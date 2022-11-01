跑步小品／百變的她 本人怎麼這麼…

以萬聖節為變裝造型主題的高雄馬剛剛落幕，好久不見的賽道「百變女王」林惠萍這次一如以往地挖空心思，搞怪創意登場，囊括連續兩天她參與的所有變裝獎項！

首先，10/29的3K變裝就拿下個人（如上圖）和團體組第一名；10/30正式賽事當天，她以黑紗包裹全身、將一雙假腳放在頭上跑全馬，主題是「地獄引路的腳腳者（佼佼者）」，真是創意無限，奪得42K第一名！

她還借服裝為朋友打扮，也獲21K第一名；連她的兒子參加10K造型也是第一名！受到疫情影響，林惠萍已有兩年沒有變裝出現在馬拉松賽道上，賽前我問她何時會到台北，可以順道來錄音室聊聊？沒想到她專程搭火車從彰化北上，訪問中，真誠告白，娓娓道來作為跑者、母親的自己，令人聽了大為感動！

（42K變裝第一名–「地獄引路的腳腳者（佼佼者）」穿這樣，還能跑42K喔）

（精心搞剛的為兒子變裝打扮也獲10K組第一名 照片由林惠萍提供 ）

（10/29高雄馬第一天的3K變裝，林惠萍所組的團隊和她個人都拿下第一名，他們一起在餐廳用餐嚇壞不少人啊～～～照片由林惠萍提供）

👂收聽本集〈肉腳的跑步人蔘〉podcast專訪林惠萍 請點 這裡（約47分鐘）

👀繼續閱讀請往下滑👇

柔弱vs性感 都是林惠萍

沒有變裝的林惠萍，以最真實自然的模樣來到錄音室，看來年輕清純可愛，一開口，輕輕柔柔地自稱「惠萍姊」，也坦白說不太喜歡「百變女王」這稱號，因為覺得自己就是很平凡啊。她柔細的嗓音和賽道上艷麗性感的造型是很大的反差，惠萍笑說，她剛去一家公司任職時，主管聽到她聲音的反應是「這女孩應該待不久就會自動離職吧」，覺得她一定很柔弱，沒想到最後事實證實，兩年後她是在公司待得最久的人。

（沒變裝的林惠萍，年輕清純，真實的她跟賽道上的豔麗形象完全不同啊）

高中時就讀美容美髮科，又繼續研究整體造型，林惠萍還記得每次老師出題目，總是大讚她的創意超乎想像又不會偏離主題，賽道上的變裝也幾乎都是自己想點子、動手，記得第一次變裝就獲第一名，之後她以同樣造型整整跑了八個月，本想跑遍台灣的每一場馬拉松，直到攝影大哥說「厚～我看膩了！妳再穿同一套我就不拍了！」從那時起，林惠萍就決定每跑一場就要換一套，至今總共已變過一百五十種造型！😲😲😲👍👍👍👏👏👏👏👏

（林惠萍超級搞剛的歷年變裝造型，因為實在太多種造型，只好拼圖，讓大家看看她有多麼多變）

她會先在網路找靈感，再發揮創意添油加醋一番，兒子從小也常跟她一塊兒變裝，「第一次帶兒子變裝時，他戴了一個大爆炸頭，熱到他一直滴汗，評審問為何不脫下假髮，兒子天真地回答，媽媽說有5000元獎金，不可以拿下來！」我看她幾乎每次都穿著網襪，好奇難道不會勒住皮膚或陷進肉裡很痛嗎？原來她的秘訣是西裝哥教的：網襪裡再穿一層絲襪！然而絲襪易破，節儉的惠萍後來改成比較耐穿省錢的保暖襪，天吶，讓人真是有夠佩服她的耐熱！其實，惠萍說她非常怕熱，變裝時能穿少一點就穿少一點，但常被誤會裝扮會誘拐別人，她希望大家還是能以藝術的眼光欣賞。

全馬200多場 PB 3:56 還變裝跑12H超馬

她的跑馬人生從半馬開始，三個月後就跑全馬，至今累計兩百多馬，現在早已不在乎馬數，登錄到150馬之後就不再登錄惹～ 而且，變裝跑全馬，PB還能3:56，真不簡單！其實她國小就是田徑隊，有運動底子，問她平時如何訓練？原來她根本就不練啊！過去是週週馬，一週兩馬，以賽代訓，所以大約一年多、不到兩年就跑完百馬，平日都是以游泳訓練肺活量。全馬以外，林惠萍也變裝跑超馬，曾拿下第一屆三百壯士賽（三場分別為100K的賽事）完賽獎牌，當時也是全場唯一一個變裝完賽的女生；惠萍笑說「我是衝著變裝獎金1000元啦！」

印象最深的一場100K是12小時賽，繞著高雄大學一圈3.3K，必須跑超過33圈，她想，既然是在大學跑，那就扮成辣妹學生，前6小時跑了60K，而且暫居女總一，算算時間充裕可以再換一套，「但換衣服的洗手間很遠，衣服也很不好脫，當我出來時，原先的女總二已經多跑我一圈，剩最後一小時裁判才告訴我，只好盡量追，當最後鳴槍比賽結束，對方比我多跑了400公尺，我是女總二…」。這這這…，變裝兩套只差女總一400公尺，會不會也太強？！跑百K以上時，兒子會騎著腳踏車愛相隨，幫媽媽行動補給，「最感謝的就是兒子！」

（兒子小時候與林惠萍一起變裝 照片由林惠萍提供）

變裝跑馬為戰勝自己 最想揹著古早味單車跑

「變裝跑馬對我來說是一項挑戰，別人可以做得到的事，為什麼我做不到？」原來林惠萍在網路上看到日本超厲害變裝跑者，不僅變出令人咋舌的造型，也能三小時多高速完賽，她便想挑戰自己，不論造型、甚至負重，來考驗自己的能耐。一次縫滿亮片的裝扮，讓她吃盡苦頭，亮片摩擦得她跑到十公里就痛到受不了！進了醫護站，好心醫護人員用繃帶為她纏住避免摩擦，讓她衷心感謝；另一次跑貢寮馬，也是亮片作怪，但這回醫護站沒有繃帶，她只好撿拾一路上跑者丟掉的海綿塞在摩擦處，一路痛苦跑完，「以後再也不敢用亮片了！」曾經在高雄馬揹著「維多利亞的祕密」8公斤重翅膀讓眾人驚豔，隔年，林惠萍卻嚐到失敗的滋味，她製作了高大的背板搭配京劇造型，卻未考慮到風阻問題，最後風大到她跑到半馬之後決定棄賽，肩膀都烏青了@@

（就是這個她精心打造的京劇造型背飾讓林惠萍中途無奈棄賽！ 照片由林惠萍提供）

她最想嘗試的是古早味造型，「把古早時代爺爺的腳踏車揹在背上，還可以把糖葫蘆掛在車上，這樣不是很復古嗎？」原來她小時候家裡務農，有一次爺爺生病，無法跟媽媽一起把豌豆載到市場賣，小學三年級的林惠萍儘管腳還碰不到踏板，就自告奮勇蹬著爺爺的腳踏車，載著很重的豌豆去市場，把哥哥姊姊看得目瞪口呆。「因為當時如果不把豌豆拿到菜市場，菜會壞掉….」，她悠悠地說。我這才知道，原來古早味腳踏車對她是有特殊意義的～😹

母子情濃 一起泳渡 單車環島 完成夢想

只要講到兒子，惠萍就笑得好甜，表示常一起動手做跑馬服裝，從兒子小時候的勞作課，母子就是一起動手做。她的兒子從小就被醫師診斷為妥瑞氏症，身體電力比一般人強，發作時會抽搐、眨眼，醫師建議要多運動，可以游游泳。為了鼓勵怕水的孩子，原本是旱鴨子的林惠萍先去學游泳，還參加比賽得了獎牌，讓兒子覺得很酷，也學習媽媽開始游泳，結果一游就游成了小學校隊選手。

（分別於2019/8和2021/2與兒子一起在大坑情人路跑變裝，孩子長得快，一年半就長高21公分！ 照片由林惠萍提供）

母子倆一起參加多場泳渡，依著兒子心願，滿8歲時泳渡日月潭，10歲參加金門料羅灣3公里泳渡，隔幾個月又參加了澎湖灣5公里泳渡，兒子都是年紀最小的參賽者。「他游得比我快，但一開始若游太快，這麼長的距離後面一定會沒力，所以我就用母雞帶小雞的方式，兒子跟在後面，就不會一下子把體力用盡…」。他們後來又挑戰難度更高的基隆嶼七公里泳渡，那兒充滿暗流，游到一個地方幾乎游了三十分鐘還在同一處打轉，「聽到戒護人員說，趕快轉向，要不然你們要飄走了！」於是她帶著兒子用力游著轉向，「非常大力的游了三十分鐘才游出去！網路上看到很多人都因為暗流越飄越遠…」，這樣的泳渡，考驗著泳技、體力和智慧，母子同心完成，是非常甜美的回憶，未來，他倆還想一起到菲律賓海域挑戰十公里泳渡、甚至橫渡每秒流速2.7公尺的長江！

延伸閱讀：我70歲，我橫渡長江

最難忘兒子小學畢業時，母子一起單車環島，除了每日三餐以外「不花半毛錢」，晚上在土地公廟搭帳棚，完成這趟旅程。「我想訓練兒子，當遇見困難時要想辦法突破，勇於發問，詢問何處可搭帳棚，解決問題…。」問她下一場目標賽事是什麼，她說，未來不再頻繁參賽，因為要以兒子為主，多陪伴正處於叛逆期的兒子。望著眼前這個賽道上的亮麗女王，日常心心念念都是兒子，柔細的嗓音下，是堅毅、充滿韌性的母性，正如同馬拉松。衷心祝福她所有的努力都有回報，人生精彩！

〈肉腳的跑步人蔘〉podcast節目歡迎點擊連結收聽，並訂閱、五星評論、分享喔～😁😁😁