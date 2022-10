賽事心得／在草地上賽跑 美式 cross country 比賽經歷分享

文- Chun-Yen Sung

昏暗的夜幕,在印地安納州往北駛密西根州的 69 號高速路上,兩旁為一望無際的廣袤州平原,我跟著美國大學生跑者,大賽完,長途歸程。安靜下來回憶,體驗了一場非常特別的比賽,雖然過程掙扎,完賽後疲憊,但心靈上獲得的是滿足,也見識和學習到新的跑步資訊,跟家鄉台灣分享我的故事。

緣起-跟著跑團一起運動

我是密西根大學安娜堡分校念書的台灣留學生,長期日常會規律慢跑來維持身體健康。我在學生時期並未接受科班跑步訓練,過去跑步相關成績,例如十多年前當大學生的時候,校內田徑場地賽 1500 m 成績為 4 min 54 sec,或是也是多年前在以前老師的實驗室年終台北馬,半馬成績為 1 hr 40 min。我的跑團,MRun,是由一大群美國大學生,他們高中時期大都經過跑步訓練 (high school club team),但在大學不隸屬於 college team 裡的競技跑者所組成的 club。當學期跑團註冊成員大概 300 多人,大致上為純美國人,大概 1/4 成員會積極參加競賽,幾位出色的男生跑者之一,當年度田徑場地賽 1500 m 成績為 4 min 01 sec。我平常路跑 5 km 或 8 km 練習會跟跑大概均速為 4 min 30 sec/ km 的跑者。

和一群金色頭髮的美國大學生跑者結成隊伍跑在一起,每次都覺得很酷。和美國大學生跑者交流的過程中,他們這階段對競技跑步的重心是 cross country (常縮寫為 XC ) 加上 track and field,賽季上各層級都是秋季練習和競技 cross country,春季練習和競技 track and field,超過一半的人是 cross country 跑者,甚至有些跑者的 high school club team 只專練 cross country,沒有 track and field 這部分。這群大學生跑者對 cross country 非常熱情,每次問美國大學生 cross country 是什麼,他們分享得很開心,但我還是無法體會 cross country 究竟有什麼魅力。美國大學生們說:「Chun-Yen,你去比一場 cross country,就知道了。」,於是我就選擇了一場區域性大型的 cross country 比賽,NIRCA (National Intercollegiate Running Club Association) Cross Country Great Lakes Regional 參加。

Cross country 比賽歷程

這是一次長途跨洲的旅程,比賽前一晚,跟我的跑者室友,美國大學生跑者 A 聊了許多對於 cross country 的看法。觀察他,他帶了四雙跑鞋,各有不同用途,一些器材,例如滾筒和震動槍,在為明天的比賽做準備。他除了分享他的 high school club team 的經歷,也針對我的跑步背景,設個目標,可以先配 4 min 15 sec/ km速度,預計在 34 min 左右完成,再三叮嚀:「Chun-Yen,出發大家會衝很快,你可以慢一點,先找個人跟著,6 km 前盡量不要跑得太痛苦。」。

比賽當天,中午來到了傳說中鼎鼎大名的 Blue River Cross Country Course,在全美算是非常熱門的 cross country 賽場,比賽是在一大片廣闊的草皮賽道上,男跑者競速 8 km,女跑者競速 6 km,男女跑者分開比。場地上沒有會絆到腳的樹枝、石頭或其他障礙物,但會有一些小段上下坡。今日有區域性數十所大學參賽,參賽男女總人數大約 500 人。

開賽前一小時,那些美國大學生跑者開始各自的馬克操暖身,大概詢問了幾位美國大學生男跑者,「你們今天要跑多少?」,每個回答都是 30 min 內。「是喔,這樣我壓力很大耶。」。大家神情專注且嚴肅,競技氣勢高漲,換上跑團專屬訂製的 M singlet 戰袍,快一半的跑者換上釘鞋,「怎麼越看越緊張。」,一大部分穿 HOKA 厚底跑鞋。

接近下午 2 點開賽,秋日午後依舊驕陽,晴空萬里,跟我的 team 先圍成一圈,喊一下隊呼,之後約 300 位男跑者站到起跑線上一字排開,鳴槍起跑出發。大家瘋狂奔跑出去,萬馬奔騰,塵土飛楊,大概鳴槍後 20 秒,回頭稍微檢查一下狀況,嚇一大跳,我已經落在大概第 295 名左右的位置。心想:「不會吧,這群美國人應該不是在搞自爆,應該是真的有配好速度。」

本來計畫好的出發慢點去適應場地,但不加力不行,這比賽有在全程錄影,我至少不能當 300 位裡的最後一位,於是我再加了力氣盡量超過幾個。跑了 2 km 後,我發現了一件事實,我好像變得不會跑步,「奇怪,今天怎麼跑得特別沉。」,我對在草皮上快速跑非常不適應,跟我平常柏油路上路跑很不一樣,花了更多力氣在抬腿和提速,而且加快速度會讓重心變得不穩。

過了 4 km,胃部居然筋攣,有在懷疑自己沒事幹馬跑來這裡跟這票美國硬茬子賽跑,接近臨界狀態。於是重新思索,把原本計畫和目標成績忘掉,也丟掉內在的面子,強制自己慢下來。過了 5 km,今天溫度真的太高了,看到很多前面跑者陸續跳車,有些摸著腹部在地上喘息,更多是帶著失望的表情從穿越道慢慢地走離賽場,裡頭也有我早上問過的美國大學生 cross country 8 km PB 27 min 內的男跑者。我呢,依然告訴自己要堅持住,不要跳車,應該是人生唯一的 cross country 競賽,要完賽。

此外,男跑者比賽時,跑團女跑者會在路線上不同的點駐守,透過動作和喊聲,以激勵經過的同隊跑者的士氣,每次經過她們我都會有點不好意思,會掙扎再提速一點通過。此外,到後段,我可能看起來硬撐的太誇張,其他隊的人也在喊我。最後 100 m,用力衝過終點線,躺在地上喘,忘了誰拿了水給我,數分鐘後才恢復,重新開機站起來,雖然胃部痙攣讓我隔天才開始有食慾以正常進食,但心理是那種,很久沒有感受到的踏實與愉快感。

賽後

今日比過去幾年溫度都高,出現跳車潮。美國大學生跑者討論我的狀況,美國大學生跑者 B 說:「認真分析起來,今天來比賽的大學生跑者,大家從高中開始至少有 3 年 cross country 的訓練和比賽經驗,cross country 和田徑場或公路路跑相比,同樣距離,在草地上跑快是比較困難的,原因是在草地上快跑,每一次腳掌接觸到地,感受的力量都不一樣,因為泥土不是平的,維持重心穩定會消耗體力,每一步踩下去都無法預測也是 cross country 魅力所在。因為 Chun-Yen 你從來沒有在草地上快速跑過,應該還沒有具備一些在草地上快速奔跑和穩定所需的肌群,變成你原本的大肌肉群需要做額外的支出。第二是草皮會吸收腳往下踩的力量,回彈力較弱,不像公路路跑可以提供你之前習慣的回彈力,因此需要更多抬腿的力量,可能會造成提早疲勞或僵硬的狀況。其三,氣溫比較高加上長途旅程後狀況不如平時。第四,這是你的第一次。」

這些解釋了為何我快速跑了 2 km 後,發現我今天好像不會跑步和消耗大量體力。美國大學生跑者 CD 說: 「Chun-Yen,OMG,這是你的第一個 cross country 喔,這樣敢跑來比賽,也真服了你,你今天跑怎樣都是 PB。對了,你到底是幾歲?」,很多美國大學生跑者聽完我的歲數,竟然還會參加屬於他們激烈的 cross country 競賽,哈哈大笑。不過,我給虧。此行,屬於他們 19 歲的青春記憶,而我,從中學習到了一堂紮實寶貴的跑步課。

Blue River Cross Country Course 場景,遼闊草地,在現場看覺得很震撼,空拍才拍得出賽道

路線圖,沿路會清楚標示里程和賽道線,過程只需要專心適應草地和盡可能跑快

跑團場地駐紮

環形隊呼,激勵團隊士氣,傳統上開賽前要做一下

鳴槍起跑,所有跑團排成一線,長度應該是這張圖的 20 倍,在現場看起來很壯觀(Credit: MRun)

第一集團(Credit: MRun)

在後面堅持的我 (Credit: MRun)

跟跑者室友學到很多 cross country 知識和經驗,賽後一起合影

跑團男跑者合影(Credit: MRun)

跑團大合影 (Credit: MRun)

男跑者 (8k) 前 20 名成績,以供參考

<

女跑者 (6k) 前 20 名成績,以供參考

*註: 照片取鏡範圍較小,不容易呈現 cross country 遼闊賽景。找了 NIRCA XC 系列且同樣地點,在 Blue River Cross Country Course 比賽情景的 YouTube 影片,幾乎是比賽當天的寫照和文章描寫的情節,以供參考,如果之後 NIRCA 有出版 XC Regionals 影片,再換上。

https://www.youtube.com/watch?v=2qHfiSpdlM0

我從小搭車就習慣靜靜地望著窗外,即便很多長輩都覺得外面什麼都沒有,不知道有什麼好看。其實是窗外過眼的自然大景讓我安靜下來,思緒變得清晰去想事情。在 69 號高速路上雖然漫長,但我把比賽經歷的故事想好了,分享回台灣。