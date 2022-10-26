賽事心得／東京遺產半程馬拉松 1公里1000円卻感到超值

不知道大家還記不記得大約半年前運動筆記曾經分享過一則日本半馬比賽的消息，當時因為日本還在鎖國期間所以這場比賽並沒有對外國人開放報名，不過剛好小弟五月因為依親簽證下來了，當時也確定會離開原先在新創公司CTO的工作準備移居日本當個家庭煮夫，這場比賽就成為我今年下半年報名的第一場賽事。（工商一下，如果有開電動車的車主，可以去下載一個名為ChargeSmith的APP，那就是小弟離開台灣前的最後產品啦）

這場比賽是東京馬拉松主辦單位第一次在東京舉辦的半程馬拉松比賽，既然人品不夠平日也沒有扶老人過馬路沒辦法抽到東馬名額，那就先來場半馬賽事好了，這場比賽預定員額為1萬5千人，由於第一屆且沒有開放外國人報名，最終只有1萬3千多人參與比賽，也就是有報名就有上，開心啊。

這次賽程最棒的部分就是起點與終點都是從東京奧運主場館：新國立競技館，能跑在奧運田徑賽道上真的蠻爽快的。

這場比賽的路線最困難的是頭尾五公里的上下坡，尤其是最後五公里的上坡是一大考驗，賽前看很多日本跑步網紅都建議要留點腳力在最後5k做衝刺（其中一位跑步網紅最後71分完賽，超強），身為一個大體重跑者光想到最後沒力階段還有坡要爬就覺得厭世啊。

有別於台灣賽事可以選擇寄送方式領取物資，這場賽事是必須賽前兩天預約一個時段到現場領取，也因為目前仍在疫情期間，所以現場除了領取物資外還會做一次PCR，檢驗結果會在賽前透過Email通知，若為陰性才可以出賽，領取物資的同時也可以順便逛一下這場的博覽會，可能是第一屆的關係，我覺得整個博覽會規模有點小，大概半小時內就可以逛完並拍完照，能買的東西也不算太多，基本上就以兩個最大的贊助商的商品為主：亞瑟士與寶礦力，當然也有大會官方的紀念商品。

這場賽事的報名費不算便宜，參加費加上手續費合計為21797日幣，在網路上還可以看到一些日本跑步網友戲稱這是一場「1公里1000円」的賽事，但不得不說大會在整個交通管制與動員的人力上絕對值回票價，在繁忙的東京市中心跑步沒有任何行人或是車輛會穿越賽道，也不用等紅綠燈什麼的，只要是賽道經過的路段全部都直接封路不讓車輛經過，這種動員的力量真的很佩服主辦單位與整個城市的居民相互配合的能力。

比賽當天參賽者會依照大會指定的分區來入場，入場的路線指揮也是非常清楚，各組走的動線不一樣所以不太會走錯。大會當初是依照當初你報名時填寫的預計完賽成績來進行分組，我報名時預計成績是寫95分，所以當天我被分到B區出發，B區最前端是90分的配速員，這一組應該都是90~99分的人，A區則是Sub90的人，A區之前的則是精英選手組。

早上八點五分由東京都知事 小池百合子鳴槍正式開啟這場第一屆東京レガシーハーフマラソン，起跑後大約一分多鐘才過拱門，人有點多啊。

離開擁擠的田徑場後開始加速，想說先想辦法提速衝出人群再說，前五公里的平均配速4:09，最快還有來到3:55，但跑約莫2公里後發現根本衝不出人群，日本人的配速也太快了一群人幾乎用等速再往前跑，途中還不時一直被刷過去。

大約7k的時候就看到菁英選手與前導車折返了，這次總一成績為60分台，而台灣跑者熟知的日本選手川內優輝則是65分台，在看到菁英選手折返的當下大概是我能在賽道上跟他們最接近的時刻了（笑

經過10公里終於來到第一個折返點，第二個5K均速為4:15，配速雖然維持的還可以但已經感受到體能下滑開始掉速了。（10k 費時 42:03 ）

再經過2k來到第二個折返點：皇居大手門前，從這裡開始已經維持不太了配速，10-15k的平均配速直接掉到4:22，雖然看到相機還是可以免搶擠出一點笑容，但自己心裡已經知道體能下滑的程度比原本預期來得多，這時候只能祈求還有體力應付最後5k的上坡路段。

果然最後5k的上坡路段整個跑到懷疑人生了，均速更是掉到可憐的4:44的配速，尤其是20k處大會貼心放了一個計時鐘讓你知道是否該衝刺了，當我看到計時時發現距離Sub95的目標就在壓線邊緣，如果不衝刺一下可能會錯過，但正準備要拿出最後吃奶的力氣衝刺時又給你最後一個陡坡，搞到最後看到攝影師時都無法兼顧表情管理了。

進入新國立競技場後還有約250m要衝刺，明明拱門就在眼前但此時覺得怎麼那麼遙遠，看著拱門上的計時器秒數一秒一秒在走，我只能咬牙衝刺了。

最後是大會時間1小時36分05秒衝過終點，由於自己只記得當初起跑過拱門時是一分零幾秒，到底有沒有Sub 95分心裡還沒有個底，到底有沒有功虧一簣還有點緊張。

好在大會成績出來，起跑過拱門感應區是1分09秒，所以個人成績為１小時３４分５６秒，驚險達標啦～～撒花～～

順利完成海外初半馬賽事啦，這天起跑氣溫為19度，跑到最後氣溫上升至23度，天氣上算是還不錯的（如果能一直19度是更好啦），前段下坡搭配體力速度很容易帶出來，後段上上下下的坡就真的是考驗了，最後五公里掉速掉得太嚴重有點可惜，不過這也代表自己應該要再加強爬坡的能力才行。

賽後要謝謝老婆大人在我來日本的第一週就帶我去神社求個保佑雙腳健康的御守，讓我能無傷完賽，還在一大早站在路邊幫我加油，接下來我會好好找工作賺錢養家的（握拳）。

最後也很感謝我的跑班：跑者肌地的小偉教練，每週的線上課表讓我來日本也可以持續地科學化訓練，讓我能從剛來到日本幾乎打掉重練的狀態一路攀升到比賽前不錯的狀態，來日本的第一週最大攝氧量才51到現在已經來到61了，能在42歲還能有所突破真的很感謝教練的指導！！！

接下來就是十月底的第二場半馬賽事：手賀沼半程馬拉松，希望能再一次有所突破囉！！讓我們繼續看下去～～～～