賽事心得／長榮馬拉松 身著校服破5 喜賀飛沙國中51周年校慶

為慶賀10/28本校(飛沙國中)辦理51週年的校慶活動，10/23於總統府前出發的「台北長榮馬」決定身穿飛中50週年校慶運動服奔馳於賽道上，祝福飛中51歲生日快樂，同時也祝福飛中學子「從飛中起跑，力飛遠眺世界」。(見運動服合成圖)

氣象預測10/23因受颱風外圍環流影響，北部地區會有局部大雨發生，果不其然，10/22晚上6：00左右台北便開始下起大雨，我也做好雨中路跑的準備，穿五指襪，腳蹬ㄚ拖，全力以赴，一定要在6小時內「壓線」完賽(此場賽事完賽時間為6小時，比一般全馬賽事提早半小時關門)，以免影響我的「百馬達陣」計畫。

路跑過程氣候為陰天偶小雨，風涼氣爽，真是路跑好天氣，又因路平無陡坡，所以跑起來很舒服，最後以大會成績4：57：32(個人時間4：56：51)，破5的成績完賽，可真是讓我喜出望外！通過終點後領取完賽物資的過程中完全沒有疲累不堪的感覺， 但是看看這完賽證明的「總排」，竟然是1083/1627，是完賽者的後1/3！就我破5的場次資料分析(98場完賽，5場破5)，長榮馬是我第5場破5的賽事，前4場破5的總排都是在前1/2，而這次總排是後1/3，所以得出一個結論：參加這場全馬賽事者多數是有備而來，「沒有三兩三，不敢上涼山」，不是「健腳」還真的不敢來挑戰。

而我是誤入駿馬群的老馬，不意差點被海碾，不過我這隻老馬可不是老驥伏櫪，不「543」頹廢跑，還贏過544人(1627-1083=544)，比立下的目標時間(6小時壓線完賽)，足足提早1小時。再者，這也是我第一場穿ㄚ拖破5的場次，以實際經驗告訴大家，穿運動ㄚ拖也能瀟灑的完賽。

長榮馬拉松今年(2022年)邁入第四屆，也是開辦以來第一次辦理全馬賽事，更是本年度截止目前為止我參加的賽事中全馬參賽人數最多的一場(共1083人報名參賽)，從COVID-19疫情發生以來已經2年多沒有看見這麼多的人潮，尤其在都會地區辦理賽事其賽道規劃與路權申請想必是大費周章！的確，封路與封橋讓我感受最深，尤其封「堤頂大道」上的高架橋，在高架橋上慢跑，遠眺周邊被大樓環繞的高空景觀，101大樓、各大企業的大樓樓頂LOGO與野雁群飛景象盡收眼底，好不震撼！然而更讓我悲莫悲悸的是賽道上的「垃圾」悲慘景象(見影片)，跑者空有馬拉松的體力但沒有愛護環境的公德心，無痕賽事何時能落實？

此場賽事遇見兩位馬場的好友，一位是明志科大劉祖華校長，一位是百馬健將陳復助兄，在這大型賽事的茫茫人海中相遇真是有緣，一起合照並相互加油打氣。此場完賽禮著實讓我驚艷！餐盒是長榮空廚製作的飛機餐與100%純鳳梨汁，再加一包瑞穗鮮乳土司，真可飽餐一頓。這一樣完賽禮最是特別，就是長榮馬專屬「斗蓬」，因為材質是布料，所以拿到手時以為是「運動浴巾」，走到休息區時看見好多人套上印有42K賽道路徑圖樣的外衣(見圖)，再看手上拿的「浴巾」圖樣，此時才知道原來手上拿的不是「浴巾」而是「斗蓬」(不過當浴巾也蠻合適的)。惦惦手上拿的餐盒與完賽禮，還有賽前物資贈送的馬拉松專用衣保袋，參加此場賽事真是物超所值，大企業辦活動就是不一樣。

長榮馬賽事啟示與建議

因此場賽事完賽關門時間縮短半小時(非歡樂馬)，跑者都在「趕路」，所以賽道上的補給樸實就好，水、運動飲料、鹽、香蕉及時景水果即可，將非必要的補給物資經費省下，然後轉移到完賽禮，這是較好的作法，建議爾後非歡樂馬賽事主辦單位可考慮依此辦理。

▲飛沙國中50週年校慶運動服「飛沙揚起，大耀50」：帶領飛中起跑，力飛遠眺世界

▲10/22親至張榮發基金會領取賽前物資並拍照留念

▲與百馬健將陳復助兄合影

▲與明志科大劉祖華校長合影

▲堤頂大道高架橋賽道景色

▲堤頂大道高架橋賽道景色

▲堤頂大道上的野雁群飛

▲完賽斗蓬

▲完賽餐盒及飲料