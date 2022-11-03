跑步小品／關於跑步 我想說的是與神同行

把病交給醫生，把命交給神，如此一來，自己就是沒有事的健康人接觸跑步，從痛風發作到公園/操場自己流流汗的亂跑，再到心無處停靠一樣到公園/操場自己流流汗的亂跑偶然的機遇參與了42km馬拉松，熱情的加油聲，山坡旁的口琴聲，涼爽適合的天氣，17km綁了鞋帶，腳開始有抽筋的感覺，硬撐著走到21km折返點，左右腳大小腿分別不停的抽筋，上了回收車，吹著冷氣看著蔚藍的天空/海洋，原來馬拉松就是這麼一回事。

熱情的教會家人問了我要不要一起三鐵接力賽，只要跑10km，當然好。就這樣臉書跳出了跑團資訊，開始了跑步人生，好可愛的一群人，每周練跑結束總是有吃有喝，開心啊~同時教會的家人也帶著我一起練跑，月跑量也快速的累積。三鐵接力10km開心完賽!然後就確診了!

在跟著跑團朋友規律的練跑日子，星期一/星期三/星期五/星期六，充實的跑著跑著也認識學習的好多跑步裝備，跑步知識，姿勢調整，肌力訓練，營養補充，配速訓練.......，無論豔陽/大雨的跑著跑著，一切都是那樣的新奇有趣，互相推坑的開心大笑，就這樣月跑量破百公里了，原來月跑量100KM是日常，原來跑步中與自己的對話是醫治，原來血壓120可以是常態。學習到了跑步哲學，只需要自己跟自己比較，同事/朋友也說我的狀態越來越好了，開心~謝謝你們!謝謝自己!

第一次跟跑團參與賽事，再次感受你們的溫暖，終點的錄影，彼此提攜鼓勵，賽後暢快吃冰。開心的跑步人生，未來的我們會繼續用雙腳跑著各式各樣的賽道，遊歷世界風光，一起經歷精彩的人生，把自己交給神!

打開心中的眼睛!立正路跑團~有你們真好!林小志的精彩~未完待續.........