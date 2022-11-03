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賽前情報／戀戀二水跑水馬拉松 半馬145列車配速策略

運動筆記／ 林羿漢

二水跑水節的儀式已經有三百多年的歷史，是祈求上蒼風調雨順、年年豐收的心意與儀式。八堡圳是彰化最重要水利設施，也是台灣早期最大的埤圳工程，深深影響彰化平原的開發。希望透過這項跑水活動，讓民眾感受先民開墾拓荒的辛勞，進而更能惜福、知福、感恩。結合路跑活動，行銷本鄉觀光特色，活化農特產品銷售商機，吸引觀光人潮，結合運動、休閒以及農業，推動發展健康經濟。

路線圖

本次1:45列車由兩位車長羿漢和伯元為大家服務

起點為二水國小出發二水鄉員集路3段530號前→直行沿文昌路→至濁水溪北岸渠道左轉→至引水公園左轉→舊員集路過水森路直走→至平交道右轉後至員集路左轉→紫薇宮牌右轉(本路段可選擇涉水跑八堡圳300公尺)→過八堡圳紫薇橋後左轉→直行大園巷→右轉山腳路一段→至坑內坑橋左轉→沿自行車道直行→至修仁路左轉→員集路二段左轉直行→上裕民陸橋至民族路右轉→上裕民陸橋至民族路右轉→至惠民路左轉→至火車站前左轉光文路→二水國小東側門→終點全長21.14K

路線的高度變化

145列車配速計畫

起跑後 

一.1K~6.9K 為緩上坡 配速約保持在4:55~5:05之間 作為熱身 以不過度累積疲勞為基本

二.7K~13K 則反為緩下坡 此時會將配速些微高一點點，利用下坡的優勢提速至之間 

三.13K~18K  約5公里的緩上坡 以平穩的4:55~5:00推進

四.18K~21K  最後3公里會以4:50~5:00的速度保持回到終點(約18.5K  會遇見最後的上坡裕民陸橋會放慢至5:00~5:20 )

#原則上每個補給站都會放緩速度後進行補給 以不停下腳步為主

#人龍過長或跑友過度集中時，望各位跑友自行視狀況先行加速或放緩 拉出安全距離，方便彼此進行補給

#天氣千變萬化，賽前賽後都需注意自身狀況，馬場永遠都在

#身體有異狀應立即停下，並尋求志工或身旁人員求助

辛苦捱過疫情的封賽時期，你我在沒有賽事的那段日子，依舊日以繼夜的練習。突破的瞬間往往來自先前的許多行為那些行為讓潛能漸漸累積，直到足以釋放造成重大改變。

謝謝各位搭乘

馬拉松

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