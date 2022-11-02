2/29出生 18 歲男初半馬破 90 身份曝光所有人驚呼

在這個世代喜歡跑馬拉松的年輕人可以說是少之又少，20 歲以下的更是稀有，不過今天故事的主角可以說是集種種稀奇於一身，現年18 歲 70 公斤的他不但愛跑步，而且初半馬就破了 90 分鐘；生日在 2/29 四年才能過一次生日；休閒時刻除了是位跑者，更是位音樂家，古箏嗩吶樣樣都來；小小年紀的他還會幫忙煮大鍋菜，不只上得了廳堂更進的了廚房。廢話不多說，快來看看這位神奇的少年。

現年 18 歲的鍾天穎人生初半馬就突破 90 大關。

本名鍾天穎，現年 18 歲剛從高中畢業，就讀於東吳大學國貿系大一，在今年 10 月底參加了人生第一場半程馬拉松－長榮航空城市觀光馬拉松。第一次站上半馬起跑線的他，其實是受到臉紅心跳視障跑團的叔叔鼓勵，叔叔說：「我 50 多歲都能跑進 90 了，你才 18 歲應該也可以吧！」因此天穎就為自己的初半馬定下要破 90 分的目標。清晨五點多鳴槍起跑，沒想到才出晶片區天穎就跟丟了原先要帶他跑的跑友，只能自己配速，但由於經驗不足，看著大家往前衝，他也跟著一起衝，前十公里幾乎以 4 分速前進，導致耗掉過多的體力，上麥帥二橋時體力就整個掉下來，當時約 14K 左右，他想要加速卻拉不上去，便穩穩地以約 4:20 的配速前進，直到最後進入河濱路段時，明明眼看終點就在前面，但身體卻發出低鳴的抵抗，產生嘔吐的感覺。

半馬最後的一公里多是鍾天穎最難熬的一段，不過還是順利以 1：29：36 衝線。

天穎說：「 那段路其實我滿熟的，以前高中都從承德橋往那邊跑，所以我不用看都知道剩多少，當下我就覺得明明只剩不到兩公里怎麼會這麼遠，身體又有點想吐，邊跑邊掙扎要不要放棄，但想說都跑這裡了，放掉很可惜，最後我看只剩 3 分鐘就要 90 分了，我就發力猛衝，以配速 3:55 衝線，成績 1：29：36 。」沒想到抵達終點線的他，根本無法分神去看自己到底跑了多少，第一件事情就是先去找垃圾桶吐，吐完之驚覺自己打破 90 大關達到自己所設定的目標，而且還拿下分組第二名。回家後媽媽驚訝地問他說：「啊你不是去跑步比賽嗎？還可以拿獎金回來喔！？」

鍾天穎在長榮半馬上不但打破 90 大關，還一舉拿下了分組第二的佳績。

其實最初天穎會開始定期跑步，是在高一新生訓練時和同學打賭，賭輸了就加入慢跑社，當時的他體重達 90 公斤，同學開玩笑的說：「你長這樣加入慢跑社，也是滿厲害的。」沒想到天穎真的加入了慢跑社，而且也愛上了跑步這件事情。

高一的鍾天穎體重達到人生巔峰 90 公斤。

天穎分享說：「我是學國樂、古箏還有嗩吶，同時也有加入國樂團，所以國中的時候還滿忙的，國三時又遇到會考，就很少在運動，體重也就飆到了人生巔峰的 90 公斤。但加入慢跑社後，體重降了很多，而且也認識到很多原本不會接觸到的人，很有趣。」

因為在新生訓練和同學打賭，鍾天穎加入了慢跑社。

當時的社課一個禮拜只有一堂，全社的人會一起到學校旁的河濱跑 5K，天穎就這樣跑出了興趣，在高二那年甚至接下了慢跑的社長，平時自己也會利用放學時間去跑跑步。令他印象最深的一次是在高二的冬天，那天寒流來襲，但天穎依舊穿著短袖短褲準備要到河濱跑步，連學校教官都上前關心說：「這樣的天氣你還要去跑喔！」

高二的鍾天穎接下了慢跑社社長，繼續帶著社員跑步。

利用社課時間，慢跑社會一起到學校附近的河濱練跑 5K。

沒有錯！天穎還是出發了，而且他還預計要跑 17.5K ，不過才跑沒多久，天空就降下了滂沱大雨，他猶豫了一下是否要折返，但他說：「我跑步滿會流汗的，所以不管有沒有下雨，我跑完都跟掉到游泳池一樣，全身都會濕掉，所以後來我就繼續跑，但因為雨勢太大了，我幾乎每一步都在踏水坑，水花一直濺上來，前面也看不太清楚，等我跑完的時候，我竟然還突破了我 15K 的 PB。」

因為跑步鍾天穎的身形越來越健康，也變得有自信。

因為跑步讓天穎不管是身形還是心裡都有了改變，從原先 90 公斤的肉肉男，變成 70 公斤的微肉跑者，而至今他的體重仍在持續下降，不僅生活過得更快樂，自己也變得更有自信。他表示：「我下來之後穿衣服更好看了，就會更容易去跟別人交流，比較不會有顧忌，會更有自信，我覺得跑步是一種證明自己的過程，會發現稍微跑快一點點我也是辦得到，就會幫自己設立小目標去達成，而且跑步的過程中是一個很好可以去思考的時間，跑一跑心情就會很好，所以我考學測的時候也沒什麼壓力，甚至考試前一天我也都還在跑步。」

除了熱愛跑步之外，天穎也是一位瘋狂的騎士，高中時就曾自己從新北市騎自行車到花蓮火車站。

除了熱愛跑步之外，天穎也是一位瘋狂的騎士，第一次當時年僅 15 歲的他看著 Google 地圖，想說北宜公路騎一騎就會到宜蘭了耶，便只跟媽媽說：「我要出門騎自行車喔。」就這樣一個人從新北市的永和騎了七個小時，穿過了北宜公路抵達了宜蘭。16 歲那年，為了慶祝四年難得一次的生日，他更隻身一人花了 12 個小時從新北市經過了北宜公路，進到蘇花公路，抵達花蓮火車站。

高一的鍾天穎比起跑步更熱愛騎自行車。

有一回他出門騎車回來，恰巧在河堤遇上臉紅心跳視障跑團在練習，於他們熱情的邀約下天穎也加入了「幫盲」的角色，而在這過程中，他也學習到了很多新的體驗。那時他很好奇，這些視障跑者明明就看不清楚，但怎麼都知道跑到哪裡了？

因為巧妙的緣分，鍾天穎加入臉紅心跳視障跑團「幫盲」。

視障跑者跟他分享說：「其實在橋下的環境音場和一般路上很不一樣，我們都會透過這樣來分辨位置，而且在下坡的時候，我們會特別害怕，儘管坡度很小，但還是會很恐懼。」天穎聽完之後覺得很有趣，真的就自己去實際測試看看，閉著眼睛去感受環境，他說：「不同環境的音場是真的很不一樣，透過實測我也更加接近了他們。」

透過親自體驗，鍾天穎更加貼近視障跑者。

撇除運動，天穎的生活可以說是多采多姿，幼稚園中班時就開始學古箏，國小時是北管社負責吹傳統嗩吶，國中時才開始接觸到普通嗩吶，而這些音樂興趣並沒有因為跑步而停擺，現在的他是台大薰風國樂團的一員，不但會出席團練，也會登台表演。

鍾天穎大班時的古箏表驗。

在樂團中擔任吹嗩吶的角色。

鍾天穎並沒有因為跑步而放棄音樂，反而讓生活更加多彩。

偶爾甚至會幫忙煮菜，可以說是上的了廳堂下得了廚房的男人。

接下來天穎將會參加年底的台北馬，挑戰他的人生第一場全馬，並希望自己可以跑進 Sub330 以內，他開玩笑的說：「因為我的 Garmin235 電池已經壞掉了，所以如果我沒在 3:30 小時內跑完，它就會沒電，我就沒有記錄了，所以我希望最慢 3:30 內一定要跑完。」

鍾天穎接下來將挑戰台北馬全馬，並希望自己能在 3:30 內完賽。

鍾天穎想跟所有民眾說：「雖然一開始接觸跑步從零到有會很痛苦，因為肌肉量不足，跑一下就會很累，但我覺得不要放棄，因為撐過那段時間之後就會越來越順，慢慢的加強，用自己跟自己比賽的方式去鼓勵自己，後面進步就會非常快。」

圖片提供：鍾天穎

責任編輯：Eulla

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