲料，配合香蕉就心滿意足，補給太好就會一直吃，飽餐再跑非常痛苦，玩賽不是我跑馬的習慣，雖然速度不快，還是盡全力拚成績，這次無法在5小時內完成不重要，順利限時內完賽就足夠。

賽後3天內整個身體肌肉酸痛和鐵腿都回復完畢，隨時可以小跑，無奈宜蘭的雨下不停無法練習，完成這篇心得後接下來換另一篇從初馬到50馬的心路歷程，不同於201904/19路跑參與10週年從10公里到43馬全紀錄，包含所有場次精選相片和抵達終點影片，修改為全部42公里的初馬到50馬，參與次數、地點、成績等等分析，以及印象最深刻的比賽場次，做為自己完賽50馬的紀念心得。

預定賽事2022 12/03 礁溪溫泉馬拉松全馬組