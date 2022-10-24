賽事心得／太平洋縱谷馬拉松 貪杯誤事沒有達標

跑馬人生先說大家關心的結論：這次太平洋縱谷馬沒達標，而且30k之後都用走的，完賽時間04:31:31。好像專業的運動員賽後都會檢討精進，我卻還在補給（就是吃吃喝喝）。

（遠道而來的DVTT龍舟隊）

但我都會看賽道攝影師（如尋寶網、微笑客棧等）所拍的照片，回顧一下當時跑的心境。以前沒加入團練，參加賽事只求平安完賽，賽後大夥相聚，像辦同學會，隨著工作、家庭及各自的重心轉移，二年前加入跑團，一個健康歡樂#綠蠵龜跑團，另一專業高手#慈大間歇團，今年又加入#花蓮鐵人，可能再幾年要奔五，及軍職身份也要缷下，想來個大叔的叛逆。因有花時間練習，就會在意成績，患得患失在所難免，今天看尋寶網的照片，在找尋自己（可能跑太慢，攝影師收攤或還沒上傳）及認識的人照片，看看每位跑者的表情，喜怒哀樂，人生百態，人生跑馬燈就在賽道真實上演，而且跑馬就是要靠自己，即便最後跑不起來，還是要用雙腳走回來。

（健康歡樂跑團）

賽前我把這場賽事當作隨堂考，也給自己目標，但前一天犯了全天下男人都會犯的錯（不是成龍大哥那種）-是好酒貪杯啦！與好久不見的朋友小酌，只怪自己定性不足，也對隔日賽事不夠尊重，比賽當天本來看已下雨，身體還很疲累，這場打算作罷，一直走到賽道拱門，還想要不要下去參賽，被隊友發現，大家合照，我又走回草皮，看看興奮準備起跑的參賽者，對空拍機又叫又笑，我還是提不勁跨越起跑拱門，但客家人的勤儉持家，報名費都繳了，就當作散酒氣運動，只是對我週遭前後左右的跑者過意不去 ，我的酒精味應造成大家的困擾了，奉勸大家，賽前母湯食酒，真的！

（興奮準備起跑的團友及參賽者）

再者就是太高估自己了，以為自己可以。今年二月完賽時間為03:45:38，這段時間又勤訓精練， 週二跑七星潭大逆風可以4:45速跑16k、上週六鯉魚潭二鐵滂沱大雨4:50速跑10k，或許自己身心都沒準備好。賽前訓練都減量，但前一天飲料過量了，暈！

（專業高手跑團）

前3k頭還暈痛，之後有點甦醒回神，有人說在花蓮大橋看到我還可以跑，其實我到和南寺都狀況還ok，本以為頭過身就過，但回程折返點體力就有點下滑，就掉到5:30速，再加上幾個坡，就緩跑6:30速，回程海洋公園就跑跑走走，再過花蓮大橋就一路走回終點前1公里，因大腿用力就好像要抽筋，內心是有點懊悔，悔不當初，只怪自己自作自受，不過留著青山在，不怕沒步跑，回程對攝影師大哥很不好意思，想假跑都跑不起來，還提供水給我補給，可見我當時的狼狽樣，攝影大哥也看出來，最後過85度C，上完廁所 ，勉強跑完一公里，聽到大會頒獎台，隊友得到總四，好幾個隊友也有得到分組名次，很替大家開心，跑步這檔事，真的要自己下跑才能心神領會。

（恭禧得獎隊友）

總結：這次考驗路跑不是烈日、逆風或上坡，而是自己，12月太馬再來吧，繼續練下去，最後感謝隊友陪練及家人支持，愛大家喔！

（好感情的隊友，加上精心打扮，也獲得好成績分三、四）

（回程熟悉的自行車道及海景，但我只能用走的）

（感謝月亮姐守候及美拍）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康