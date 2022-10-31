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149 甲草嶺公路半程馬拉松 歡迎全國跑友齊聚雲林

運動筆記／ 創意實踐家

雲林 149 甲草嶺公路已中斷 23 年，今年年初在雲林縣政府努力之下，終於於 111年 2 月 25 日通車，因此今年特地辦理 149 甲草嶺公路半程馬拉松比賽，歡迎全國各界跑友今天來雲林，參與全台灣獨一無二的雲林 149 甲草嶺公路半程馬拉松。

       

雲林 149 甲草嶺公路半程馬拉松，這次分為三組 3K、10K 及 21K，挑戰難度從 60 分、89 分到 99 分，尤其是 21K 組挑戰難度高達 99 分，期待全國跑友高手一起來體驗挑戰，當然也安排 3K 組，希望全家大小一起來健走欣賞草嶺美麗的風光，吸收負離子。

       

本次活動雲林 149 甲草嶺公路首度辦理馬拉松比賽，為鼓勵大家一起來運動，完全不收報名費用，還有豐富的活動專屬紀念品有活動紀念衫、運動毛巾、束口袋、馬克杯杯墊組，機會難得！活動於 10 月 13 日(四)中午 12 時開放報名，1800 個名額居然是秒殺，熱門程度媲美全國知名大型演唱會。

       

特地邀請今天與會跑友，賽事之後可以到華山喝咖啡，品嘗台灣獨特的古坑咖啡、下山後還可以到古坑綠色隧道走走逛逛，享受雲林的美食和熱情，也可以到虎尾參訪毛巾工廠與布袋戲館、虎尾糖廠等，如果你熱愛老街，前往西螺鎮延平老街、西螺廣福宮、福興宮、西螺大橋等，有宗教信仰的跑友，更可以到香火鼎盛的朝天宮，親近慈愛無邊的媽祖。歡迎各位在比賽之餘可以到我們雲林四處走走逛逛，品嘗雲林在地美食，順便把雲林良品帶回家作為伴手禮。

     

縣長於致詞時也提到：「本縣向來很重視體育的發展，為鼓勵大家走出戶外運動， 特地規劃今年為 2022 雲林全民健康運動年，透過一系列體育活動，提升雲林縣縣民的健康，同時目前已著手規劃預計在高鐵園區，建置一座可以容納 15000 人的田徑場，作為 114 年全國運動會賽事場地，迎接來自全國各地運動高手齊聚雲林，日後更可以成為各式大型活動的場地，讓雲林越來越不一樣。」

馬拉松

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