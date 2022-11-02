賽事心得／日月潭環湖馬拉松 完食四大特色補給之315配速列車

315配速列車全記錄影片

峰迴路轉

這是一場去年該發生的賽事，因為疫情，延後一年舉辦，但這一年有著太多的變化，讓我對於是否能夠順利擔任配速員充滿了各種不確定。因為新專案的到來，忙碌造成了跑量大幅下降，還經歷了確診、出差美國等不利因素，加上專案需求，本來已經又再次飛往美國，要跟這場賽事失之交臂了。然而，這一切突然峰迴路轉，讓我又有機會能夠飛回台灣參加這場賽事。

緊急拆彈

帶著感恩的心，我很開心的準備擔任配速員的工作。然而，正如上面所述，其實因為種種原因，身體狀況大不如前，最近的兩次賽事都在14K左右出現大腿上抬時的疼痛狀況而導致狀況不佳，甚至在烏來馬時還出現爆掉的情況。所以即便能夠參賽了，卻對自己的狀況有著諸多的質疑。為了避免在擔任配速任務時出現這樣的狀況，於是認真爬文研究一下這個以前沒有出現過的狀況，看看到底是什麼原因造成這個現象，最後發現這是因為髂腰肌緊繃所造成的問題。原因既然知道了，那就有辦法處理，於是，在賽前的三天，前往易筋（台中的朋友可以考慮一下）去做筋膜放鬆處理，問題獲得很大的緩解。

睡過頭！？

這次選擇的是賽事當天直奔日月潭參加賽事，所以前一天早早的就提早就寢，準備隔天三點起床。然後，代誌不是憨人想得這麼簡單，對，我睡過頭了！第一次醒來就發現已經3:35了，完蛋！趕快用最快的速度刷牙洗臉後就著裝出門，竟然在5:00整我已經出現在會場了，這過程就不要問我了，只希望沒有被國家級攝影師拍照跟我要錢就好了。

配速員搖滾區

由於出發的有點慌亂，所以到了現場，腦袋不太好用，匆匆的領取配速員背心、帽子，略帶緊張的把號碼布及配速列車標示用別針別上、晶片固定好、配速員氣球綁到帽子上，才開始回神跟其他的配速員朋友們打招呼。老朋友奇育、雅鈴、芊芊，Fun4伙伴家榮、小蛙，凸台常客素雅女神、野孩子伙伴彬哥、政彥、哲緯。然後再像仰望偶像般的看著諸位配速神人，就像個小粉絲一樣，看著這些凸台常客，心中一陣一陣的「哇～」。有一種在搖滾區聽演唱會的Fu啊。

這時候568大哥來到配速員帳棚前面，大家很自然的就一個拉一個的開始拍照，認識的一起拍，同一組的一起拍，想拍的一起拍，想敘舊的一起拍，真是有趣極了，感謝568大哥的各式美拍！

宣誓，出發！

接著前往起點進行配速員宣誓後，就準備等著開賽了。此時遇到了秀齡姐、杜醫師、Jason、致偉，全馬組開跑後又遇到了珮琳。不久變輪到了環湖組開跑，此時時則遇到了大黑哥。開跑後，很快的憑著配速員氣球，315列車全員到齊，開始進行配速任務。列車長建伸策略穩健，完全沒有開賽爆衝的問題，先穩穩的用6分半開場，暖身2K後才開始慢慢提速，我個人非常欣賞這樣的配速原則。配速列車的伙伴也各司其職，肉鹹提醒大家補給站到了、子緯認真的帶路、坤祥沿途幫乘客分析配速策略、弘斌提醒大家道路狀況，我則是認真的幫大家做賽事記錄。

坡度Do-Re-Mi

一路上向前推進，欣賞日月潭黎明的美景，也遇到了Fun4的伙伴Tiny，途經水社，轉進21甲就開始上坡了，此時跟乘客開始介紹日月潭環湖的坡度Do-Re-Mi，還蠻有趣的。就是第一個坡上1K（21甲到文武廟）、第二個坡上2K（過伊達邵到玄奘寺）、第三個坡則是上3K(21甲尾端到水社隧道)，這個說法我覺得應該蠻容易理解這個環湖賽道的精髓，並便於預作體力調節的心理準備。

四大特色補給之-烤麻糬

過了文武廟以後，則遇到了美麗的小魚，依慣例我們在賽道上留下了合照。然後，我們追上了全馬組的600列車，見到顧老師彼此相互打了打氣之後繼續前行。不久，抵達水蛙頭步道補給站時，賽事四大特色補給之一的「烤麻糬」華麗登場，吃到的乘客們都說讚！吃完補給小跑一小段坡，很快就又順下到了日月潭纜車站，然後進到了伊達邵部落。

四大特色補給之-茶葉蛋

過了伊達邵後，先挺進一個小坡，此時遇到了野孩子的閃電鼠鼠哥，熱情的跟他打招呼後開始認真的爬坡。能跟在315列車的朋友，都是有練過的，沒有人抱怨，沒有人喊累，大家都是默默的向前推進。很快的，我們就抵達了賽道的最高點—玄奘寺。來到這裡，當然是要稍做修整，並享用賽事四大特色補給的「茶葉蛋」，每次配速員試跑活動，這都是非常受歡迎的特色補給喔。在這邊遇到了兩位好友，發現他們都沒有拿茶葉蛋就跑，趕緊抓著兩顆就往前衝，一顆交給了把初馬獻給了日月潭的長青營同期珮琳，另一顆則準備要給之前幫了我大忙的杜醫師，可惜杜醫師太累吃不下，我只好一路抓著帶回終點。

美麗髮夾彎

過了玄奘寺，基本上就是一路順下，其中有個髮夾彎，非常的漂亮，我一直想要在那邊進行取材，這次也終於如願了，幫整個315配速列車以及乘客留下值得紀念的畫面（詳見最上面的影片）。

歡樂下坡路段

玄奘寺到玄光寺停車場之間基本上就是一段快樂的下坡，隨著整車的人逐漸熟稔了起來，此時我們開始了彼此的打氣：「315~315~315~加油！加油！加油！」，並且幫大家拍攝充滿笑容的特寫畫面，希望有上車的伙伴們可以到運動筆記的相簿，找到315配速列車的相簿看看有沒有自己喔。

全村的希望

過了玄光寺停車場，基本上快樂的下坡路段便告一個段落，此時也開始驗證跑者本身的時刻了，在這一段路，我們開始掉了一點乘客，但主體還是都緊緊的跟著列車。在此我們邊跑邊欣賞右側的湖景，然後跟全馬530的列車擦身而過，並再次彼此打氣。接著很快來到了「全村的希望」補給站，這站的補給果然沒在客氣的，應有盡有，讓我們得以補充必要的能量。

四大特色補給之-哇拉蜜冰棒

離開補給站後，就準備通過日月潭環湖一號隧道，我們告訴列車乘客，看到這個隧道就代表又是一段快樂的下坡，我們趕趕路，等一下可以好好的享用賽事四大特色補給的「哇拉蜜冰棒」。到了補給站，拿了冰棒繼續前進，一邊享用好吃的冰棒，一面露出享受的表情面對賽事攝影師的拍照，真是再愉快不過的事情呢，謝謝568大哥的美拍！

四大特色補給之-炸魚

吃完冰棒我們慢慢的跑到前方路口，環湖組準備右轉面對日月潭環湖的最後大魔王，長達3K的陡上坡。由於前面的存糧還夠，所以這一段路跑起來毫無緊張感，到了最後補給站大舌滿餐廳前，還好整以暇的繼續享用賽事四大特色補給的「炸魚」，脆脆的外皮，嫩嫩的魚肉，真是好吃極了。這裡要特別感謝賽道攝影師—粉紅哥以及張廖君旭大哥的美拍，讓我們能夠抵抗雙腿的疲勞，努力的跑起來。

完成任務

過了上坡終點，就是水社隧道了，315配速列車一出隧道，就收集到Allsports攝影師的美照，很有紀念價值呢。此時列車成員很有默契的一字排開，為即將進站的乘客們加油打氣，看著大家苦盡甘來的開心表情，我們也跟著開心了起來，最後，我們也準時進站，完成了這次的配速任務。

溫馨提醒

感謝大會的賽事安排，我覺得不論是會場、賽道或者補給都非常的棒，然後能夠擔任這場賽事的配速員也非常的榮幸。明年就是第十屆的賽事，我想規模應該會更加的高規，如果各位看官看到上面的文章感到興趣的話，別忘了關注”日月潭環湖馬拉松 (Sun Moon Lake Marathon)”的臉書，才不會錯過明年的報名訊息喔。

賽後合影