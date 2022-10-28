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賽事心得／新竹城市馬拉松 淒風苦雨中完成配速

運動筆記／ 郭奇育

新竹城市馬拉松全馬五小時三十分配速任務順利完成了

謝謝一起努力的森森哥!!!

也特別謝謝嘉良與他的好友

讓我前一晚剛好睡在會場旁邊

神都幫我預備好了

感謝讚美主!!!

也感謝麋先生~ @mixerband_official

這次新竹馬的天氣起跑前就知道不會太好

下雨是必須 外加九降風加持

還好一路上的風景都很美麗

補給也非常到位

也謝謝一路上加油的民眾大會工作人員 攝影師

最感動的應該是那些自發性加油的熱情民眾

真的是就甘心欸捏

這次路線有小改

往年是從樹林頭夜市開始跑

今年是從南寮運動公園走快速道路到市區

途經動物園 / 新竹田徑場 / 新竹高中/千甲車站 / 新竹河濱 / 南寮漁港

由於風一直都吹的讓人心煩

還好補給很夠力

只能吃啊吃的水果/滷味/法式吐司/蔥油餅+蛋/泡麵/貢丸/啤酒.....bala bala這次準備非常充足

最感動還有補給站特地幫配速員準備康貝特要確捏 太貼心了吧

最後沿著河濱跑到會場

26K超半馬的左轉開心進會場

42K的繼續往前奮鬥!!!

BTW 南寮漁港的海風真的沒在客氣

順風逆風側風 直接撲鼻香~直衝我臉龐

但咱倆還是用穩穩的配速持續推進

不料 最後的里程有多尾段變成失速

列車真是對乘客很是抱歉 (雖然當時沒人跟車)

最後順利趕上時間 準時進站完成配速任務!!!

賽後開心跟森森哥拍照

獎牌是玻璃做的 超級美

賽後的補給也很棒

有便當有麵包

還有額外拿到燕麥奶

賺爛了賺爛了

新竹城市馬拉松我們明年見!!!

喔對了 如果有跑新竹馬的朋友們~

新竹馬光榮影音檔案出來了 歡迎自行下載!

https://irunner.biji.co/track/1222

最後工商一下!這次穿著2124 Fit 的 V2 印花腿套(等高線迷彩)

跑完全程馬拉松後 隔天居然還能正常跑跳

真是太神奇了~~~

有興趣的朋友歡迎到 2124 官網查詢

馬拉松

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