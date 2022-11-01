跑步小品／馬拉松最重要的不是速度 而是心中承載著什麼

（區域對抗賽）

「關於跑步」，我想說的是：「人生馬拉松最重要的不是速度，而是心中承載著什麼。」這句話出自一本運動勵志小說，如此簡單的一句話，卻貫徹我人生的信念，誕生在世界的一刻就已鳴槍出發，含著金湯匙出生的人先天的起跑線已搖搖領先眾人，卻容易在一帆風順的道路中折了翅膀而一蹶不振，從起跑就跨越重重難關的人，在艱辛中越挫越勇，而在前段全力衝刺而後繼無力的人也造就了「小時了了，大未必佳。」只要朝著目標腳踏實地的邁進，即使緩慢，也勝過漫無目地；只要秉持著信念永不放棄的拼搏，即使狼狽，也能開花結果！

從國小接觸田徑的我熱愛在跑道上奔馳，感受輕風從我身旁拂過，但我的爆發力不足，總是被遠遠甩在後頭，但教練告訴我：「如果跑的比別人慢那就跑的比別人更久，比別人更遠。」我也因此走上了長跑的道路，希望在長跑的舞台上發光發熱需要日積月累的耐力和刻苦耐勞的堅強意志。天剛破曉之際，我頂著昏昏欲睡的身軀在山中奔馳，倉促的呼吸聲縈繞在寧靜的山林中，只有這個時候，會覺得自己被淨化了，變得純淨無暇，彷彿肩上的那些累贅都能全部抛諸腦後。雖然艱難刻苦的訓練也多次讓我萌生了放棄的念頭，但教練告訴我：「寧願在練習中流汗，也絕不在賽場上哭泣，灌溉越多的汗水，結出的果實就越香甜。」

（首次競賽組路跑）

（111年新北城市盃）

在炎熱暑假的尾聲，我迎來一次三千公尺測驗，不知是緊張還是興奮，我的雙手顫抖不停，教練似乎也看出我心亂如麻，便鼓勵我：「至今為止的努力絕對不會背叛你，去征服這座跑道吧！」教練的話像是定心丸使我信心大增，我調整好呼吸站上起跑線，哨聲一響便吹散了我的不安，一圈、兩圈、三圈……，汗水打濕背脊，疲憊竄往全身，腳底彷彿著火了，身體已精疲力盡，儘管如此我依舊不停的邁出左右腳，奮力衝過終點，我看向手錶再看向教練的笑容，從口中衝出響徹雲霄的吶喊，喊出了所有心酸苦累，我成功的破了紀錄。

（長庚永慶盃路跑賽）

光是跑得快，無法戰勝長遠的路程。在艱難的局面下不屈不撓、努力前進，實現夢想往往是一個艱苦的過程，而不是一步到位，立竿見影，但只要「內心」堅定不破，終有完成的一天。

（疫情下的戴口罩練習）