痛風補給大龍蝦吃到飽 澎湖跨海馬拉松逾 60 道美食饗宴

2022 菊島澎湖跨海馬拉松祭出超狂龍蝦補給。圖/賽事粉專

看到這麼狂的補給，小編我都心動了，這不分享怎麼行！位在台灣西半部的離島澎湖，為了推廣當地的秋冬美景以及在地美食，澎管處舉辦「2022菊島澎湖跨海馬拉松」，將於 11/6 週日盛大開跑，而這場比賽的重頭戲，莫非就是主辦單位血本祭出的「痛風補給餐」，讓跑者不只能享受沿途風光，更能享用豪華的海鮮盛宴。

這次的菊島澎湖跨海馬拉松主打「龍蝦」美食，總共有 7 處補給站，包含新鮮直送的大龍蝦、小管、花枝丸、土魠魚、丁香、龍虎石斑海鮮粥，以及當地的特色美食黑糖糕、冬瓜糕和仙人掌汁等超過 60 項的澎湃菜色，跑一場下來不但雙眼能收盡澎湖美景，更能嚐到澎湖的好滋味，讓你捨不得完賽。

總共有 7 處補給站，包含新鮮直送的大龍蝦、小管、花枝丸、土魠魚、丁香、龍虎石斑海鮮粥等。圖/賽事粉專

今年邁入第五屆的菊島澎湖跨海馬拉松，比賽組別包含全馬、半馬、全馬接力以及5 公里，是全台唯一結合跨海和跳島的度假型跑旅，賽道經IAAF/AIMS國際專業賽道丈量認證，路線經過西嶼（澎湖第2大島）、澎湖跨海大橋、白沙（澎湖第3大島）、中屯（澎湖第11大島）及最大的澎湖本島，不繞圈也不折返，而且除了超狂的海鮮補給外，賽後還有派對可以繼續大啖美食，和跑友同樂。

2022 菊島澎湖跨海馬拉松豐富的痛風補給站。圖/賽事粉專

酥炸土魠魚。圖/賽事粉專

澎管處表示，今年報名的人數突破 3000 人，除了活動總獎金高達 9 萬元之外，更加碼送出 40 隻大龍蝦供參賽者抽獎，而馬拉松好手鄭雅馨也會現身分享自身的跑步故事，邀請跑友們 11/6 一起跑向更好的自己。

圖片來源：菊島澎湖跨海馬拉松

責任編輯：Eulla

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