跑步小品／美魔男享受的賽道風景 蔡詩萍專訪

（能訪問到令我衷心佩服、文采過人的作家，暢聊我倆都喜愛的跑步，真是美好！）

每次在FB看到蔡詩萍分享跑了什麼馬，總覺得他怎麼老挑難跑的馬？以他最近跑過的來說：蘇花馬（被大雨炸）、烏來馬（超硬的山路馬）、觀音山馬（那個坡…），而且還是連續三週馬，要不是因為他得去金門宣傳新書《李後主事件簿》，忍痛放棄新竹城市馬（風城的九降風啊啊啊～），他將繼續週週馬下去…，我真是佩服到不行啊！蔡大哥很無奈的說「為了要每週跑啊，那些馬又剛好在那些時間…」。話說，週週馬不是一般跑者可以辦到的，好嗎？但蔡大哥還是自嘲自己只有毅力和堅持…。嗯，相信你跟我一樣，一定也覺得，這真的不簡單，好嗎？

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從半馬到全馬 超越自我的旅程

錄音一開始，蔡詩萍還在為不得不放棄的新竹城市馬懊惱中，因為前三週的觀音山馬、烏來馬和蘇花馬，山路訓練得很好，他的跑友都在新竹馬跑到四小時多破PB了！身為五到六小時完賽的跑者，蔡詩萍自稱「後段班」，然而，後段班的高人無數，許多累計以百馬起跳的跑者，都是在後段，他們總是非常老到、自得的享受著每一次的馬拉松，這可不是追求速度，動輒跑到面目猙獰的前段班跑友可以享受的啊！蔡詩萍小時候常暈車，國中以後覺得應該要練身體，於是開始打球、跑步，就讀新竹中學時，夏天的體育課得通過50公尺游泳測驗、冬天得跑十八尖山，培養了他的運動習慣，特別是長跑，就是從那時開始。💪🏻💪🏻💪🏻

起初，他從沒想過跑全馬，半馬倒是跑得不錯，PB 2:01左右，但朋友說，「半馬跑那麼多有什麼用？又不算數，人家『百馬』一定是算全馬！」蔡詩萍被刺激到，第一次跑全馬是在日本九州，差點去掉半條命，跑到三十多公里時完全撞牆！但也發現日本老老少少都迷馬拉松的風氣，他深深記得，當時看到前面有個人跑姿有點奇怪，超越對方以後，聽到：「甘巴爹！」發音卻怪怪的，看這位跑者的模樣像是腦性麻痺者，頓時讓他超級感動，心想，如果他都能跑完，難道自己不能嗎？最後奮力在即將關門之際完賽，從此展開了跑馬人生。🏃🏻🏃🏻‍♂️🏃🏻🏃🏻‍♂️

（被大雨狂炸的蘇花馬，蔡詩萍堅持到底，他說，最後還打雷，「跑在前段班的人體會不到喔」～那天頒獎台的水淹及腳踝，跑者完賽後都急忙打道回府，沒人想拍照😬）

後段班高手如雲 不拚速度享受跑步

蔡詩萍說，自己認識很多高手，一次遇見一位七十歲的老先生，問對方跑幾馬了？只聽得老先生悠悠地說：「我沒多少啦，不知道耶，後來也沒算了，大概兩百七八十個馬吧…」還有位先生，總是以快走方式跑全馬，通常4個多小時完賽，簡直是競走的水準，某次山林馬，這位快走先生對蔡詩萍說：「你跟著我，保證你走得完！」結果卻跟不上，快走大哥也悠悠地對他說：「我跟你說喔，要練，我月跑量平均400K…」。他只有默默筆記：「練得夠，就不怕全馬跑不完…。」台大EMBA學長，人生目標千馬的員外，目前已300馬，每次都穿著夾腳拖慢慢地跑，遇見了說聲加油，然後就輕輕鬆鬆飄走了，每一次都輕鬆寫意地完賽，讓人佩服不已。後段班人情味兒也特別濃，幾次在賽道旁的柑仔店，看到跑友們招呼著「蔡大哥，來，要不要喝什麼飲料？」從此他學會了身上要帶點零錢，碰到小店就能買些飲料吃食，補給一番。「馬場上看到很多有趣的隱喻」他笑著說。

（烏來馬山景宜人，要跑慢一點，才能欣賞啊！🤩🤩🤩）

「我也很好奇前段班跑者都在想什麼？他們說，我們也在看風景啊，但你們的風景走得太快了，一閃而過！」「我們後段班到了補給站就慢慢停下來喝喝水、吃點東西，我常被認出來，『ㄟ，蔡先生我們拍個照吧！』就合照一張，曾有跑友勸我就別拍照了，這樣耗費很多時間，但我快也要五個多小時，慢，六個多小時，十五個水站每個停一分鐘的話，來回算三十分鐘，就算少了這三十分鐘，我也上不了凸台呀！」（笑～

（蔡詩萍曾在台東 Ironman陪視障者呂冠霖跑，當時只要求呂冠霖一件事：「你不要讓別人覺得是你在拖著我跑就好！😅」）

作家談跑步：跑馬如寫作

總是自謙跑得慢的蔡詩萍，其實練得也勤，只要有空，幾乎每天都從家跑到指南宮再到猴山岳，來回一趟大約10K，每個月維持大約150K到200K的跑量，「就像寫作，也是在逼自己啊」，蔡詩萍每年都完成一到兩本新書，最近FB打書的照片中，一定也有幾張跑步照片，「要讓跑步的跑友知道我會寫書，讓看書的朋友發現跑步是有趣的～」日本知名作家村上春樹曾說，每當被問到跑馬拉松的事，都不知道該怎麼講才好？因為跑步這件事只有自己知道，並不是說了對方就能明白，或者聽了就會去跑步。寫作也一樣，寫小說就是：任何一個問題，如果你不是很想馬上知道答案的話，那就是寫小說。意思是小說是曲折、微妙的，就像在彎曲的巷弄裡思索問題。這讓同為作家的蔡詩萍很有同感，「只有小說家才會那麼曲折地探討人的問題，如同馬拉松，只有自己才能體會。」

啟動五連週馬計畫 年底集滿三十馬

接下來，苗栗八甲馬+宜蘭杏輝馬+知本溫泉馬+板橋馬+台中資訊馬，蔡詩萍的五連週馬安排好了，希望年底突破三十馬！「我想領三十馬獎，明年準備要跑四十馬，希望六十六歲請百馬宴！」在明年的跑馬計畫中，「跳島七七七」一次可有七馬進帳，是蔡詩萍覬覦了兩年的賽事，尤其聽說跳島七七七在明年之後可能成為絕響，他志在必得，只是目前尚未向太座報備。此外，他也盤算，79歲時是最靠近BQ的時候（註：2023年BQ男子組75-79歲4:35:00 80歲以上4:50:00）他開玩笑地說「總有一天，維骨力這種廠商會注意到我…」😁😁😁馬拉松世界好繽紛，蔡詩萍的跑馬人生已讓出版社邀他寫運動散文，訴說跑者的世界與心境。「我無法跑快、也不能追快，慢慢跑，我把週週馬當成假日娛樂…」

「跑步是種移動的自我空間，跟自我對話的微妙空間，與自己相處的時光，這形成獨特的跑者境界…」

「我慢慢跑，不催迫自己的身體，進入某種冥想境界，身體像是在高速公路上，引擎很順的一輛車子…」

下次在賽道上看到這位知名作家，別忘了上前，打個招呼喔！

**〈肉腳的跑步人蔘〉

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