賽前情報／戀戀二水跑水馬拉松 半馬230配速策略

在300多年前因先人建設八堡圳使彰化成為臺灣糧倉，二水人藉由跑水節緬懷先賢。想欣賞二水的好山好水，尋找濁水溪灌溉的源頭，體驗二水人的熱情，請跟上運筆的配速列車吧！

此次配速列車共出動 15位車長帶大家跑水【趣】。此次半馬組 7 個班次，由130到300可選擇自己喜歡的班次上車，每列車以進終點不超過三分鐘為原則，帶著跟車的跑友認識、感受先民開墾拓荒的辛勞，享受田野的漫遊之旅。

半馬230配速員是由楓哥及我(winnie姊)擔任列車長，賽道路線為︰二水鄉員集路3段530號前→直行沿文昌路→至濁水溪北岸渠道左轉→至引水公園左轉→舊員集路過水森路直走→至平交道右轉後至員集路左轉→紫薇宮牌右轉(本路段可選擇涉水跑八堡圳300公尺)→過八堡圳紫薇橋後左轉→直行大園巷→右轉山腳路一段→至坑內坑橋左轉→沿自行車道直行→至修仁路左轉→員集路二段左轉直行→上裕民陸橋至民族路右轉→至惠民路左轉→至火車站前左轉光文路→二水國小東側門→終點；總爬升高度是154公尺，總下降高度151公尺，因此路線起伏不大！我們將以均速6′50”～7′00”來推進，當然這也包括進補給站的時間，最後預計以1小時27分XX秒穩穩的帶大家進終點。

活動當日最高溫會到28℃，記得一定多補充水分，在紫薇宮段可以下水享受300公尺的清涼及體驗先民開圳跑水樂趣。快進入補給站時我們會提醒各位跑友，前面有補給站喔...我們每個補給站都會進去補給，停留時間在20-30秒，會放慢速度進去補給然後再慢慢加速拉回原來的配速繼續前進這次出發時間一樣有調整喲！是06：40出發，請跟車的跑友要看好我們配速車長的車牌，別上錯車了喲！

週日就進行賽事，請大家這些天就就輕鬆跑，保持跑感就好，將體力留再比賽當天，跟上我們的配速列車。有幾點事項提醒跑友︰

※涉水深約30公分，距會場終點約14公里，跑友請自行衡量自身狀態與後續里程後決定下水與否？

※請參賽的朋友於2022/11/03前，至報名系統上傳健康證明-接種COVID-19疫苗第二劑證明(至少滿14日)

※大會於約13K 坑內坑橋09:30設關門點，強制選手上收容車或提前轉入回程路，或已過大會規定時間10:30未能跑抵終點之選手，請接受裁判指示路線回到會場。