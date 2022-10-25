快訊

游淑慧認愛三立副總！4月透過朋友介紹 曝「下班很少聊工作」

岳父是「印度比爾蓋茲」！英國新首相蘇納克妻子超狂背景曝光

最快下午就可用！熊好券2.0抽籤結果出爐 這張券中獎率最高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賽事心得／埔里山城馬拉松 視障路跑有您的認同～我們更好💗

運動筆記／ 陳文龍

下著雨的凌晨四點多在黑幕中，睡眼惺忪的奔馳前往雲霧繚繞，靈山秀水，風景如畫所「埔里」山城，參加2022Puli Power埔里山城派對馬拉松-七勢回歸 。因疫情停辦了兩年，今年最吸引人的就是新路線新體驗強勢回歸跑上「國道六號高速公路」，感謝主辦單位提供免費名額給視障朋友及志工參與活動～感恩🙏 越來越多單位給予我們禮遇😊！

四位視障跑者都上台領獎

今日視障路跑協會台中團參賽的一共四組視障陪跑，很高興的是大家都上的分組，通通上台授獎🥇🥈🥉😊。陳威同12K:趙璧成、陳文龍陳亞娜12K:張雅芳、王堅劉家豪12K:臧瑞明、蔡振雄温祐靖42K:周仁偉、黃議樟。

鳴槍起跑前團拍

黑漆漆中各組歡樂期待中～參賽人還不少，吸引來自全國各地四千兩名多位跑友熱情參與。當12K組要準備出發時，主辦單位說有兩千兩百多人，光嗚槍開始～等我們通過起跑點，就花了兩分鐘！塞的滿滿人跟本跑不起來，一路跑在前頭開路，也花了一公里近九分鐘的路程，慢慢的威同才可以用五分多速跑，但接下來路程順向或折返人潮還是粉多，所以安全考慮決定一路跑到前面當前導開路，一路超越上千人，12K組大會名次145名～水！過癮😍！如果賽事能想部分賽事，讓視障跑者提早出發那就更完美了💯！

中華視障協會文龍黎明團團長(左) / 視障跑者威同(中) / 陪跑員璧成(右)

感謝一路不時聽到跑友們熱情❤️的加油聲！視障朋好厲害！陪跑志工好偉大！加油💪！當他們聽到「視障跑者請借過·謝謝你」、「視障跑者來了！請靠右(左)·謝謝你」，跑友們手比讚，口說你好棒！感受了到大家的溫暖回應，這幾年來漸漸的大家越來越能接受我們的超越，感恩！

中華視障協會王堅(左) / 視障跑者亞娜(中)  / 陪跑員雅芳(右)

當七點多回到終點時，因輕度颱風尼莎的外圍環流及東北季風影響，雨勢漸漸明顯，越來越大，全身都淋溼了，現場沒什麼地方可躲雨，真有些冷，不停的打噴嚏🤧！

中華視障協會瑞明(左) / 視障跑者家豪(中)  / 陪跑員振雄(右)

恭喜大家一起完跑，感謝志工朋友的幫盲，一路幫我們加油💪的熱情跑友及大會所有工作人員，雖然我不認識，但要謝謝您，因為有你有我，成就了今天的一切，向賽道敬禮，感恩！一條溫度的繩，牽引我們之間，有您們真好💗，期待下次見！

中華視障協會仁偉(左) / 視障跑者祐靖(中)  / 陪跑員議樟右)

更多訊息請上facebook搜尋【視障路跑台中團】  

歡迎有興趣的視障朋友，您來走走看或跑跑看體驗一下；❤️徵求有愛志工❤️或走或跑都行，歡迎一起來動一動。

#台中視障協會黎明國中團 #台中視障協會松竹團 #台中視障路跑團 #陪跑員志工 #視障陪跑 #陪跑員 #中華視障路跑運動協會

相關新聞

跑步小品／美魔男享受的賽道風景 蔡詩萍專訪

（能訪問到令我衷心佩服、文采過人的作家，暢聊我倆都喜愛的跑步，真是美好！） 每次在FB看到蔡詩萍分享跑了什麼馬，總覺得他怎麼老挑難跑的馬？以他最近跑過的來說：蘇花馬（被大雨炸）、烏來馬（超硬的山

賽事心得／長榮馬拉松 半馬PB大進擊

從2018開始練跑以來，第一場參加的路跑就是當年第一次舉辦的長榮半馬，當時的感想就是這活動辦得真棒，從事前報名領物資，比賽當天的規劃到賽後的成績提供，只能用well-organized來形容，加上第一

賽事心得／埔里山城馬拉松 視障路跑有您的認同～我們更好💗

下著雨的凌晨四點多在黑幕中，睡眼惺忪的奔馳前往雲霧繚繞，靈山秀水，風景如畫所「埔里」山城，參加2022Puli Power埔里山城派對馬拉松-七勢回歸 。因疫情停辦了兩年，今年最吸引人的就是新路線新體

賽事心得／長榮馬拉松 人生初半馬-跑步沒有想像中的難

長榮航空城市觀光馬拉松 半程馬拉松大會成績1：29：42 個人成績1：29：36 17-19歲分組 第二名 總排 192 想當年高一因緣際會下加入了慢跑社，90公斤的我可

賽事心得／大觀盃海洋馬拉松 不畏風雨勇者無懼

《2022桃園大觀盃海洋馬8K》 路跑第八座凸台獎盃入手 總排第五名/902 終於知道什麼叫風雨交加也在跑的FU! 這就是運動家的精神和態度 一般外面的路跑比賽只要沒有達放颱風假的標準

賽事心得／太平洋縱谷馬拉松 貪杯誤事沒有達標

跑馬人生先說大家關心的結論：這次太平洋縱谷馬沒達標，而且30k之後都用走的，完賽時間04:31:31。好像專業的運動員賽後都會檢討精進，我卻還在補給（就是吃吃喝喝）。 （遠道而來的DVTT龍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。