跑步小品／關於跑步 助人成功比自己成功更為開心

大家好,我是安迪,是一名平面廣告設計師,擔任馬拉松賽事的配速員(PACER)已有將近4年的時間,剛開始跑步的時候,受到很多跑友/教練的照顧與幫忙,跑步的過程中有過:破PB、受傷、跑到爆掉、傷後復出的忐忑、淋雨跑步、大雨跑步的過程,有歡笑有淚水,深深覺得人生就像一場馬拉松,無論賽前準備多周到多完善,意外總是在最舒適的時候來臨,也逼著學習如何危機處裡,該棄賽嗎?還是跟它拚了?其實都是自己的選擇罷了。

跑步的歷程中,我積極參與許多活動與賽事,其中最感動的是擔任配速員的角色 (感謝運動筆記給我服務的機會),當初會想當配速員,也是因為受到太多跑友一路上的幫助,自己也想將這份恩情,反過來幫忙跑者完成初馬的感動 (貓的報恩?!);我的配速大多是擔任馬拉松後段的配速任務 (像是:半馬2:30/3:00、29K超半馬3:45、全馬5:00/5:30),在賽前訓練的時候,會特地練習跑比賽配速,訓練讓自己穩定配速,不會在賽場的時候爆衝;而在馬場中,常會遇到許多新手跑者,面對他們緊張的心情,總會試著幫他們打氣,鼓勵他們,減緩他們的緊張感,有時還會透過歌唱激勵他們 (日月潭馬拉松K歌部隊XD),如果看見跑者的跑姿過於駝背,也會稍微叮嚀,修正姿勢,讓跑步更省力。

另一方面,配速員在賽道上也會提醒跑者,常絆倒跑者的貓眼石 / 前後方來車 / 前方左轉右轉 / 地面高低差、水窪、障礙物 / 上坡提腿小步跑 / 下坡順順往下跑 / 前方有攝影師...bala bala (覺得自己像媽媽一樣嘮叨),如果當天賽事天氣不好,一秒化身成檔風擋雨的破風部隊;如果天氣太好,也要變成檔太陽的向日葵跑者,並提醒多飲水多補給,拿水的時候不要拿第一桌...等,但這一切都是小到不行的事,卻成就了一位跑者,完成馬拉松的感動,當帶著跑者一起進終點後,跑者上前來合影/道謝/握手/抱抱...等情況,都讓人覺得開心與感動 (有的跑者甚至感動到哭了,我自己也很想哭),同時也給了自己更多的自信心,成就他人的感覺真的棒極了!

其實我也常提醒身旁的跑者,要多謝謝自己的身體,透過專業的跑步教練課,科學化訓練吃課表,練習時的無力感,大太陽/雨中的LSD,跑到爆掉的挫折感、側腹痛、生理期...等不利的因素,都不是你拿來面對失敗的藉口,唯有不斷的練習與成長,才能面對更大的挑戰,越跑越懂得;同時也要謝謝背後默默守護的家人,賽事的工作人員,攝影師,一場賽事會成功,絕不是一人之力可以完成的,希望大家在人生的馬拉松中,都能無傷完賽,莫忘初衷。(也別忘了進終點時,跟賽道說謝謝喔!)

Life may be a race. But it is a marathon, not a sprint.

我們賽道上見!!!

#跑步教會我的事#人生馬拉松#LifeisMarathon