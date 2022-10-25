賽事心得／埔里山城馬拉松 視障路跑有您的認同～我們更好💗

下著雨的凌晨四點多在黑幕中，睡眼惺忪的奔馳前往雲霧繚繞，靈山秀水，風景如畫所「埔里」山城，參加2022Puli Power埔里山城派對馬拉松-七勢回歸 。因疫情停辦了兩年，今年最吸引人的就是新路線新體驗強勢回歸跑上「國道六號高速公路」，感謝主辦單位提供免費名額給視障朋友及志工參與活動～感恩🙏 越來越多單位給予我們禮遇😊！

四位視障跑者都上台領獎

今日視障路跑協會台中團參賽的一共四組視障陪跑，很高興的是大家都上的分組，通通上台授獎🥇🥈🥉😊。陳威同12K:趙璧成、陳文龍陳亞娜12K:張雅芳、王堅劉家豪12K:臧瑞明、蔡振雄温祐靖42K:周仁偉、黃議樟。

鳴槍起跑前團拍

黑漆漆中各組歡樂期待中～參賽人還不少，吸引來自全國各地四千兩名多位跑友熱情參與。當12K組要準備出發時，主辦單位說有兩千兩百多人，光嗚槍開始～等我們通過起跑點，就花了兩分鐘！塞的滿滿人跟本跑不起來，一路跑在前頭開路，也花了一公里近九分鐘的路程，慢慢的威同才可以用五分多速跑，但接下來路程順向或折返人潮還是粉多，所以安全考慮決定一路跑到前面當前導開路，一路超越上千人，12K組大會名次145名～水！過癮😍！如果賽事能想部分賽事，讓視障跑者提早出發那就更完美了💯！

中華視障協會文龍黎明團團長(左) / 視障跑者威同(中) / 陪跑員璧成(右)

感謝一路不時聽到跑友們熱情❤️的加油聲！視障朋好厲害！陪跑志工好偉大！加油💪！當他們聽到「視障跑者請借過·謝謝你」、「視障跑者來了！請靠右(左)·謝謝你」，跑友們手比讚，口說你好棒！感受了到大家的溫暖回應，這幾年來漸漸的大家越來越能接受我們的超越，感恩！

中華視障協會王堅(左) / 視障跑者亞娜(中) / 陪跑員雅芳(右)

當七點多回到終點時，因輕度颱風尼莎的外圍環流及東北季風影響，雨勢漸漸明顯，越來越大，全身都淋溼了，現場沒什麼地方可躲雨，真有些冷，不停的打噴嚏🤧！

中華視障協會瑞明(左) / 視障跑者家豪(中) / 陪跑員振雄(右)

恭喜大家一起完跑，感謝志工朋友的幫盲，一路幫我們加油💪的熱情跑友及大會所有工作人員，雖然我不認識，但要謝謝您，因為有你有我，成就了今天的一切，向賽道敬禮，感恩！一條溫度的繩，牽引我們之間，有您們真好💗，期待下次見！

中華視障協會仁偉(左) / 視障跑者祐靖(中) / 陪跑員議樟右)

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歡迎有興趣的視障朋友，您來走走看或跑跑看體驗一下；❤️徵求有愛志工❤️或走或跑都行，歡迎一起來動一動。

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