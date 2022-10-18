賽事心得／屏東馬拉松 又是艱苦的一場五星賽事

賽事的結果大家都很關注，但跑步其中的艱辛過程，若沒有說出，又何嘗有人知道，這次成績比開學第一馬進步，不過聽到輕鬆完賽，實在不敢當。

有人曾說跑馬的人都是騙子，賽前有傷、不適等等，結果卻跑得飛快，我自認面對每場賽事，從不鬆懈以對，如果你說我是「大騙子」，我想跟你說我只是認真跑步，成績進步，只是賽道平坦，天公作美，再加上平日累積訓練的結果，倘諾你還是不信，我只能跟你說「如果沒有身體不適，就不只是跑成這樣了~~」最後你還是不相信，那下面的心得分享就不用看了~~因為多解釋也是無用。

賽前一周下腹以及鼠蹊的緊繃感一直困擾著我，經過物理治療和針灸，再加上休息有比較舒緩，但全馬的挑戰，可不是半馬21k硬撐就可以，所以我只能祈禱今天能夠撐下去。

起跑後，賽道直接接到單車國道下，可以避免烈陽的曝曬，這賽道不只這樣，還有做到人車分離，雖然水泥地硬了點，但嚴密的交管，讓我跑在這樣的賽道，可以盡情奔跑，一點都不用擔心車子的問題，而且志工服務周到，補給站很多，雖不能說是豐盛澎湃，但該有的都有，沒幾公里就一個補給站，再加上，老天爺對我們很好，毛毛雨的天氣，幾乎沒有豔陽的情況，這樣的賽事我心中默默給了它五顆星，尤其賽道的標牌清楚，每一公里都有，更有鼓勵跑者的話，想得出這麼多佳句，也堪稱一絕，如此五星級的待遇，應該跑得很愉快才對。

~~實際上卻少了一樣，五星級的能力，我沒有~~

身體的不適，讓我只能戰戰兢兢的跑，使用輕鬆跑的策略推進前半馬，再撐到30k關卡再說，想以此降低腹部、鼠蹊部緊繃的情況。

一開始策略算是奏效的，前半馬比較能夠維持體能，天公作美的下，進補給站也少，時間還算可以，10幾K之後，人群散去，前後沒幾個人下，膽子大了，慢慢加速，一路追趕前面的跑者，身體開始有些緊繃，來到半馬緊繃的情況果然出現了......

因此我只能輪流左右半邊使力，還算過得去，但過25k之後，不知道自己在心急什麼，持續維持自己的加速，或許身體熱開，但會不會太早？果然到31k後，緊繃加劇，速度不得已降下來。

來到跑馬人的重要關卡30k，按策略是要加速前進，但下腹緊繃得很不舒服，開始調整姿勢和負擔，維持速度為主，此時才是全馬真正的挑戰開始。

果然是一場硬戰，跑在單車國道下，路既直又沒車，更沒有一堆跑者，彷彿隻身獨跑一般，孤軍奮戰，只能硬撐試試，邊跑邊倒數最後的公里數，此時已經跑到非常不適了，甚至祈禱遇到補給站可以停下舒緩，來到最後的5k更是難受，左邊的下腹緊繃難耐，開始縮小步伐，提高步頻小步跑，但此方式，會讓某些肌肉很容易疲勞，同時我也發現完賽成績瀕臨破4邊緣，想要拚一拚，可是抬不起頭的我，已經難受到表情扭曲了！

剩下最後3k時再降速，因為難受的不只是雙腳，還有背部疲勞緊繃，當時只能祈禱終點趕快到，直到最後41k的標示牌出現時，看看手錶，好像還有一絲機會可能破4，擠出最後的力量，不管疼痛的身體如何，邁開步伐衝了出去，就剩最後一k，豁出去~~~

內心的激情讓我真的衝了出去，頂著極痛苦的身軀超過前面一位跑者，此時是全程最快的一刻4'59，像要燃燒殆盡似的衝過終點。

我完賽了~~只不過雙腳擺咖，終點志工貼心的詢問，還是很令人讚賞的。感恩這一切，再度完成一馬，尤其紅螞蟻慢跑團的跑友推坑，讓人又愛又恨........

感念一哥一姐的跑場照料，讓人無後顧之憂，無限碎嘴的小尤，讓賽後熱鬧非凡，再加上正陽哥的火力全開，簡直就是無限歡樂，而且難以招架，曾經跑8k就想回家的我，可能又會手殘報名，進入無限跑馬輪迴~~