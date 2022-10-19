2023大甲媽Bobi Run 開始報名！

時序入秋，你這個賽季的開學馬跑了嗎? 如果新竹馬剛好是你的開學馬，而你又剛好跟我一樣總是為了開學馬焦慮不已 (因為混了大半年沒認真跑步)，那麼搭乘配速列車肯定能讓你削減大半焦慮，把配速任務交給我們，搭

2022-10-14 09:40