快訊

學店化危機／頂大取悅學生要教師打高分 教授：高教走向服務業

世上最髒的人！94歲伊朗老翁60多年來首度洗澡 不久後竟過世

隱形病毒：疫情加劇的親密家暴 男性受害通報增五成

痛風補給大龍蝦吃到飽 澎湖跨海馬拉松逾 60 道美食饗宴

運動筆記／ Eulla

2022 菊島澎湖跨海馬拉松祭出超狂龍蝦補給。圖/賽事粉專

看到這麼狂的補給，小編我都心動了，這不分享怎麼行！位在台灣西半部的離島澎湖，為了推廣當地的秋冬美景以及在地美食，澎管處舉辦「2022菊島澎湖跨海馬拉松」，將於 11/6 週日盛大開跑，而這場比賽的重頭戲，莫非就是主辦單位血本祭出的「痛風補給餐」，讓跑者不只能享受沿途風光，更能享用豪華的海鮮盛宴。

這次的菊島澎湖跨海馬拉松主打「龍蝦」美食，總共有 7 處補給站，包含新鮮直送的大龍蝦、小管、花枝丸、土魠魚、丁香、龍虎石斑海鮮粥，以及當地的特色美食黑糖糕、冬瓜糕和仙人掌汁等超過 60 項的澎湃菜色，跑一場下來不但雙眼能收盡澎湖美景，更能嚐到澎湖的好滋味，讓你捨不得完賽。

總共有 7 處補給站，包含新鮮直送的大龍蝦、小管、花枝丸、土魠魚、丁香、龍虎石斑海鮮粥等。圖/賽事粉專

今年邁入第五屆的菊島澎湖跨海馬拉松，比賽組別包含全馬、半馬、全馬接力以及5 公里，是全台唯一結合跨海和跳島的度假型跑旅，賽道經IAAF/AIMS國際專業賽道丈量認證，路線經過西嶼（澎湖第2大島）、澎湖跨海大橋、白沙（澎湖第3大島）、中屯（澎湖第11大島）及最大的澎湖本島，不繞圈也不折返，而且除了超狂的海鮮補給外，賽後還有派對可以繼續大啖美食，和跑友同樂。

2022 菊島澎湖跨海馬拉松豐富的痛風補給站。圖/賽事粉專

酥炸土魠魚。圖/賽事粉專

澎管處表示，今年報名的人數突破 3000 人，除了活動總獎金高達 9 萬元之外，更加碼送出 40 隻大龍蝦供參賽者抽獎，而馬拉松好手鄭雅馨也會現身分享自身的跑步故事，邀請跑友們 11/6 一起跑向更好的自己。

圖片來源：菊島澎湖跨海馬拉松

責任編輯：Eulla

＊賽事介紹，盡在運動筆記

馬拉松

相關新聞

痛風補給大龍蝦吃到飽 澎湖跨海馬拉松逾 60 道美食饗宴

2022 菊島澎湖跨海馬拉松祭出超狂龍蝦補給。圖/賽事粉專 看到這麼狂的補給，小編我都心動了，這不分享怎麼行！位在台灣西半部的離島澎湖，為了推廣當地的秋冬美景以及在地美食，澎管處舉辦「2022菊

賽事心得／東京遺產半程馬拉松 1公里1000円卻感到超值

不知道大家還記不記得大約半年前運動筆記曾經分享過一則日本半馬比賽的消息，當時因為日本還在鎖國期間所以這場比賽並沒有對外國人開放報名，不過剛好小弟五月因為依親簽證下來了，當時也確定會離開原先在新創公司C

賽事心得／長榮馬拉松 半馬PB大進擊

從2018開始練跑以來，第一場參加的路跑就是當年第一次舉辦的長榮半馬，當時的感想就是這活動辦得真棒，從事前報名領物資，比賽當天的規劃到賽後的成績提供，只能用well-organized來形容，加上第一

賽事心得／埔里山城馬拉松 視障路跑有您的認同～我們更好💗

下著雨的凌晨四點多在黑幕中，睡眼惺忪的奔馳前往雲霧繚繞，靈山秀水，風景如畫所「埔里」山城，參加2022Puli Power埔里山城派對馬拉松-七勢回歸 。因疫情停辦了兩年，今年最吸引人的就是新路線新體

跑步小品／美魔男享受的賽道風景 蔡詩萍專訪

（能訪問到令我衷心佩服、文采過人的作家，暢聊我倆都喜愛的跑步，真是美好！） 每次在FB看到蔡詩萍分享跑了什麼馬，總覺得他怎麼老挑難跑的馬？以他最近跑過的來說：蘇花馬（被大雨炸）、烏來馬（超硬的山

賽事心得／長榮馬拉松 人生初半馬-跑步沒有想像中的難

長榮航空城市觀光馬拉松 半程馬拉松大會成績1：29：42 個人成績1：29：36 17-19歲分組 第二名 總排 192 想當年高一因緣際會下加入了慢跑社，90公斤的我可

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。