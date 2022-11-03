跑步小品／關於跑步 我想說這是一種態度

我很不喜歡跑步，尤其是長跑!小時候，因為體重輕盈，個子較小，在短距離的衝刺速度表現不錯，常常是校內短跑比賽的參賽者，最遠的比賽距離也從60公尺、100公尺到200公尺，但最遠也就200公尺，再多也沒有了。因為小時候的美好印象，所以以為自己跑步很不錯，但隨著越來越大，才很清楚的知道，我的跑步成績根本不值得一晒，完全就是一個業餘中的業餘。所以，大學之後，也就漸漸沒有跑步了，最多的跑步，大概也就是在球類競賽中的奔跑而已。出了社會，與跑步更是完全脫離。每天都很心安理得地告訴自己工作很忙，自己還年輕，運動就是平常走走路就可以了。就這樣，我讓體重悄悄地跟著歲月一同成長。

在2014年時候，有一天，我突然看到整個臉書幾乎都被一項活動的發文所佔據，就是高雄馬拉松。我才發現，原來我有那麼朋友在跑步，而且，他們居然都挑戰了人生初馬、初半馬，那些表情，讓我突然有一種 : 我也想體驗看看的心情。於是，我穿上平常逛街穿的布鞋，來到住家附近的小公園，試著跑一下，感受當年我風馳電掣的感覺，然後，50公尺，就50公尺，我就整個快升天，不僅沒有距離，連速度都比旁邊散步的阿伯慢，還有阿伯走過之後跟我說一句 : 少年咧，有點虛喔!這時候我才驚覺，原來，我已經不知不覺成為一個人家看起來有點虛的人。

也就從這個時候開始，我就覺得(還沒有下定決心)該好好來運動了。於是，我從1公里的走路開始，慢慢地，我在半年後第一次連續跑4公里(40分鐘完成)，然後連續5公里。為了強化持續運動的決心，我在2014年年底報了2015年的高雄馬拉松超半馬組(25K)，然後告訴自己，我想要完成這個挑戰，既使，我到這個時候還無法樂在其中地享受跑步。終於，我站上了25K的起點，在整個過程中，我真的是小看了長距離跑步的難度，我從10K開始，就進入步兵模式，一路走到終點，4:09:41，這是我初次超半馬(25K)的成績，當年，我97kg，用走的走過終點線。

我終於知道，原來，完成一項挑戰，通過終點的感覺，但這樣的過程太過虐心，實在很難再來一次。也就在這次之後，我選擇收起跑鞋，繼續日常生活。但人生總是有轉折，就在2019年的時候，突然有一天，想起了當年跑高雄馬的跑鞋，於是又拿出來，穿上他到公園跑了一下。這時候，居然發現，好像跑步也不錯。再加上看到博克多跑銀的5421活動，我就這樣，開始了我的跑者人生。說實在的，我還真不喜歡長跑，枯燥的過程，不斷重複的動作，我每次跑步都會上演很多的內心戲，最多的就是 : 我在幹嘛啊? 但就這樣，我一步一步地跑下去，居然也讓我在2019年跑了1000公里。在這過程中，我也逐漸地理解各種對於跑步的知識。隨然到這個時候我還不是很喜歡長跑。人總會吸引同樣磁場的人，我的跑步人生引起了一些同事、朋友的注意，也讓他們陸續地開始跑步人生，有了伴，跑步變得有趣了。我們開始了各種練習，甚至還加入了高馬協，希望能從中得到更多的樂趣，還有成就感。

逐漸地，我會在一天工作、上課之後，在深夜一個人在操場上、公園裡獨推課表；會在清晨時分出門團練；會在休息時間訓練肌力；會在一步一步的腳步之中調整呼吸、調整心理的紊亂。在這過程中，當然不是一帆風順，會受傷、會停滯，甚至連懷疑自己的聲音都不曾斷絕，尤其在好長一段時間沒有看到一點點進步的時候，內心的質疑聲幾乎讓自己再次停下腳步，放棄繼續。這是屬於跑者的修練，一種對於自身態度的修練。每一個跑者都這樣，跑的，其實不是速度，是一種態度，對自我堅持的態度。投入去做一件熱愛的事情，做到好，這個很自然。但我認為，如果能找到一件自己不喜歡，但對自己是有益的事情，然後投入去做，去做到連自己都稱讚的程度，我認為，這就是"堅持"的意義，也是對於自己的一種修練，只為遇見那個更好的自己 !

對於跑步，我想說的是，我欣賞每位奔跑在賽道上的跑者，但我也欣賞自己一路走來的堅持，這是我的態度，一種想要更好的態度 !今年，我完成了人生初馬，而這次，我25K的成績是2:36:19，初馬則是4:55:19 ! 我，做到了! 一種堅持下去的態度，遇見那個更好的自己 !