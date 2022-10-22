明星瘋路跑／不求快只要不放棄 郭彥均跑到腳流血仍堅守目標！

小時候為田徑隊的郭彥均近幾年透過慢跑修復膝蓋。圖/郭彥均臉書

小時候是田徑隊的藝人郭彥均其實非常痛恨跑步，因為覺得過程很無聊，但近幾年因為膝蓋開刀，他開始逼迫自己出外跑步動起來，鍛鍊膝蓋性能，至今已經長達五年的時間，而他也慢慢跑出心得，到現在依舊持續堅持跑步這件事。這幾天他照常出門路跑，不過卻發生了一件小插曲，導致腳指頭流血，連白色的跑鞋也被染成鮮紅色。

19 日晚間，郭彥均在社群發布照片，可以看到他白色的襪子和鞋子全被鮮血給浸紅，右腳的無名指更留下血跡，他表示：「跑一跑每一步都覺得黏黏的，我還以為是汗水。」沒想到低頭一看，鞋子的網布也變成紅色，脫了鞋才發現自己的腳趾被釘子給用傷了。郭彥均開玩笑的說：「原來黏黏的是見紅了⋯⋯難道是要我去好好大吃一頓？哈哈哈」。

郭彥均跑步時以為是流汗，沒想到是腳趾被釘子用傷流血。圖/郭彥均臉書

不過儘管如此，郭彥均仍然沒有放棄跑步的目標，堅守當初給自己的承諾，單單十月他已經累計了 100 公里的跑量。貼文一出不少藝人好友和粉絲都來留言要他保重，藝人黃小柔更驚嘆：「天啊！真的是超強的毅力」，陳德烈也直呼有夠拼，151林彥君和夢多則是搞笑的說，我以為你那個來，經血怎麼漏到襪子上了。

郭彥均十月份已經累計了 100 公里的跑量。圖/郭彥均臉書

其實郭彥均經常透過跑步來寫日誌，他說：「因為慢跑，膝蓋現在已經可以全力衝刺，打籃球也可以跳上跳下了！我覺得它是一個很『做自己』的運動，我並不追求速度，我只是每天逼自己運動的弱弱跑者，而且經過這些年我再次確定『跑步真的好無聊』，不過在這無聊的過程中，我也找到了樂趣。」為了抵抗無聊繼續跑下去，郭彥均每天會幫自己打造一個攻略地圖，讓自己當自己的google map，把枯燥乏味的過程變得有趣好玩。他分享說在他自己家附近的河堤設計了一張跑步軌跡，路段上不但有彎道瀚上下坡，甚至還有伸手不見五指的黑暗直線，沿途會行經車水馬龍的大馬路、小孩玩耍的遊樂場、暗矇矇的河邊風光，一圈跑下來大概 2.5K ，有一次他在不知不覺中就跑完了8 圈完成了 20K。

郭彥均透過路線設計，增添跑步時的樂趣。圖/郭彥均臉書

生活中的小樂趣必須靠自己去尋找創造，藉由不同風景的路線設計，郭彥均更輕鬆地達到目標，他說：「每一段有不同風景可以讓你去追尋，很輕鬆的在執行一件不容易的事，完成之後情況會很不同，因為腳摩擦破了五個洞，鞋底也分離了，晚上享受著傷口摩擦著棉被的變態遊戲，接著努力再磨壞下一雙鞋，我想有跑步的人都懂。」

郭彥均：跑步讓我有獨處的時間和自己對話，幫助我很大。圖/郭彥均臉書

文末他也和大家分享：「每一項運動需要靠自己找到樂趣不然都很容易放棄，試著一個人運動真的很棒，可以自己跟自己聊天，因爲我是很容易緊張，常常有工作的時候我都很需要有自己獨處的時間，慢跑讓我回顧自己的每一天，讓自己腦袋更清晰。我不是競賽選手，所以每次運動我只希望「完成目標」就好不求快，只要不放棄，設定的終點都會到的，我的運動不是要贏過別人而是要超越自己，超越最難搞的自己。」

圖片來源：郭彥均臉書

責任編輯：Eulla

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