賽事心得／長榮馬拉松 人生初半馬-跑步沒有想像中的難

長榮航空城市觀光馬拉松

半程馬拉松大會成績1：29：42

個人成績1：29：36

17-19歲分組 第二名 總排 192

想當年高一因緣際會下加入了慢跑社，90公斤的我可從沒想過能跑完10公里，更不用說半程馬拉松甚至全程馬拉松，3公里我都嫌累，就跟大多數人一樣。

（吳億帆 攝於2019年 明倫高中操場）

還記得高一時慢跑社的社課，想說這選社都被選上了嘛（至於為什麼會把慢跑社放第一志願這就是另一個故事了）逃也逃不掉，硬著頭皮也要給他認真跑下去。當時一堂社課跑完5公里，是我跑過最遠的距離。

後來在高二接了慢跑社社長，但其實在高二上我也還有八十幾公斤。當時有人說：「死胖子也能接慢跑社社長喔？」當時我真的想了蠻久，一個慢跑社社長只有跑5-7公里的能力，似乎真的不太對呢。自從2020年的9月份開始，每天放學多了一個固定行程：跑步。

好在這時跑步不是從0開始，5公里能在35分鐘內完成（7分鐘/公里），而我也真的開始制定計畫，一個月100k、200k；一趟5公里也逐漸加長到10k、15k、後來也開始幾週就自主跑一趟半馬看看；速度上也因為紮實的訓練，從7分鐘/公里跑進5分鐘內。幾乎放學就是河濱報到，基本上無謂風雨。（明倫高中正好臨基隆河河堤），假日則騎單車到處繞繞。高二時有一次剛騎單車回來，碰上了 臉紅心跳視障跑團 ，正好他們出發/結束的地點就在我家旁邊的永和博愛跨堤路橋，或許這就是緣份吧，後來便應邀一同加入幫盲的行列。

後來升上高三，跑步當然不可能放下，已經可以算是我生活中非常重要的一部分了，不跑都覺得怪怪的。跑步這段時間其實蠻不錯的，你不可能滑手機，也沒人能打擾你，一個很好的時間用來想想看一整天做了什麼事歸納整理或怎樣更好之類的，有些事還真的跑著跑著，突然想到怎麼解決。跑步的能力也隨著時間的推移，愈加進步。深深體會到「跑步沒有奇蹟，只有累積。」

今年2022年非常的不一樣，為什麼呢？因為我滿18歲了，來到可以報名全程馬拉松的年紀。雖然半程馬拉松17歲就可以報名但去年都被疫情給取消了。畢竟18歲只有一次，必須留下點記錄才不會過去就過去了，6月聽聞開放報名絲毫沒有猶豫，當天晚上回家拿出$1100報名。開始更積極的準備。同時推坑大家一起來報名。

時間很快就來到比賽這天，凌晨四點與向陽老師搭上計程車前往總統府凱達格蘭大道-長榮馬拉松10k、半馬、全馬的起跑點。破萬人聚集在凱道像極了遊行抗議活動，所有人亦都有共同的目標，跑向終點。凌晨5：10全馬組出發，我運氣不錯站到離拱門蠻近的好位子，5：25分半馬組出發，離大會鳴槍僅用了6秒就跑出拱門熱血開跑，半馬組的比賽正式開始。

本來要跟的人在一開跑的一陣混亂中我完全跟丟，索性自己來跑。不過畢竟沒經驗，剛開跑體力正好，亂跟人家的快車，前9.7公里甚至平均速度來到4：06/公里。正如前面所說，跑步只有累積沒有奇蹟，能力不足開這麼快速度後半段可有得受啦！路線來到堤頂大道，這時已經有點小累了，但我配速緊咬著不掉出4：15/公里。就這樣又平安度過了幾公里，路線來到麥帥二橋，這一個爬坡上橋再下橋迴轉真的是配速殺手，均速瞬間掉了10幾秒，下橋到平面段，，我試著把配速拉快，但效果不顯著，這時離終點不遠，我在想是不是要放棄90分鐘的目標。

看了看手錶上的配速，決定還是賭一把，給自己一次機會，加速！再加速！慢慢把速度調整回來，跑了一段再看了看手錶，我還需要更多。畢竟已經跑了近20公里，這非常累阿！又再看了手錶，三分鐘，我離90分鐘只剩3分鐘，這時看得到終點拱門了，我心想，我一定要拼到不然我不甘心啊！我豁出去了！全力衝刺衝過拱門！“ 1：29：42秒 ”

我成功了！天啊！我居然成功了！初半馬SUB90 或許因為這個衝刺衝過終點直接吐出來😅非常不舒服外加肌肉抽筋等等去了醫護站一陣子。感謝大家那時候的協助~非常感謝。

後來恢復以後，掃了成績發現，分組第二名！喔哇，這下不止成功達成SUB90，順帶連報名費都賺回來啦😆！19歲以下分組報名的人不多有幸拿到分組名次，讓這場人生初半馬更有意義。

俗話說一場比賽的結束是另一場比賽的開始，沒錯！緊接著12/3東吳超馬、12/18臺北馬拉松全馬組，我們賽道再見！