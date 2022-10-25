賽事心得／長榮馬拉松 半馬PB大進擊

從2018開始練跑以來，第一場參加的路跑就是當年第一次舉辦的長榮半馬，當時的感想就是這活動辦得真棒，從事前報名領物資，比賽當天的規劃到賽後的成績提供，只能用well-organized來形容，加上第一次參加就跑出還不錯的成績。

2018長榮半程馬拉松，穿著公發的跑衣，還帶著霹靂腰包和藍芽耳機😎 net time 1:37:23

當下就對路跑運動留下很好的印象，後來賽事參加多了，才知道原來不是每場都這樣👹，主辦單位也沒像有些賽事，內容很酷炫卻曇花一現幾年後就不見，而是真的以國際標準要求的高規格來執行，至今應該是國內最具指標性的半馬賽事之一，自己則是在參加完第一屆之後就深深愛上這個運動，開始努力尋求各種精進自己的方法，例如全程馬拉松破三個小時，就是很多跑者會幫自己設定的階段性目標。這個目標難嗎？好像沒有固定的答案，有些人沒多久就達標，有些人一輩子都達不到，但肯定的是，沒有一定的練習不可能辦到！很清楚知道自己不是什麼練武的奇才，但全馬要破三，至少半馬要先破一個半小時很合理吧？於是就這個成績當成第一階段的目標，每年都參加長榮半馬當成全馬的前哨戰，但每年都扣關90分鐘失敗。

2019長榮半程馬拉松，開始購買最潮的跑鞋和跑衣，扣關90分鐘失敗 net time 1:35:22

2020長榮半程馬拉松，繼續購買潮鞋和潮衣，繼續扣關90分鐘失敗 net time 1:34:11

這還只是長榮半馬的部分，另外還參加了幾場的半馬，成績也總是在9x分徘徊，才知道這幾分鐘的距離說遠不遠，說近其實也沒有太近，常常你練了一整個冬天似乎進步不少，到夏天卻感覺一切歸零，等新賽季開始又必須重建信心，加上還有工作和生活上的壓力，真的沒這麼容易，無論如何，每年確實還是朝著90分鐘大關龜速爬進，直到真的很靠近，卻遇到百年難得一見的疫情，所有的訓練和體能都亂了調，2021長榮半程馬拉松，停辦。

儘管如此，跑步早就變成自己打從內心喜歡的事情，也因此才真正體會到，如果你是真心喜歡一個人或一件事情，根本不會在意環境怎麼變，別人怎麼想，身邊的朋友家人都不知道究竟跑步有什麼好玩，自己也太不會因為體能下降成績退步而感到灰心，每天下班後和週末假日，還是很高興的跑到河濱，享受一個人的宇宙和新鮮的空氣。終於，迎來2022年的光明，今年的長榮馬不再缺席，雖然賽前連續下了好幾天的雨，但其實內心是喜歡跑雨天的，所以倒也不是太在意，直到前一晚看氣象預報，依然是100%的機率。

但沒想到長榮馬竟然是傳說中的天選之馬，賽前幾個小時，雨竟然停了雨竟然停了雨竟然停了！AM4:00到現場，起跑線的地面乾到不行。

AM4:19 趁著人還不多，火速寄物熱了2公里還去廁所把體內排乾淨。

AM 5:25，大會準時鳴槍起跑！賽前一直謹記自己過去失敗的經驗和跑友的叮嚀，就是絕對要克制住鳴槍之後跟著人群噴射出去的那股衝勁，因為這種群體的力量，很容易讓個人失控做出超乎自己能力的事情，這種經驗其實也很值得我們生活上的其他事情借鏡。前11公里還是一樣很經典的路線，從凱道出發後繞行中正廟一周然後拐個彎上新生高，除了穩住自己該有的配速和節奏之外，大概就是3.X公里上新生高時有個小上坡，和7.X公里要下新生高轉進大直北安路時又有個微上坡；從11公里之後就跟前幾次有些不同了，往年是從基十六號疏散門轉進河濱，今年開始改成跟台北馬和渣打馬一樣，繼續直行跑堤頂大道。

不知道是不是因為這樣安排的關係還是有跑者幫我擋住了，往年跑到這附近到時候都會開始逆風，今天卻好像沒遇到，整體來說今天的天氣真的算好跑，除了雨要下不下的濕度好像有點高。14.5公里的時候迎來本屆以來最大的上坡，也就是堤頂大道要上麥帥二橋，老實說也不算太難，坡度應該也比沒比以前在河濱裡上腳踏車引道大，反而是下麥帥之後，塔悠往北跑向濱江街然後折返向南跑進六號水門這段，是個人覺得這次最大的挑戰，因為這段開始出現不小的逆風，而且當你正在往北跑時，跟對向迎面跑來的領先群交錯而過，真的會有種厭世感，到底什麼時候才可以折返！？進水門後就沒什麼大礙了，又回到以往熟悉的老地方，看看跑表，這次好像有希望了！

2022長榮航空城市觀光馬拉松 半程馬拉松組 net time 1:29:14

從sub98到sub90，這八分鐘練了整整四年，這也是自己有史以來第一次，從頭到尾都沒有掉速的半馬，

非常喜歡上個星期全國田徑錦標賽，蔣介文選手在拿到萬米金牌後接受記者採訪說的一段話：「你要對跑步這項運動真的喜歡，才會真的有熱情，如果是為了其他目的（成績，獎金）而跑，很容易因為一些挫折就停下來或放棄，還有就是要苦練，苦練是金牌唯一的道路…」看到當下真的對這段話深有同感，雖然自己只是個跟金牌完全沾不上邊的市民跑者，但感覺這樣的道理不管放在任何的事情上都適用，更好的是，這些你逐年累月的努力，平時看不見，但其實都會默默的累積，成功也許不用刻意追求，她會在天時地利許可，最重要是你已經準備好的時候自然來到，屆時過程中所有的痠痛，喘不過氣和一萬次的想放棄，都比不上衝過終點線之後，腦內分泌的Endorphin。

謝謝昨天之前，四年來不管遇到什麼事都堅持跑下去的自己，明天開始也會繼續帶著這股信心，繼續挑戰全馬破三的成績，雖然不知道這次又要撞牆多久才會成功，或是根本一輩子達不到，但可以肯定的是，要說放棄，over my dead body.👻然後，只要長榮馬繼續辦下去，我就會一直報名。（而且只報半馬）

2018:1小時37分23秒

2019:1小時35分22秒

2020:1小時34分11秒

2021:停辦

2022:1小時29分14秒

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