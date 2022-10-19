2023大甲媽Bobi Run 開始報名！
『活動介紹』
- 活動日期:2023年3月26日
- 活動起訖點: 大甲鎮瀾宮(437台中市大甲區順天路158號)
- 活動公里數:10公里
- 活動紀念品基本組: 媽祖駕到印花紀念衫、皮革卡夾零錢包、大甲媽完跑鑰匙圈超值組: 徒步遶境趣紀念衫、皮革卡夾零錢包、大甲媽紀念帽、MAZU聯名傘、大甲媽完跑鑰匙圈
- 網路報名傳送門：https://lohasnet.tw/Bobirun2023/
- 實體報名據點:大甲鎮瀾宮
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