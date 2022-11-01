跑步小品／關於跑步 助人成功比自己成功更為開心

大家好，我是安迪，是一名平面廣告設計師，擔任馬拉松賽事的配速員(PACER)已有將近4年的時間，剛開始跑步的時候，受到很多跑友/教練的照顧與幫忙，跑步的過程中有過：破PB、受傷、跑到爆掉、傷後復出的忐忑、淋雨跑步、大雨跑步的過程，有歡笑有淚水，深深覺得人生就像一場馬拉松，無論賽前準備多周到多完善，意外總是在最舒適的時候來臨，也逼著學習如何危機處裡，該棄賽嗎？還是跟它拚了？其實都是自己的選擇罷了。

跑步的歷程中，我積極參與許多活動與賽事，其中最感動的是擔任配速員的角色 (感謝運動筆記給我服務的機會)，當初會想當配速員，也是因為受到太多跑友一路上的幫助，自己也想將這份恩情，反過來幫忙跑者完成初馬的感動 (貓的報恩?!)；我的配速大多是擔任馬拉松後段的配速任務 (像是：半馬2:30/3:00、29K超半馬3:45、全馬5:00/5:30)，在賽前訓練的時候，會特地練習跑比賽配速，訓練讓自己穩定配速，不會在賽場的時候爆衝；而在馬場中，常會遇到許多新手跑者，面對他們緊張的心情，總會試著幫他們打氣，鼓勵他們，減緩他們的緊張感，有時還會透過歌唱激勵他們 (日月潭馬拉松K歌部隊XD)，如果看見跑者的跑姿過於駝背，也會稍微叮嚀，修正姿勢，讓跑步更省力。

另一方面，配速員在賽道上也會提醒跑者，常絆倒跑者的貓眼石 / 前後方來車 / 前方左轉右轉 / 地面高低差、水窪、障礙物 / 上坡提腿小步跑 / 下坡順順往下跑 / 前方有攝影師...bala bala (覺得自己像媽媽一樣嘮叨)，如果當天賽事天氣不好，一秒化身成檔風擋雨的破風部隊；如果天氣太好，也要變成檔太陽的向日葵跑者，並提醒多飲水多補給，拿水的時候不要拿第一桌...等，但這一切都是小到不行的事，卻成就了一位跑者，完成馬拉松的感動，當帶著跑者一起進終點後，跑者上前來合影/道謝/握手/抱抱...等情況，都讓人覺得開心與感動 (有的跑者甚至感動到哭了，我自己也很想哭)，同時也給了自己更多的自信心，成就他人的感覺真的棒極了！

其實我也常提醒身旁的跑者，要多謝謝自己的身體，透過專業的跑步教練課，科學化訓練吃課表，練習時的無力感，大太陽/雨中的LSD，跑到爆掉的挫折感、側腹痛、生理期...等不利的因素，都不是你拿來面對失敗的藉口，唯有不斷的練習與成長，才能面對更大的挑戰，越跑越懂得；同時也要謝謝背後默默守護的家人，賽事的工作人員，攝影師，一場賽事會成功，絕不是一人之力可以完成的，希望大家在人生的馬拉松中，都能無傷完賽，莫忘初衷。(也別忘了進終點時，跟賽道說謝謝喔!)

Life may be a race. But it is a marathon, not a sprint.

我們賽道上見!!!

#跑步教會我的事#人生馬拉松#LifeisMarathon