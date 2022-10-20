第七屆高雄市舒跑杯回歸熱情開跑 舒跑家族超大玩偶驚喜現身

「高雄市第7屆舒跑杯」於10月16日(日)在高雄夢時代熱情開跑！主辦單位為持續推廣運動，今年恢復舒跑杯實體路跑，鼓勵大家揮別疫情，走出戶外一起運動。一早集結了近6000名跑友一起在夢時代廣場起跑！現場除了豐富的飲料與抽獎贈品之外，主辦單位精心安排舒跑家族超大玩偶-跑仔驚喜登場，超受小朋友們喜愛。並聘請專業攝影師，讓跑者與可愛的跑仔拍攝獨特的天空之鏡美照，為活動留下獨特的路跑紀念！

「高雄市第7屆舒跑杯」於10月16日(日)在高雄夢時代熱情開跑！ 圖／主辦單位提供

維他露食品股份有限公司、維他露基金會與源興行銷股份有限公司每年分別在台北、台中、高雄舉辦舒跑杯，持續推廣路跑活動就是希望鼓勵大家維持運動的好習慣，藉此達到舒展身心的效果！主辦單位年年選10月在高雄舉辦舒跑杯，就是希望讓跑者能在最舒適的氣候外出，揪自己的親朋好友一起參與，一起運動健康跑出正能量！一直以來舒跑杯都有很多小朋友報名參加，主辦單位讓舒跑家族大玩偶-跑仔現身與跑者們互動，由專業攝影師為跑者與跑仔拍攝出許多創意美照，令本屆高雄舒跑杯創造美好又別具意義的回憶！

舒跑家族超大玩偶-跑仔驚喜登場，超受小朋友們喜愛。 圖／主辦單位提供

選手完賽後，現場氣氛依然熱鬧非凡，主辦單位準備了豐富的完賽禮給選手們，有免費舒跑、茶飲、口罩及毛巾等。還有主舞台抽獎活動，筆電、ipad等多項大獎，讓運動完的選手獲得健康外，也將大獎領回家！

今年恢復舒跑杯實體路跑，一早集結了近6000名跑友一起在夢時代廣場起跑！ 圖／主辦單位提供

第七屆高雄舒跑就在汗水與歡笑聲圓滿落幕，主辦單位期許能將健康快樂跑步的精神分享給全台灣的跑者，與更多初跑選手一同完成第一次的路跑初體驗！下一站臺中市舒跑杯將於11月13日登場，讓我們下一站台中見！高雄舒跑杯此次天空之鏡拍攝下載連結，將於活動當日10/16(日)18:00公布於舒跑 運動你的道理FB粉絲專頁，為期一周至10/23 (日)下午18:00供民眾自行下載運動後的正能量美照！舒跑 運動你的道理FB連結：https://www.facebook.com/supautw，時效有限，逾時不補。請盡快前往下載喔！