2022 山徑越野世界錦標賽 中華隊選手點將錄

山徑越野世界錦標賽，原定 2021 年 11 月舉行，受當時國際疫情影響不得不延後一年，改至今年 11 月 5 日至 6 日於泰國清邁 （Chiang Mai, Thailand）舉辦。這是第一場由世界田徑總會（WA）、國際超馬總會（IAU）、國際越野跑協會（ITRA），及世界山岳跑協會（WMRA）四個國際型組織共同主辦的新型式山徑越野世界錦標賽，是全球越野與超馬運動的關注焦點。本屆有來自全球 50 個國家、近 3000 位運動員以及百名工作人員的投入與參與；而中華隊由田徑協會與超馬協會合作辦理組隊，派出六男三女出戰，陣容包含：周青、陳世軒、陳在琮、陳延宗、鍾易霖、高嘉宏、羅曉惠、陳秀卿、蔡文雅，共計 9 位選手參與 80 公里長距離組別；下週將由超馬協會郭豐州理事長率領隊伍，站上國際越野賽道！

【周 青】

大學主修網球，為了擁有更好的體能開始跑步，也藉此宣洩生活情緒。2015 年初次接觸越野跑，燃起興趣和熱情。持續練跑與精進自我的動力，是背後家人的支持與好友的約定。因為跑步而獲得的成就感，促使他踏實規律的訓練，嚴以律己的要求，也讓他不斷創造出更優異亮眼的成績。而就在今年十月，他更與越野登山前輩在後勤團隊的支持下，共同以 8 天 16 小時 54 分 11 秒創下台灣山岳史上最快速的中央山脈大縱走紀錄。繼 2016 年 50 公里世錦賽、2018 年與 2019 年山徑越野世錦賽，這將是他四度代表中華隊出戰。

台灣越野一哥周青。

【陳世軒】

從以前就很喜愛爬山等戶外活動的他，為了平衡工作與生活，開始了長跑。因為攝影師的工作，讓他有機會參與國外的長距離越野賽事，除了拍攝記錄，更藉此認識了許多各行各業國內外跑友，也從馬拉松進入越野跑的世界。曾因過度訓練使狀況不佳進入低潮，後來藉著正確診療與家人的支持重新回歸；近幾年的比賽過程漸入佳境，讓他重拾對越野的自信。繼 2018 年與 2019 年山徑越野世錦賽，他將三度代表中華隊出賽越野項目。

陳世軒說：「我很喜愛山林裡自由自在奔跑，雖然也思考過年紀與體力是一道大門檻，雖然也曾在山上迷路、扭傷、摔倒過，但跑步是一門迷人的功課，努力讓身體跟上課表，想辦法愛上它，尤其是越過高牆後的領悟與充實，是克服懷疑與否定，持續信念的不二法門！如何在訓練，生活，工作與家庭取得平衡是考驗，就如同抉擇自己的人生。或許運動對社會而言是無用，不過跑步完腦內啡上升心情愉悅是絕對肯定。期待享受泰國清邁與各好手交流，持續延伸自己對運動的熱愛，相伴著一起成長到老，豈不是一件很美的事。」

陳世軒三度代表中華隊出賽越野項目。

【陳在琮】

平日身處自行車產業的他，閒暇之餘沒有騎單車，反而為了工作紓壓，在親友的邀請下，一腳邁進了跑步與越野的世界。至今，他已有 8 年越野跑經驗，多場國內外越野賽事參賽經驗。越野跑的過程，讓他看見自己的堅強與脆弱，更加認識自己，而賽事後的自省也成為他督促自己變得更好的動力。連續兩年參加棲蘭越野榮獲冠軍，2022 年更刷新個人賽事紀錄，提前 30 分鐘完成百公里越野。這次將是他首度代表中華隊參賽。

陳在琮說：「我喜歡沈浸在山裡的寧靜，喜歡與自己對話。跑過高山峻嶺， 冰川旱地，叢林沼澤。看到自己的堅強與脆弱、勇敢與懷疑。跑了多年的越野，追求的早已不再是能跑多快多遠多高，看多少景收多少三角點；而是更認識自己，更清楚自己，讓自己成為更好的人（或跑者）。從七月瑞士的 Trail Verbier S.T Bernard (140km/9300m D+)，八月挪威的 Stranda Fjord Trail Race (100km / 9300m D+)， 九月棲蘭越野及十月自主練習不斷電完成的山海圳。一個月給身體一次賽事等級強度衝擊與修復下，意外地獲得新的能量與成長。喜出望外的是，以自身的年齡與七年的越野跑齡還能夠創造不小的進步空間，期待在泰國清邁的世錦賽能發揮所長。」

越野勇者陳在琮。

【陳延宗】

為了健康減重而開始跑步的他，過去曾是鐵人三項凸台常客，後來才轉戰越野賽。原本只是假日偶爾去山上跑步的休閒活動，卻因為一場單攻挑戰讓他正式進入越野圈。經驗豐富的他，目前完成台灣多座百岳的越野單攻成就，同時也參與多場國外知名的越野超馬賽事；跑在各種地形與環境，心中所感受到的開闊，也讓他越跑越享受。本次將是他首度代表中華隊出賽越野項目。

跑界人稱小岡哥的陳延宗。

【鍾易霖】

目前同時投身越野跑與公路超馬領域的他，在接觸越野之前，只跑過三場全馬，2012 年那場越野賽，不僅僅是初越野更是跨級挑戰的百公里初超馬，全馬距離後的陌生世界讓他刻骨銘心。後來在登山前輩的帶領下，他看見台灣高山的美景，也因此愛上了穿梭山林之間的感受。曾因車禍休養而訓練歸零，他更加珍惜現在每一次奔跑的時光，曾多次挑戰超級馬拉松與國內外知名的長距離越野賽。2021 年棲蘭越野百公里跑出第三名佳績，並獲選為中華隊的一員出戰本屆越野世錦賽。

目前同時投身越野跑與公路超馬領域的鍾易霖。

【高嘉宏】

早在馬拉松為盛行時就開始跑步的他，跑齡超過十年，目前已完成世界六大馬擁有六星獎牌。2016 年開始初接觸長距離越野賽，隔年便勇闖知名的 UTMB 環白朗峰越野，那是他首次挑戰超過百公里的長距離，收穫許多經驗。曾經歷疲勞性骨折與在賽事前扭傷腳的困境，但他仍積極面對，除了休養療傷，也尋求專業教練的建議與指導，最後順利重回馬場完成賽事。這次將是他首度代表中華隊參賽。

高嘉宏跑齡超過十年，目前已完成世界六大馬擁有六星獎牌。

【羅曉惠】

無意間開始愛上登山健行，加上陸續接觸到的跑步活動，讓她對結合跑步與登山的越野跑，樂此不疲！曾因腳傷被評估可能無法再從事越野跑，但她一步一步紮實地復健練習，過程中她重新認識自己，也讓她再次回到熱愛的台灣山林中奔跑穿梭，無論是坡度起伏多或競速型的中長距離賽事，都可以看見她的身影。繼 2019 年山徑越野世錦賽，這是她第二次代表中華隊出戰。

羅曉惠說：「哪個跑者身上不帶傷？我也不例外。這幾年陸續歷經腳踝傷、子宮肌瘤開刀、臀肌失能或肌肉代償造成動力鏈失常等問題，讓運動表現起起落落，與傷共存及動態復健成了我的日常。雖然常常一切歸零，打掉重練的過程，讓我更了解自我，看到更多面向的自己。近年來，陸續參加馬拉松賽或越野賽如台北馬或棲蘭林道 100 越野賽仍有不錯成績，著實應證了：「心若強大，身體怎能不壯大？！」。「人的潛力無窮，只要活著，不管年紀多大，了解及肯定自我後，努力付出，都有可能成就另一個超凡的我。」藉此與大家一起勉勵。」

羅曉惠第二次代表中華隊出戰。

【陳秀卿】

因工作同事的帶領而認識了跑步。2012 年第一場路跑賽就進了總排，跑步人生就此展開。平時透過自學吸收跑步相關知識，與跑團一起循序漸進的練跑。2015 年首次挑戰初超馬 50 公里，就獲得第一名；同年，在好友的邀約下第一次嘗試越野跑，山林間肆意奔跑的自由感受，讓她深深著迷。曾一度因生活低潮而封閉自己，但在友人的鼓勵下，她重拾跑步為自己充電。曾參與多場越野賽事皆獲得不錯的好成績，甚至刷新女子賽道紀錄！繼 2019 年 50K 世錦賽，將二度披上中華隊服出賽。

陳秀卿 2015 年首次挑戰初超馬 50 公里，就獲得第一名。

【蔡文雅】

出生在中部鄉間的她，從小就喜歡接觸自然與戶外活動；因朋友的邀約開始參加路跑賽事。2014 年首次挑戰馬拉松就獲得凸臺佳績，至今九年間已完成百場馬拉松與超馬的賽事；除了跑步，她也挑戰長泳、越野與鐵人三項。2019 棲蘭越野挑戰跨領域跑越野路線的超馬，超乎眾人預期獲得佳績。繼 2019 年 24H 世錦賽與 2022 年 24H 亞錦賽，這將是她第三次代表中華隊出賽，也是首次出戰越野錦標賽。

蔡文雅說：「越野相較於馬拉松困難許多，像是如何克服一人深夜荒野中獨處？如何判別路徑方向，不使自己迷途？許多內心的探索與學習，在越野的賽道上，更見自己的渺小。福爾摩沙越野是極具挑戰的賽事，在地形上更顯複雜、耗時。那次，在進會場時，狗叫追逐聲，加上疲憊誤判路徑，像鬼打牆般在附近繞了半個多小時，直到工作人員出現指點路徑，才結束這最後的里程。2021 年棲蘭越野，因疫情延後舉辦，天氣較涼，進步了快一小時，幸運拿到總一，也因此有機會參加此次的清邁越野世錦賽。希望自己能順利平安完賽，更上一層樓，超越自己。」

蔡文雅 2014 年首次挑戰馬拉松就獲得凸臺佳績。

山徑越野世界錦標賽小檔案

長距離山徑 （80 公里）

起跑時間： 11 月 5 日 上午 7:30（台灣時間）

起點 / 終點：清邁國際會展中心 （CMECC）

距離： 80 公里

爬升： 4,910 公尺

最高點： 1,664 公尺

限時： 16 小時

新聞來源：中華民國超級馬拉松運動協會

責任編輯：Eulla

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