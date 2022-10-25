賽事心得／大觀盃海洋馬拉松 不畏風雨勇者無懼

《2022桃園大觀盃海洋馬8K》

路跑第八座凸台獎盃入手 總排第五名/902

終於知道什麼叫風雨交加也在跑的FU!

這就是運動家的精神和態度

一般外面的路跑比賽只要沒有達放颱風假的標準就是正常出賽~

不過受到颱風的影響雨勢也過大，勢必影響跑步速度

回程一路逆風，還全身都淋溼

實在不好跑，因此很容易掉速

均速都掉到442去了~無法破PB

速度真的很難衝起來，要催速度就得更費力

起跑後我先從第十名左右開始跟

體會到狂風暴雨也在比賽

就靠身體適應能力和速度能否對抗這些阻力

第二次遇到下暴雨出賽的狀況

就是想辦法克服萬難也要跑起來

到了4K折返點我先追過2個變第八名

在回程時居然變超級大逆風，更是直接掉速

受到颱風影響，要破PB已是不可能

就只能把自己的體能先穩住

把速度拉回430-440

能多追幾個是幾個

於是第6K之後我再追過1個人

最後1K我再刷卡2個人

一共追過5個，最後拼回終點總排第五名作收!!

現場蠻多跑友都是熟面孔

當我要去報到領獎時

有人認出我來叫我去排隊等上凸台

就互相打招呼小聊一會

因為都曾經上過凸台

一種英雄惜英雄的概念，彼此互相加油打氣

就多認識一些跑友交流許多比賽心得

一起吃獎盃拍照，一種非吃不可的概念

一種屬於質感信的儀式感和成就感!!

後來發現半馬和全馬的獎盃更漂亮~一般的路跑比賽，獎盃幾乎都長一樣，只有刻字上的不同但這場很特別，每個組別拿的獎盃都不一樣當我看到跑友拿到的半馬分組獎盃超好看der而且還是台灣造型的獎盃，我就拍下來記住它了讓我有激發明年報這場拚半馬的鬥志明年我也想贏一座回家做紀念。

這場半馬分排還有獎金呢~讓我也有動力和目標想去角逐這個獎項在今年上半年之前，我幾乎都報全馬居多到今年下半年六月之後，我開始報短距離的7-11K為主的比賽是什麼樣的契機，會讓我想轉往其他組別也許真的自己練不夠就一直貿然報全馬(目前已累積45場全馬)後來比較能想通了當自己的跑量跟訓練都不足時報了全馬成績也不會跑得好所以也不用急著為了湊業績來報全馬近幾個月下來，除了七月跑量有破百K之外其他都低於100以下，甚至因工作忙碌而無法練LSD

也實在因為自己是自由教練的身分，工作時間比較不規律需要到處跑課接案來維持生計，還要固定訓練實在有困難再加上明年就進死亡之組了，要跟丙組的大哥高手們同組競爭想上凸台勢必更加困難我分析主要是他們的生活品質大部分都蠻好的40歲以上的跑友，生活規律工作又穩定，有家庭的小孩也長大了沒生小孩的就享受當頂客族的自由自在所以他們的時間大部分都相當空閒，比較能多花時間來練跑堆跑量我自己是比較偏向有系統有效率的練跑當無法大量堆疊跑量時，你就只能挑重點訓練一周最多只能擠出兩次時間來練一次練間歇速度，一次就周末挑一天就LSD長距離提高自己的速耐力和最大攝氧量希望能持續進步，先把10K和半馬成績提升上來!!