賽事心得／宜蘭永續城鄉馬拉松 趕在大雨來臨前完賽

按摩著酸痛的大腿，望著窗外連續三天的豪大雨，不禁感恩起10月29日上半天舒適陰涼的天氣，俗諺云：「竹風蘭雨」，意旨蘭陽平原好多雨，宜蘭背倚全球最大的歐亞大陸，面對全球最大的太平洋，每年秋冬之際，東北季風盛發，夏季則氣溫增高，對流雨旺盛，全年雨日超過200天。

杏輝宜蘭永續城鄉馬拉松，因疫情緣故從4月23日延到10月29日，加上陰錯陽差地沒報到台北馬，這場就成為我2022的最終正式賽事，凌晨4:10驅車前往宜蘭，上了高速公路後，雨勢如同車速一樣加速落下，經過坪林時，即使快速揮動雨刷也無法讓視線變清晰，雪山隧道裡，想著90%的降雨機率，心中已經做好在雨中奔跑的準備了，可能是平常有保護小朋友過馬路，做好事的保佑，車子在開出雪遂的頭城端時，神奇的事情發生了，前檔玻璃沒有雨滴，地面更是乾的，一路順風地來到宜蘭運動公園。

這次起終點是在400公尺的田徑場，環境十分不錯，動線亦安排地寬敞流暢，鳴槍起跑，路上景致優美，趁機大口呼吸新鮮的空氣，翠綠更是沿途的代表色，跑到蘭陽溪河堤上方，此刻風勢雖然強勁，但滿地芒草搖曳的美景，也讓這趟旅程增添不同的風味。

比賽的目標是要比萬金石進步，更希望全程除了補給外，都不要當步兵，一開始配速策略是慢，盡力讓身體處於舒服的狀態，前18公里路線因和半馬有重疊，過程中被不少半馬選手超車，導致心情有點急躁，不知不覺中加了點速度，過了全馬和半馬的分隔點，才能專心在自己的速度，我的挑戰來自於30公里後，舉步維艱、配速失守，此時天空飄下陣雨，身體開始出現撞牆的症狀，趕緊啟動跑帶走的步兵策略，過程雖然有點痛苦，但穩扎穩打地逐漸累積里程數，也讓心情變得踏實，最後以個人晶片時間4:48:36的成績完成第5場馬拉松，距離百馬記錄還有95場，比3月的萬金石進步了5分49秒，感謝自己的堅持，感謝成就賽事的每一個人，感謝宜蘭的宜人天氣，這場比賽使我明白，自己的議題是在30公里後的世界，唯有再加強練習，才能期待下一場的微笑完賽。

陪著我玩賽的裝備

即將破曉的宜蘭田徑場

關於跑步我想說的是......好累喔！

我跑故我在

自己和自己的對話

感謝阿明的終點攝影

獨一無二的獎牌