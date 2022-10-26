賽事心得／聯大八甲馬拉松 守護石虎情

2022.10.23聯合大學歡慶50週年校慶

同時提倡為守護石虎而舉辦路跑活動

我和姐姐，姐夫以及叫練也用行動支持了這場路跑跑步的跑步，擔任志工的當志工，一同來歡慶😊😊（叫練支持大腳ㄚ，出力協助交管💯）

咦！你沒看錯，這次賽事也有美味烤豬耶！無論有無品嚐到，那香氣真的會讓大家口水直流😋哈！我，怎麼都會這麼注意美食哩🤣🤣跑步，就是為了吃嘛！誰不愛，是吧！

這次我們都是參與10公里競速組鳴槍起跑後就是先來一段上坡，奔向八甲校區，再往下跑向風景優美的賽道，沿路可以看到漂亮茶園，舒服的自行車道，再來通往“魔王級”的陡坡，沿路聽著其他跑者說：唉呦！怎麼這麼陡！怎麼煞車呀！對，那段坡下時腳很抖，回程上坡腳很硬🤣🤣🤣🤣🤣突然覺得，石虎😻😻真的喜歡出現在這些地方嗎？？每天在這練牠的腿力，難怪這麼會跑！😆（可惜沒攝影師，無法以圖來說明這陡）

不過，大家都相同要經過那段坡的考驗，完成後就會有開心的表情啦！有如大姐和二姐夫這般的笑容，是不是很歡樂哩！跑步就是要這樣愉快呀！😄😄

一路上，也有許多不同組別的跑者幫我加油！幫我算女生總幾，大家真的歡樂在一起呀。在自行車道段，我遇到小朋友騎單車，大聲跟他們說：哈嘍！他們也回我：哈嘍！😁😁接著我聽到背後他們問我：你是誰呀？😂我……我是苗栗跑步的阿姨呀！🤩🤩還有5公里組全家一起步行，在路邊幫我拍拍手說：加油！（大家都好熱情說☺️☺️）

從天晴出發，賽道上下起雨，雨中回到終點，這一路不怎麼累，心裡覺得真的很開心好玩！

這次和二姐也認真跑上凸台，獲得一座和聯合大學校園內一模一樣的石虎獎座（縮小版），超級可愛的呀！

而且完賽的獎牌是一隻小石虎項鍊😸，迷你的令人要小心呵護牠，就像現在需要大家用心來守護著石虎，牠才會有生存下去的環境！❤❤

這次聯大校慶也委託台灣大腳ㄚ協辦整個路跑活動，我相信只要有參加的跑者，無論是哪一組，絕對可以感受到賽事的用心，也體會到聯大的十足誠意！更感謝所有大會的工作人員，在風雨中不辭辛勞的堅守到最後，感恩感恩💗💗

僅以我的參與和支持，祝福聯合大學50週年校慶，生日快樂，校運昌隆🎂🎂🎂來年有機會，歡迎大家也到苗栗來參與這場路跑，賽道絕對會是值得一跑的😊😊

#苗栗跑步媽媽#台灣大腳ㄚ#聯合大學生日快樂#石虎