訓練心得／田中馬訓練營 第一次雨中跑步

上星期天的團練(田中半馬訓練營)是我第一次在雨中跑步。起初是細雨，後來越下越大，全身溼透，連眼鏡都是水滴，看不清楚前面，所以用上衣擦拭鏡片，繼續再跑。感覺很爽、不錯，可以繼續再跑。跑完後，還好有準備一套衣服可替換，但忘了帶另一雙鞋子。穿上衣服後，覺得身體是暖和的，只是腳掌是濕濕涼涼的，不太舒服。

回程在台中高鐵站，靠近台鐵轉運站的攤位上，買了鱷魚牌第3代夾腳拖鞋，特點是防滑、避震、重量輕、鞋底是双色的，穿起來覺得腳掌舒服，輕鬆多了。這次雨中跑步是一件很棒的體驗。起初，有點猶豫，不知道要不要跑？下了大雨，要不要停下來？但是知道在正式比賽，除非是大風大雨(颱風天、雷雨交加天)，否則是不會停賽的，所以就堅持跑下去。

雨雖然越下越大，但跑起來，是越跑越舒服，因為氣温凉爽，身體跑久就發熱，不會覺得冷。而且在雨中，外面的樹更綠，景色更美。此時自己更容去覺察自己的跑姿是否有跑掉？支撑腳的腳跟有否有一離地就迅速往上拉？關鍵跑姿有否支撑腳和騰空腳都在臀部正下方？身體往前落下時，身體軀幹、臀部和騰空腳是否有在一直線？騰空腳觸地時是否自然落下、輕鬆？當下的跑感如何？心情和身體是否是放鬆的？吸呼是否平順？心志是否有專注？腳步是否有節奏跑？跑速是否有穩定？一路跑下來，覺得蠻專注、輕鬆、快樂的。跑完還想再繼續跑下去!這是我第一次雨中跑步，很爽也很有意思，是一件很難得的體驗!