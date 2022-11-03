跑步小品／關於跑步 堅持就有希望

沒有運動細胞，從小到大從來沒有瘦過的我，因為老公跑步成效明顯，讓我想要藉由跑步減肥。從起心動念至今，己經超過十年，2014年艋舺是初馬，至今報名65場全馬，2015年第一次參加的台北馬35公里左右出水門就上了回收車，總共完成64場馬拉松，沒有因為天氣或其他原因，放棄任何一場賽事。

為了讓自己有跑步的動力，給自己10-11年的努力時間，在60歲那年完成百馬，而落馬的台北馬是我每年挑戰自己體能的賽事，115年的台北馬，就是最有挑戰的目標賽事，再給自己5年挑戰機會，而且要努力完成。

能夠慢慢跑完一場馬拉松，對我而言其實就是一大挑戰，每一場馬拉松起跑，我都不確定能不能完賽？

持續每週3-5天的晨跑，鬧鐘設定時間大都在4點初，夏天還好，冬天就是一大煎熬，9月到12月是訓練期，月跑量200是能夠跑完的基本門檻，說多不多，但是一懶床或天候不佳，就達不到。

夏天的河濱偏熱，到風櫃嘴跑步或走路，維持基本的體能，對於跑不快的我而言，如果停下來不練，可能要花更多時間，才能練到不被回收。

很多朋友看到我分享的照片，幾乎都是帶著笑容，覺得我都在玩，其實我全程都在計算著怎麼才能順利完成？天氣熱，帶著一把傘，讓自己溫度不要那麼高，怕熱是我的罩門，幾次中暑的感覺實在不舒服，所以除了練跑還要想方設法，讓自己能夠繼續在賽道上。

大風大雨的馬拉松，傘撐不住，衣服的穿法就很重要，蘇花公路馬，雨太大第一次大腿內側燒檔。

偶而老公會陪跑，兩個人一起跑步的感覺很好，只是速度不同，降速太多，讓他跑的很傷腳。快10年的跑步時間，體重也沒有瘦多少，但是體力增進不少，跑完馬拉松，回家還可以煮10多人的晚餐。但是因為堅持完成每一場賽事，我的內心變堅強許多，除了跑步，三個小孩的成長過程，家事，工作，人際關係.........

用跑馬拉松的方法，只要不放棄，田中馬看到過的標語：「放棄只要一秒鐘」讓我牢牢記住。我從沒有放棄過任何一場賽事，也用來在想做的事，有些事不一定是最完美的結果呈現，經過努力的過程，在我心中就沒有遺憾。因為跑步，媽媽的心有變強大，所以鼓勵小孩就是「堅持就有希望」喔！很高興小孩都長大就業，而我也可以安心繼續去努力完成人生目標，希望能夠達成。