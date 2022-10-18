跑步小品／被跑步耽誤的行動藝術家～GOAL跑團

（你看看GOAL跑團是不是跟其他跑團不太一樣啊！）

最近在福和橋河濱跑步的盆友們，一定無法忽略幾幅氣場強大的全新塗鴉，其中最巨幅的彩色色塊塗鴉就是GOAL跑團的傑作，直畫到頂的作品，得仰著頭才能看得全貌，令人佩服GOAL跑團有GOAL厲害！

而這彩色色塊可是大有來頭，靈感來自於荷蘭藝術家蒙德里安Piet Mondrian的作品，GOAL跑團運用這樣的色塊意象來凸顯他們所關注的「臉部平權」議題，但，跑步到底跟臉部平權有什麼關係咧？🤨🧐🧐

今天〈肉腳的跑步人蔘〉podcast就要帶大家認識這個很有想法的跑團～GOAL！🏃‍♀️🏃🏻‍♂️🏃‍♀️🏃

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從畢卡索到蒙德里安 「每張臉都是獨一無二」

成立兩年的GOAL跑團，團員大多是上班族，每周二四在政大田徑場、六日在福和橋河濱出沒，原本和一般跑團一樣，是志同道合的一群跑友，一起揪跑一起團練，直到陽光基金會邀請他們在臉部平權國道馬拉松扮裝，關心顏面損傷的傷友權益，他們才開始思考，什麼是「臉部平權」？要怎麼為傷友發聲？剛開始，大夥兒沒什麼頭緒，看到在臉部平權國道馬拉松變裝的跑者們，雖然造型精彩，卻跟「臉部平權」好像沒什麼關係；深入了解陽光基金會努力推動一個「臉部平權」的社會，認為「每張臉都與眾不同，卻一樣獨一無二；無論顏面外觀如何，每個人都應該被尊重及公平對待」。

於是GOAL跑團決定，若要在這場賽事變裝，焦點應該放在「臉」上。GOAL跑團團員Tiger說，畢卡索的抽象畫，有很多都是臉部扭曲、有著奇異線條的人物，被視為「藝術」，為什麼顏面損傷的朋友卻會被異樣眼光對待？這樣的靈感啟發了團員們彩繪面具，作為參加國道馬拉松變裝的重點。「本來是想在臉上彩繪，可是一想到得更早起化妝，跑步流汗也會把彩繪融掉，就覺得不行，最後我們決定戴面具！」

（創意十足的美麗面具都是由GOAL團員各自手繪而成，紙質面具輕薄，下方隨個人意思剪成不同形狀，讓口鼻可以露出透氣，跑步時呼吸順暢。小莉和Tiger身上穿的是臉部平權活動大使Selina任家萱限量設計款 臉部平權T-SHIRT喔）

一個個美麗的面具完成後，怎麼戴面具也大有學問，GOAL跑團團長小莉說，若只戴面具比較不好看，經過仔細研究，面具要搭配黑色中空帽，造型才GOAL讚！

（小莉和Tiger有備而來，戴上中空黑色帽子，面具造型100>分！肉腳示範沒有戴黑色中空帽的模樣，果然不如戴帽有型😁）

5月份的臉部平權國道馬拉松，GOAL跑團以一身黑衣黑褲、戴著手繪面具，手持方形的相框，以超慢的速度跑著，成為賽道上有GOAL吸睛的行動藝術，黑衣黑褲凸顯了臉部的彩繪，以此推廣「臉部平權」這個議題。

從行動藝術到河濱塗鴉 「從心看見 真正認識」

至於福和橋河濱的大型塗鴉，現在這已是第二版，當初團員在不斷動腦討論後，參考荷蘭藝術家蒙德里安的色塊藝術，以線條、方塊、鮮明的撞色創作，較容易上手，未來若須要修整也比較方便，然而，塗鴉是件搞剛的事，巨幅塗鴉更要耗費更多時間和體力。「當我們看到草圖，發現要畫到頂，好高！」

Tiger笑著說，「因為這個圖像太亮眼了，我們在塗鴉時很多人問我們在幹嘛，一聽到『臉部平權』大家好像都不太懂，我們還準備了QR code讓大家掃描」。然而，就這樣達到了讓人開始關注，推廣「臉部平權」的目的。國慶連假，GOAL跑團齊心合力，完成了福和橋河濱史上最巨幅塗鴉！過程中，專注、放空、堅持，當看見最後的成果，所有辛苦都忘記了，只有無比感動，整個過程正如同馬拉松！色塊上簡潔的臉部平權LOGO，以及「從心看見 真正認識」八個字，道出臉部平權運動的精神，希望除了從眼睛之外，也能從心，更深一層地看見、包容所有的不同，欣賞每個人的美。

（FACE EQUALTY 這就是是臉部平權的LOGO，「從心看見真正認識」則是臉部平權的標語）

10月30日的UTB福和橋河濱跑者節活動，也由GOAL跑團經驗輸出，UTB和妹子陪跑團的巨型塗鴉陸續完成，塗鴉這件事，成為跑者節的前期活動，效果超好！相信跑者在跑過這片塗鴉牆時，一定超有fu！！！

（妹子陪跑團的這個「妹」字，真給人無限遐想，感覺妹子就在身邊啊～😁😁😁）

（UTB塗鴉氣勢磅礡，令人期待10月30日的活動）

（UTB塗鴉，參考色票，顏色要這樣調，非常搞剛啊！）

每個跑團都有精彩的故事和人物，GOAL跑團跟其他跑團最不一樣的是，除了跑步以外，他們還一起做了一件有意義的事–以自己發想的創意，推廣「臉部平權」，讓更多人關注顏面損傷者的權益。跑者節當天，歡迎到GOAL跑團攤位，認識這些可愛的跑友，一起手繪面具。「明年國道馬，也歡迎大家跟我們一起上賽道，一起關心臉部平權！」GOAL跑團團長小莉歡迎大家一起來！

***陽光基金會提倡每年5月17日為「臉部平權日」，期待每張不同的臉，都能獲得同等尊重。

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