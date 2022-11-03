賽前情報／戀戀二水跑水馬拉松 半馬200列車配速策略

二水跑水節的儀式已經有三百多年的歷史，是祈求上蒼風調雨順、年年豐收的心意與儀式，八堡圳是彰化最重要水利設施，也是台灣早期最大的埤圳工程，深深影響彰化平原的開發。很容幸能夠擔任2022年戀戀二水馬拉松200半馬配速員，擔任配速員除了平時的練習之外，對賽道的了解，才能穩穩的配速成功，此次同班配速的列車長崑鵬哥、與我共2位列車長，有我們的帶領協助下，來完成這場配速任務。

配速策略

由於戀戀二水馬拉松地處彰化平原，在11月東北季風是相當強勁，在地形上，前11.25公里從86M爬升至144M左右，有上坡以外，其餘都是下坡，對於有持續訓練的跑者不會是太吃力的路線，全程以均速完成半馬，一路帶大家回到終點(合計：21.18k，均速：5.36/km)，目前規劃以不超過三分鐘為原則(完成時間：1:58:37)，各為跑友再視體力狀況選擇要搭乘的班車，可以盡量跑在車長後方，可以減低一些風阻，減少體力耗損。

補給策略

二水半馬水站共有6處，215的配速水站的停留時間約10-15秒，但靠近水站時會提醒大家，並且放慢速度靠近水站，，由於當天溫度超過30度，水分的攝取一定要充足(建議一站每一站都要補充)，不然恐會造成脫水，在固體食物的補給上，10K處可以準備能量膠(磚)或BCAA使用，每一站水站可以補給一點水果(香蕉最好)。

賽前提醒

距離賽事只剩下幾天，高強度的訓練可以減緩，避免受傷，可以多吃點碳水化合物(比正餐的量多三分之一即可)儲備能量。

訓練很重要，休息更重要，絕對要睡飽，賽前千萬不要熬夜。賽前晚上可以泡個熱水澡，讓肌肉舒緩，早早就寢。

賽前晚上將所需要的裝備及補給品準備好，不要到會場慌亂尋找，影響參賽心情。

早餐一定要吃，起跑前3~2.5小時吃完，吃自己習慣的早餐即可，忌油膩、高刺激性的食物。

賽前排空也很重要，等廁所跟上廁所很花時間。

面對逆風及上坡可以將身體往前傾，也可以節省一點體力。

最後也是最重要的，賽中如果身體不適甚至有暈眩的狀況，請立即停下，尋求大會人員協助，如果狀況無法恢復不要硬撐完賽，跑馬是為了身體健康，賽道永遠都在。

祝大家都能順利達標，無傷完賽。