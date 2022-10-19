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2023大甲媽Bobi Run 開始報名！

運動筆記／ 無所不在

『活動介紹』

  • 活動日期:2023年3月26日
  • 活動起訖點: 大甲鎮瀾宮(437台中市大甲區順天路158號)
  • 活動公里數:10公里
  • 活動紀念品基本組: 媽祖駕到印花紀念衫、皮革卡夾零錢包、大甲媽完跑鑰匙圈超值組: 徒步遶境趣紀念衫、皮革卡夾零錢包、大甲媽紀念帽、MAZU聯名傘、大甲媽完跑鑰匙圈
  • 網路報名傳送門：https://lohasnet.tw/Bobirun2023/
  • 實體報名據點:大甲鎮瀾宮

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