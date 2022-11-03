賽前情報／戀戀二水跑水馬拉松 半馬130列車配速策略

彰化馬拉松嘉年華又開始了，連續兩週的彰化賽事大家都有參與嗎？今年我一樣兩場都有參加歐！！

而即將到來的二水馬是與二水跑水節相結合的一場路跑賽事，而二水跑水節的儀式已經有三百多年的歷史，是祈求上蒼風調雨順、年年豐收的心意與儀式，八堡圳是彰化最重要水利設施，也是台灣早期最大的埤圳工程，深深影響彰化平原的開發，各位跑友們請準備好，跟我們一起出發去欣賞這充滿歷史文化的旅程吧。

【列車長介紹】

車長：庭帆

大家好，我是庭帆，彰化人，平時運動以跑步跟單車為主，目前半馬最佳成績1小時18分；因為我熱愛運動和交朋友，所以希望藉着配速可以認識更多朋友。

車長：渤詔

大家好，我是渤詔，來自嘉義。覺得跑步運動可以舒緩壓力，維持身材不走鐘，免得成為大肚腩大叔。歡迎大家一起上列車💪。

【賽道資訊】

圖片來源:二水馬官網

半馬路線

二水鄉員集路3段530號前→直行沿文昌路→至濁水溪北岸渠道左轉→至引水公園左轉→舊員集路過水森路直走→至平交道右轉後至員集路左轉→紫薇宮牌右轉(本路段可選擇涉水跑八堡圳300公尺)→過八堡圳紫薇橋後左轉→直行大園巷→右轉山腳路一段→至坑內坑橋左轉→沿自行車道直行→至修仁路左轉→員集路二段左轉直行→上裕民陸橋至民族路右轉→至惠民路左轉→至火車站前左轉光文路→二水國小東側門→終點

【半馬130配速策略】

實際測跑坡度圖

由於本次賽道除起跑後一路到約6.5公里處為緩上坡居多因此配速設定4:10-4:20，約6.5至13公里處為緩下坡多因此配速設定4:02-4:12，13至17公里為緩上坡居多因此配速設定4:10-4:20，最後約17至終點處除約19公里處上裕民陸橋時那一小段上坡配速會驟降到約5分外其他路段配速會控制在4:02-4:12。

小提醒

本班列車不下水。全程6個水站皆進站不停站，抓水就離開。因為本次路線一起跑就是緩坡，建議開跑前一定要充足的熱身，讓身體一開始就能夠順跑。