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不丹辦首屆雪人超馬跑上喜馬拉雅山脈 堪稱世界最難越野賽！

運動筆記／ Eulla

不丹舉辦史上第一屆雪人超跑。圖/Snowman Race

近年來地球暖化日趨嚴重，氣候生態都產生很大的變化，甚至因此而引發洪水、乾旱等天災。位在南亞，曾為全世界最快樂的國家不丹，是世界上唯一一個「負碳排量」的國家，不過受到鄰國印度及中國嚴重環境污染的影響，近期也感受到地球暖化加速的威脅，天候產生異象，大量的融冰造成當地水災頻傳。為了呼籲大家重視環境議題，不丹加薩舉辦了史上第一屆「雪人超馬」，邀請 29 位來自各國的選手奔跑在世界屋脊－喜馬拉雅山脈。

雪人超馬是一場為期 5 天的比賽，全程超過 203 公里，平均海拔超過 4500 公尺，途中會跨越十幾座高地，從不丹加薩跑到東北部的城鎮 Chamkhar ，這條小徑一般人可能需要花上 20 天才能走完，但這些參賽者僅有 5 天的時間可以完賽。不丹的外交部長坦言：「透過這項比賽希望能提高人們對氣候變化，及其對我們經濟和民生風險的關注。」不丹的總人口不到 80 萬，國土面積與瑞士大致相當，其中有 70% 的土地擁有森林，吸收的碳排放量幾乎是該國一年排放量的三倍，不過近年地球暖化加劇，不丹也跟著被牽連，異常的天候導致冰川大量溶解，境內水災頻頻傳出，位在一旁的巴基斯坦更發生了洪水天災。

29 名跑者跑上世界屋脊-喜馬拉雅山脈。圖/I RUN FAR

因此不丹國內的五位男性武裝軍人和兩位皇家軍隊的女性，加上一名村民和一名導遊主導了這次「雪人超馬」的賽事，並邀請美國、加拿大、日本、澳洲、法國、德國、新加坡、坦尚尼亞、瑞士和英國等 20 位選手一起前來挑戰。這長達 203 公里的賽道帶他們穿越多樣化的地形，一路從亞熱帶叢林到脆弱的高海拔生態系統，途中更擁有各式各樣的動植物，以及人文風情。在賽前一位美國跑者說：「我這生已經跑過超過 30 場超馬，但我從來沒有在這麼高海拔、低含氧量的地方跑過，這感覺很好。」

雪人超馬最後由不丹的 Gawa Zangpo 以 31 小時 53 分 26 秒拿下冠軍。圖/NEWS DRUM

當比賽進入第五天時，國外的選手只剩下 8 名，不少人都因為高山反應而棄賽，甚至被送進了醫院治療，可見賽事的難度之高。最後由不丹的 Gawa Zangpo 以 31 小時 53 分 26 秒，拿下這場堪稱世界上最困難的越野超馬冠軍，亞軍同樣是由不丹人 Sangay Wangchuk 以 34 小時 18 分 02 秒完賽。Gawa Zangpo 說：「第二天的賽事是最具挑戰性的，道路非常的崎嶇不平，我從沒有參加過如此艱難的比賽。」

新聞來源：REUTERSI RUN FARNEWS DRUM

責任編輯：Eulla

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