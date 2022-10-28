賽事心得／新竹城市馬拉松 淒風苦雨中完成配速
新竹城市馬拉松全馬五小時三十分配速任務順利完成了
謝謝一起努力的森森哥!!!
也特別謝謝嘉良與他的好友
讓我前一晚剛好睡在會場旁邊
神都幫我預備好了
感謝讚美主!!!
也感謝麋先生~ @mixerband_official
這次新竹馬的天氣起跑前就知道不會太好
下雨是必須 外加九降風加持
還好一路上的風景都很美麗
補給也非常到位
也謝謝一路上加油的民眾大會工作人員 攝影師
最感動的應該是那些自發性加油的熱情民眾
真的是就甘心欸捏
這次路線有小改
往年是從樹林頭夜市開始跑
今年是從南寮運動公園走快速道路到市區
途經動物園 / 新竹田徑場 / 新竹高中/千甲車站 / 新竹河濱 / 南寮漁港
由於風一直都吹的讓人心煩
還好補給很夠力
只能吃啊吃的水果/滷味/法式吐司/蔥油餅+蛋/泡麵/貢丸/啤酒.....bala bala這次準備非常充足
最感動還有補給站特地幫配速員準備康貝特要確捏 太貼心了吧
最後沿著河濱跑到會場
26K超半馬的左轉開心進會場
42K的繼續往前奮鬥!!!
BTW 南寮漁港的海風真的沒在客氣
順風逆風側風 直接撲鼻香~直衝我臉龐
但咱倆還是用穩穩的配速持續推進
不料 最後的里程有多尾段變成失速
列車真是對乘客很是抱歉 (雖然當時沒人跟車)
最後順利趕上時間 準時進站完成配速任務!!!
賽後開心跟森森哥拍照
獎牌是玻璃做的 超級美
賽後的補給也很棒
有便當有麵包
還有額外拿到燕麥奶
賺爛了賺爛了
新竹城市馬拉松我們明年見!!!
喔對了 如果有跑新竹馬的朋友們~
新竹馬光榮影音檔案出來了 歡迎自行下載!
https://irunner.biji.co/track/1222
最後工商一下!這次穿著2124 Fit 的 V2 印花腿套(等高線迷彩)
跑完全程馬拉松後 隔天居然還能正常跑跳
真是太神奇了~~~
有興趣的朋友歡迎到 2124 官網查詢
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