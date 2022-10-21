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羅維銘刷新紀錄 連兩年5千公里超馬挑戰成功

中央社／ 紐約20日專電
台灣超馬好手羅維銘20日高舉國旗衝線，生涯第2度完成紐約超越自我3100英里（近5000公里）挑戰賽，成績比上屆快將近兩天。 中央社
台灣超馬好手羅維銘20日高舉國旗衝線，生涯第2度完成紐約超越自我3100英里（近5000公里）挑戰賽，成績比上屆快將近兩天。 中央社

台灣超馬好手羅維銘今天高舉國旗完成紐約超越自我3100英里（近5000公里）賽事，連兩年挑戰成功，成績比去年快將近兩天，完賽後他特別感謝妻子徐春梅一路陪伴。

59歲的羅維銘在賽事第47天、美東時間20日晚間9時過後完賽，成績為46天15小時1分43秒，刷新個人及亞洲紀錄，名列本屆賽事季軍。

穿人字拖比賽的羅維銘衝線後，僑胞與眾多工作人員舉著小型中華民國國旗替他喝采、獻花。羅維銘今年帶著妻子參賽，完賽後擁抱徐春梅，發表感言時說：「假如有一點榮耀的話，就與她分享，那是我的一個願望，今天已經完成了。」

至於未來是否還會參賽，羅維銘賣關子說：「這個東西就是回到家一樣嘛。」

超越自我3100英里挑戰賽（Self-Transcendence 3100Mile Race）是世界距離最長的馬拉松賽事，在紐約市皇后區牙買加（Jamaica）舉行。選手要在52天內沿當地一處校區的人行道跑5000多圈，每天從上午6時到午夜，最多可跑18小時。

第26屆賽事9月4日展開，共11名選手參賽，包括羅維銘及旅居日本的台灣跑者楊皇蘭。義大利跑者馬卡托（Andrea Marcato）第44天完賽，實現3連冠；芬蘭跑者阿爾圖（Ashprihanal Aalto）第46天完賽，生涯第16度挑戰成功，為世界紀錄保持者。

羅維銘去年中途捨棄跑鞋、換穿人字拖，以48天11小時52分1秒完賽，成為賽事舉辦25年來首位完賽的亞洲選手，且獲得亞軍殊榮。

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